МИСиС подготовит кадры для Ташкентского металлургического завода

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Ташкентского металлургического завода с Московским институтом стали и сплавов (НИТУ "МИСиС"), сообщает пресс-служба компании SFI Management Group.

Как отмечается в тексте меморандума, стороны будут осуществлять совместные научно-исследовательские программы, проекты по созданию и освоению наукоемких и ресурсосберегающих технологий, обмениваться научно-технической информацией и инновационными технологиями.

SFI Management Group В Ташкенте состоялось подписание меморандума о сотрудничестве Ташкентского металлургического завод ас Московским институтом стали и сплавов

А главное, специалисты в области металлургии помогут с разработкой проектов, аналитическо-исследовательской работой и подготовкой новых квалифицированных кадров для предприятия.

© Sputnik / Павел Лисицын Ташкентский металлургический завод оснастят оборудованием из России

В мероприятии приняли участие руководители ТМЗ и ответственные лица из МИСиС и его филиала в Алмалыке. В ходе переговоров были детально обсуждены вопросы подготовки кадров для ТМЗ в связи с уникальностью технологического процесса производства и новейшего оборудования, которое будет использоваться на этом заводе.

Чтобы ознакомиться с предметом для предстоящей работы, генеральный директор ТМЗ Зафар Туйчиев и другие специалисты предприятия провели краткую презентацию строящегося завода.

SFI Management Group Генеральный директор ТМЗ Зафар Туйчиев и другие специалисты предприятия провели краткую презентацию строящегося завода

"Производительность завода – 500 тысяч тонн холоднокатаного металла в год, что практически обеспечит не только потребности нашей страны, но и экспорт этой продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Но на ТМЗ заложена возможность увеличения объемов производства до 750 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.

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Первый проректор НИТУ "МИСиС", доктор технических наук Сергей Салихов отметил, что данный проект является уникальным не только для Узбекистана, но и для всех стран постсоветского пространства. Он заметил также, что университет готов оказать практическую помощь в подготовке кадров для Ташкентского металлургического завода. Были предложены несколько вариантов сотрудничества, которые уже успешно реализуются на аналогичных предприятиях.

© Sputnik / Алексей Владыкин "МетПром" начал поставлять оборудование на Ташкентский металлургический завод

Затем участники встречи совершили экскурсию по строящемуся объекту. Строительство идет полным ходом. Есть все основания полагать, что оно обязательно будет завершено в намеченные сроки – к 20 декабря 2019 года, а затем в течение двух лет завод выйдет на проектную мощность.

Ранее сообщалось, что несколько ведущих российских компаний поставят оборудование для строящегося Ташкентского металлургического завода, сообщили в пресс-службе ТМЗ. Уже заключены контракты с такими лидерами рынка РФ, как "Уралкран", "Энергоавангард", "Веза", "Промтрейдимпекс", "Южно-Уральский весовой завод" и "Пермглавснаб".