Боевое безумие. В США готовят санкции против европейского бизнеса

Американские сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин представили на рассмотрение Комитета по энергетике и торговле сената США законопроект о санкциях против лиц и компаний, принимающих участие в строительстве газопровода Nord Stream 2.

Согласно законопроекту, санкции (и весьма жесткие, надо отметить) предполагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержку проекту "Северный поток — 2", а это фактически весь крупный европейский энергетический бизнес.

По крайней мере, под "критерии", заложенные в законопроекте Круз/Шахин, с легкостью подпадают такие гиганты, как участвующие в Nord Stream 2 компании Uniper, Wintershall, OMV, Shell и Engie. А рестрикции в данном случае предполагают не только запрет руководству данных предприятий на въезд в Соединенные Штаты, но и арест всех активов, которых у европейских гигантов в Америке, как вы понимаете, вполне достаточно.

Но основой упор Круз/Шахин делают в законопроекте все же не на них, а на компании, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве морской части трубопроводов, которые американские сенаторы считают русскими и агрессивными. При этом данное произведение американского юридического искусства должно будет неизбирательно распространяться на любые европейские структуры, включая страховые компании, которые осуществляют любую, как технологическую, так и финансовую, поддержку работы таких судов.

Собственно, это уже даже никакие не рестрикции: это прямое и недвусмысленное объявление экономической войны всему европейскому субконтиненту. Только не по "китайскому образцу": там все более или менее понятно и, хоть и не очень приятно, но цели преследуются вполне практические. Дисбаланс в торговле между США/КНР действительно выглядит с точки зрения Штатов не очень оптимистично, и жесткие действия Вашингтона в адрес Пекина невозможно оправдывать, но можно хотя бы понять.

Они имеют как понятные цели, так и хоть и не совсем приемлемую, но реалистичную логику их реализации. Нынешняя же "сенатская" потенциальная война с европейским бизнесом никакой прямой выгоды американской экономике не несет, это чисто политическое действие: решение вопросов внутренней американской повестки внешнеполитическим инструментарием, и ничуть не более того. Что тут можно сказать.

По мнению большинства экспертов, законопроект Круз/Шахин о санкциях против компаний, предоставляющих оператору газопровода "Северный поток — 2" суда-трубоукладчики, внесенный в конгресс США, рискует не найти поддержки в конгрессе даже на стадии обсуждения: слишком высокая цена даже для впадающего в подлинное боевое безумие вашингтонского истеблишмента Америке сейчас ни к чему.

© Sputnik / Владимир Федоренко Когда надо говорить "спасибо, санкции". Россия отказалась от ПАСЕ

Да даже если эту беду в том либо ином виде и примут, то реакция собственно европейского бизнеса будет довольно однозначной. Так, к примеру, в компании-операторе, Nord Stream 2 AG, уже с ехидной усмешечкой заявили, что у них все идет по плану и беспокоиться не о чем. А в швейцарской компании-трубоукладчике Allseas, которой в законопроекте предусматриваются персональные санкции, официально через пресс-службу заявили, что все их работы в Штатах завершены и в настоящее время не ведутся и не планируются. Официальный представитель Allseas Йерун Хагельштейн даже выступил со специальным, вполне конкретным разъяснением: работы по укладке труб в рамках проекта газопровода из США в Мексику Sur de Texas и установке глубоководной платформы Appomattox в Мексиканском заливе компания уже завершила. А участие Allseas в Nord Stream 2 является для компании крупнейшим за всю ее историю, и прекращать его они не намерены. Сходную позицию занимают и в также "персонально" прописанной в законопроекте итальянской компании Saipem, тоже участвующей в прокладке российских морских трубопроводов.

На нынешней стадии строительства "Северного потока — 2" или "Турецкого потока" (который формально также подпадает под сенаторские рестрикции) остановить их вообще весьма затруднительно, об этом еще в апреле прямо говорил на слушаниях в сенате Майк Помпео.

По словам главы американской дипломатии, все попытки отговорить Германию от строительства "Северного потока — 2" по факту не увенчались успехом. И сейчас цель США другая, и куда более конкретная: они пытаются обсуждать с Берлином вариант гарантированного транзита российского газа через Украину. А это уже совсем другой вариант развития событий и совсем другой разговор.