С-500 – страж крепости ПВО на постсоветском пространстве

Двадцать четвертого апреля в Москве синхронно прозвучали два важных сообщения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на международной конференции по безопасности заявил, что Россия может принять ассиметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ. А министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитных ракетных систем нового поколения С-500 находится в завершающей стадии, и вскоре начнется серийный выпуск. О грядущем перевооружении Российской армии было объявлено ранее, и союзники РФ на пространстве СНГ получат С-500 в числе первых.

Характеристики С-500 значительно превосходят систему С-400, не говоря уже об американском подобии – Patriot Advanced Capability-3. Зенитная ракетная система С-500 имеет 600-километровый радиус поражения, и на этой дальности способна уничтожить одновременно до десяти сверхзвуковых целей (крылатых и баллистических ракет), летящих со скоростями до 25 тысяч километров в час.

И если С-400 в России назвали "Триумфом", а в Германии "кошмаром для НАТО", то для емкой характеристики С-500 более других подходит античное определение "катарсис". Подобные технологии раздвигают границы возможного в военном деле, меняют геополитику.

Балтийские рубежи

С недавних пор над Балтийским морем практикуют учебные атаки стратегические бомбардировщики США. Летят они из Великобритании, чтобы отрабатывать ракетно-бомбовые удары по главной базе Балтийского флота России. Так, вот, системы С-500 из Калининградской области в боевой обстановке смогут поражать воздушные цели (включая крылатые ракеты и "невидимые" самолеты F-35) еще на дальних подступах. К примеру, в проливе Скагеррак, соединяющем Северное и Балтийское моря, в районе шведского Гетеборга.

При необходимости становятся столь же доступными цели над Берлином и Дрезденом, над всей Польшей, не говоря уже о компактных территориях Литвы, Латвии и Эстонии. С другой стороны, будет надежно защищено воздушное пространство союзной Республики Беларусь (С-500 имеет круговой обзор).

Причем 600 километров – это рубеж поражения целей, а видит новая система гораздо дальше (по аналогии с ЗРС С-400, обзор – на 200 километров шире зоны поражения, то есть в радиусе примерно 800 километров).

Новейшая система С-500 – это щит, способный прикрыть эффективное развертывание войск Западного военного округа, и меч – российских ракетных комплексов различной дальности и систем базирования.

Соединенные Штаты разрабатывают космические средства нападения, и в перспективе могут использовать их для превентивного удара по России, опираясь на расположенные в Европе военные объекты. Однако система С-500 создана для борьбы и со средствами воздушно-космического нападения (даже с теми, которые пока даже не изобрели). Ракеты способны перехватывать цели в верхних слоях атмосферы, на высоте около 100 километров, то есть на границе ближнего космоса. По данным американского издания The National Interest, С-500 может поражать цели на высотах до 200 километров. Напомню, С-400 "Триумф" работает на высотах от 5 метров до 60 километров, и считается мировым лидером.

Южные коллизии

Достаточно посмотреть на географическое расположение Крымского полуострова, чтобы понять: дислоцированные там С-500 смогут контролировать воздушное пространство над всей Черноморской акваторией и над Мраморным морем. Охвачена также значительная часть небес над Болгарией и Румынией (включая Бухарест). Под присмотром практически вся Украина.