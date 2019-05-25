Право на жизнь: незаконнорожденный ребенок или аборт?

Право на жизнь есть у каждого человека, приходящего в этот мир. Но иногда матери приходится пройти через осуждение близких людей, чтобы подарить обществу нового члена. Имена в рассказе изменены, а по сути - это реальная история.

Старые выцветшие обои навевали тоску. Из рассохшихся рам тянуло ветром. Топи, не топи - все тепло выветривается быстро. Но и за эту десятиметровую комнатушку на отшибе в Нахаловке надо сказать "спасибо".

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Натия размотала рулончик ваты и стала затыкать щели в раме. Ее малыш скоро придет в этот мир, и ему нужно тепло. Скоро зима, и, говорят, она на этот раз будет снежной. Пока есть время, надо все продумать и подготовить до мелочей. Потом не будет на эти мелочи ни сил, ни времени. Растить его придется одной.

Как бы в ответ на ее мысли ребенок в животе снова повернулся. Натия погладила предполагаемую головку малыша и успокоила его.

- Мама любит тебя! И ждет! Несмотря ни на что...

Эту фразу она говорила часто, когда к горлу подкатывал мерзкий, душащий комок и хотелось рыдать в голос. Но и на это она не имела права. Ее ребенок был ее выбором, выстраданным, тяжелым и нарушающим Его заповедь.

Но так уж все в этой жизни закручено, что нарушив одно, надо найти в себе силы и выполнить другое, главное – право на жизнь.

Пальцы уверенно заталкивали клочки ваты в крохотные щели, а мысли витали очень далеко от чужой каморки с невыветривающимся запахом сырости и трухи.

С мужем Отари у Натии не сложилось почти сразу. На порыве влюбились, поженились, а через два месяца стало ясно – поспешили. Слишком разные и чужие друг другу. Пошли скандалы из-за мелочей, вмешались родители с двух сторон. В итоге разошлись, как в море корабли. Нугзар родился уже без отца. Натия думала, что сын принесет мир и вернет погасшие чувства супругам, но этого не произошло. Отари самоликвидировался из ее жизни, не удосужившись обременить себя алиментами. Да и что взять с безработного.

Натия жила в привычном беличьем кругу, растила Нугзара и в глубине души надеялась, что ей все-таки улыбнется счастье. Войдет нежданно-негаданно в ее жизнь хороший, добрый человек, не посмотрит на нее оценивающим взглядом, как принято оглядывать разведенок с прицепом, а, пообщавшись, разглядит ее верное сердце и позовет замуж. Официально. Со всеми вытекающими обязательствами и последствиями. На всю оставшуюся жизнь. Потому что это неестественно - быть одной. Создатель рассыпал по всему миру половинки разрезанных яблок. Но пойди найди свое, родное в этой гигантской куче чужих составных частей, которые должны соединиться в единое целое.

Жизнь, казалось бы, испытывала ее на прочность.

Идет, к примеру, она в магазин за хлебом, а ей на встречу сосед Эмзар. Поздоровался и, как бы между прочим, удочку закинул.

- Ва, как хорошо выглядишь сегодня! Может, кофе выпьем, - и взглядом ее масляным ощупывает, будто уже раздевает.

Натия ему от ворот поворот.

- Дела у меня.

У Эмзара и так имидж ловеласа. Он свои удочки в день десять раз раскидывает направо-налево всем особам женского пола в километре досягаемости. В надежде, что прокатит. Жена и та не реагирует. Устала за пятнадцать лет бороться.

Пройдет месяц другой – новая проверка на вшивость. На сей раз от одноклассника, которого и всерьез воспринять нельзя. С первого класса вместе. Вроде как брат и сестра, а мужское начало и тут не дремлет.

Натия знает свое положение. Она, как сапер, ошибается раз в жизни. Поверит вот так мужчине, а он ее использует и бортанет. И все, пропало дело. Вмиг сплетни пойдут, чего было, не было, сами люди добавят. А у нее сын растет. За любой косой взгляд в сторону матери он должен морду набить. Иначе с ним что-то не так.

Быть любовницей предлагали многие, но замуж никто так и не позвал. Но для Натии было табу неписаное: с женатым связываться – себя не уважать.

Годы бежали, как вода сквозь пальцы. Нугзару уже 19 исполнилось, сам стал присматриваться, на ком жениться, а на ком – не стоит и думать.

Вдруг в жизнь Натии вошел он. Высокий, глаза проницательные, чуть грустные, черные волосы с тронутыми сединой висками. Чем-то на комиссара Каттани (герой сериала "Спрут" - Sputnik) смахивал. Только профессия самая прозаическая – дистрибьютор. Зашел случайно в их магазин, где Натия работала, встретился с ней взглядом - и все. Тетива, которую так долго держали в натянутом состоянии, лопнула.

