Руда, сталь, прокат – Узбекистан на пороге новой экономической эпохи

В конце 2019 года в Узбекистане планируется начать производство собственного холоднокатаного проката. В декабре первый такой лист должен прокатать Ташкентский металлургический завод.

Холодный прокат – что это такое

Термин "холоднокатаный прокат", наверное, ничего не скажет людям, далеким от черной металлургии. Но я уверен, что все они видят и используют этот продукт каждый день. Из него делаются корпуса автомобилей, различной бытовой техники (например, стиральных машин, холодильников, микроволновых печей). Этот вид проката широко используется в строительных материалах. Наконец, железная консервная банка – это тоже холоднокатаный прокат.

На конец 2019 года в Узбекистане запланировано начало собственного производства этого важного продукта. В декабре первый лист должен прокатать Ташкентский металлургический завод – совершенно новое предприятие, оборудованное новейшей техникой, продукт сотрудничества Узбекистана и России. Оборудование поставляет российская компания "МетПром", специалистов для завода будут готовить в Москве, в Московском институте стали и сплавов. Совсем недавно с институтом был подписан меморандум о сотрудничестве.

Не только экономика, но и социалка

Обычно такие события относятся к сфере новостей бизнеса. Но у этого производства есть большое социальное и экономическое значение для страны.

Во-первых, завод довольно большой, его проектная мощность – 500 тысяч тонн проката в год. Вес 1 кв. метра листа толщиной 0,55 мм составляет 4,32 кг, так что завод в год может произвести 115,7 млн. кв. метров стального листа.

Во-вторых, собственное производство холоднокатаного проката освобождает республику от импорта этой продукции если не целиком, то в значительной части, что снизит стоимость этого важного полуфабриката – все же импортный лист сильно дорожает при перевозке.

© Sputnik / Алексей Владыкин "МетПром" начал поставлять оборудование на Ташкентский металлургический завод

В-третьих, это будет единственное такое предприятие в Центральной Азии, и у него есть сильный экспортный потенциал; около 30% продукции завода предполагается экспортировать. Строительные детали, кровельный материал (например, металлочерепица), жесть для консервирования овощей и фруктов нужны всем соседним странам.

Наконец, новые рабочие места создаются не только на самом заводе, но новые рабочие места появятся во всех отраслях, которые используют холоднокатаный прокат для производства своей продукции. И часть этой продукции также может быть экспортирована.

Бремя импорта стали

Но строительство нового завода ставит перед узбекской металлургией и новые задачи. Для проката тонкого холоднокатаного листа требуется сырье – горячекатаный лист. Его будет поставлять Узбекский металлургический комбинат, на котором строится листопрокатный цех мощностью 1,04 млн. тонн в год. Он был заложен в августе 2018 года в присутствии президента Шавката Мирзиёева. Оборудование для него поставила итальянская фирма Danieli & C. Officina Meccanica S.p.A. – самая известная и авторитетная в мире фирма, производящая машины для проката стального листа.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Карнаухов: нам есть что предложить узбекским промышленным гигантам

Узметкомбинат – завод с длинной и славной историей. Он появился еще в годы Великой Отечественной войны. Строительство его в городе Бекабад началось в 1943 году, а первая мартеновская печь была запущена 5 марта 1944 года. Предприятие обеспечивало металлом военные предприятия, эвакуированные во время войны в Узбекистан, а потом много работало для послевоенного восстановления и последующего развития – СССР в целом и советского Узбекистана в частности.

Он и теперь в строю, в 2017 году выплавил 660 тысяч тонн стали, и обеспечивает около 36% узбекских потребностей в различных сортах стального проката.

А потребности в стали в Узбекистане, в связи с развитием экономики и реализацией множества инвестиционных проектов, активно растут. Любые проекты, такие как строительство жилья, промышленных или социальных объектов, в конечном счете упираются в сталь: арматура, конструкции, кровля.