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Они стали встречаться. Потом сблизились. Натия тщательно прятала свое увлечение от сына. Понимала, что нехорошо поступает, но страсть не давала ей взглянуть на себя со стороны. Она была полностью счастлива драгоценными минутами и всячески гнала от себя тот факт, что Гио был давно и прочно женат. Разводиться и не думал. Ну захлестнуло их обоих половодье чувств, с кем не бывает.

Эйфория пропала разом, как только Натия обнаружила беременность. Мысль об аборте она отмела сразу. Уже любила этот крохотный комочек под сердцем. Но все остальное? Что скажет ее Нугзар, родственники, соседи? Страшно представить.

Сообщила Гио о новости. Тот обрадовался.

- Ва, надо выпить за нашего мальчика. Вот сердцем чувствую, сын будет! В честь моего деда назовем! Вано!

- А как мне жить дальше? – упавшим голосом спросила Натия. До нее постепенно доходил весь ужас ее положения.

- Не переживай! – успокоил ее Гио. – По ходу придумаем! Я фамилию дам без проблем. С деньгами что-то придумаю. Мои друзья помогут. Проживешь!

- Но что я скажу моему сыну?!

Гио кашлянул в кулак.

- Да, нехорошо вышло... Не по-людски. Но что сделано, то сделано. Ребенок - это святое. Одним грузином будет больше. Нас и так мало. Брат брату мост и опора в жизни. Понимать должен. Не маленький.

И пошел за вином – праздновать.

Натия попыталась подготовить сына к семейному прибавлению. Нугзар как раз сидел за столом и ел кебаб, макая хлебом в ткемали, который Натия закрыла этим летом.

Услышав о беременности матери, Нугзар ударил по столу кулаком, тарелка с недоеденным кебабом полетела на пол. Он вскочил и бросился к матери с искаженным от ярости лицом.

- Ты понимаешь, что ты наделала?! Без ножа меня зарезала. Опозорила перед всеми. Какое время тебе рожать?! Какой еще ребенок?! Что я скажу своим друзьям? Моя мать на старости лет решила родить набичвари (груз. незаконнорожденный - Sputnik)! От чужого мужа. Кто ты после этого?! Я из дома уйду от такого позора! Ненавижу этого ребенка! Хоть бы его не было!

Натия, с трудом сдерживая слезы, пошла к себе в комнату.

Позвонила Гио. Хорошо еще, что он сразу смог взять мобильный.

- Я не могу допустить, чтоб мой сын ушел из дома неизвестно куда, – сказала Натия. – Лучше мне уйти куда-нибудь подальше от тех, кто меня знает.

Услышав про неожиданное осложнение, Гио выругался, но потом сказал.

- Плевать. Я сниму тебе комнату, чтоб ты смогла спокойно его родить.

Натия молча собрала все необходимые вещи. Сын даже не вышел с ней попрощаться.

Потом она два часа ждала Гио в их условленном месте. Он опоздал и подъехал поздно. Был злой на весь мир, но старался держаться.

Сказал грубо.

- Короче так, ни при каких обстоятельствах не смей являться ко мне домой. Мне проблем с женой не нужно. Сам, что могу, сделаю. А теперь поехали. Я нашел одну точку.

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И привез ее сюда, в эту комнатушку с выцветшими обоями. Выгрузил по-быстрому и тут же уехал. Обещал на неделе закинуть продукты. И то слава Богу. Хотя еще неизвестно, как Гио поведет себя в дальнейшем. Может, она ему просто надоест. И ребенок его не остановит. Люди пятерых детей от законных жен бросают и уходят в неизвестном направлении. А тут одни условности.

Вот и обживается Натия на новом месте, наедине со своими мыслями. Впереди пугающая неизвестность. И столько неопределенного. Как там без нее Нугзар? Что ест, что пьет? Наверное, курит, как паровоз. А ему нельзя. И так легкие слабые. Сколько Натия с ним в детстве возилась, специально козье молоко втридорога покупала, чтобы мальчику поправить здоровье. А он на нервах, в обиде на мать сейчас все ее усилия на ноль сведет. Господи, вразуми его и умягчи его сердце! Пусть поймет, что мать хоть и нехорошо поступила, но тоже человек, и ей сейчас, как никогда, нужна поддержка.

Или как не переживать про ее второго ребенка. Да, он дитя греха и еще много раз в жизни его будут тыкать носом в ошибку матери все, кому не лень.

- Почему с вами отец вместе не живет?

И прочее, обидное и колкое, на что так щедры мальчишки при случае.

Или соседи будут за спиной тыкать в нее пальцем и называть мерзким словом... Да, общество изменилось и не столь категорично, как во время Натииной молодости, но не так, как в Европе, чтоб людей полностью перестала интересовать личная жизнь соседа по дому. Потому еще много чего такого будет ждать ее сына впереди, о чем не хочется думать.

Тут бы и пригодилась помощь старшего брата. А Нугзар пока еще в ярости и неизвестно, когда остынет. Не ему решать, кому жить, а кому нет. Только и остается, что молиться и уповать, время само все расставит по своим местам.

Господи, милосердный, умягчи наши злые сердца! Тебе все возможно! На Тебя вся надежда!