Пока что есть серьезная проблема, состоящая в том, что республика удовлетворяет свои потребности в черном металле в основном за счет импорта. Потребности Узбекистана в прокате в размере порядка 1,8 млн. тонн в год на 74% удовлетворяются импортом, и потребители, получается, вынуждены платить не только за сам металл, но и за его перевозку.

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Кроме того, Узметкомбинат – сталеплавильный завод, который пока что не может производить сталь из руды. Сталь выплавляется из металлолома и импортного металлургического сырья. Правительство республики, чтобы насытить потребности, время от времени прибегает к тому, что разрешает Узметкомбинату ввозить сырье беспошлинно. К примеру, в сентябре 2017 года комбинат получил разрешение на импорт 157 тысяч тонн металлургического сырья. В декабре 2017 года было принято решение освободить импорт металлургического сырья от пошлин на год.

В общем, импорт стали – это большое бремя для Узбекистана, которое оплачивается за счет экспорта природного газа, хлопка и других товаров. Насколько это тяжелое бремя говорит хотя бы тот факт, что один строящийся листопрокатный цех Узметкомбината позволит сэкономить 350 млн. долларов в год. Эта экономия – разница между себестоимостью производства и ценой на мировых рынках.

Ташкентский металлургический завод также внесет свой вклад в экономию, которая может составить, если считать в ценах 2018 года, порядка 290 миллионов долларов.

То есть два новых металлургических предприятия сэкономят в сумме около 640 миллионов долларов в год. Очень значительная сумма.

Своя руда – свой металл © Sputnik / Павел Лисицын Узбекистан начнет строительство нового горно-металлургического комплекса

Правительство Узбекистана и Узметкомбинат имеют планы по разработке собственных железных руд, чтобы отказаться от импорта металлургического сырья. В центре внимания большое месторождение Тебинбулак в Каракалпакстане, с запасами 3,5 миллиарда тонн руды. При содержании 15,5% в месторождении находится 542,5 миллиона тонн железа. При текущей выплавке Узметкомбинату этой руды хватит на 900 лет.

Между тем, Узметкомбинат должен нарастить выплавку стали до 2,2 миллиона тонн в год. Мощность рудника и обогатительного комбината на Тебинбулаке должна составлять по проекту 14,2 миллиона тонн руды в год, что даст 2,1 миллиона тонн железного сырья. Тебинбулак должен покрывать почти все потребности комбината.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев поучаствовал в запуске нового цеха металлургического комбината

Стоимость этого проекта (в него приглашались разные инвесторы, в том числе южнокорейская компания POSCO и российская компания УГМК) оценивается по-разному, от 1,5 до 3 млрд. долларов, в зависимости от предполагаемой мощности. Однако нет особых сомнений в том, что проект довольно быстро окупится, поскольку экономия на отказе от импорта готового проката и металлургического сырья для его производства вполне может достичь 1 миллиарда долларов в год.

Это далеко не единственное месторождение железной руды в Узбекистане. Есть еще ряд других довольно крупных месторождений, а также многочисленные рудопроявления, на которых остались следы древних разработок. При детальной разведке они также могут дать крупные запасы железной руды.

© Sputnik / Виктор Ахломов Мощные агрегаты и самоотдача: Алмалыкский ГМК перевыполнил план на март

К тому же есть железо и в отходах некоторых горнодобывающих предприятий. К примеру, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, производящий медь и молибден, ежегодно выбрасывает в отвал порядка 400-500 тысяч тонн магнетита, содержащегося в хвостах обогатительной фабрики комбината. Также в отвалах накопилось около 20 миллионов тонн шлаков медеплавильного завода, в которых содержится около семи миллионов тонн железа. Шлаки содержат 35-52% железа и являются, по сути, железной рудой. Эти отходы можно обогатить и пустить их на производство стали.

А за Амударьей есть еще совершенно нетронутые железорудные месторождения Афганистана.

Таким образом, Узбекистан стоит на пороге совершенно новой для него экономической эпохи, когда стали и стального проката у него будет достаточно и для покрытия собственных потребностей, и даже для экспорта. Республика станет более богатой и развитой, что благотворно скажется на всей Центральной Азии.