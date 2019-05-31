Сотрудничество Узбекистана и России: самые оптимистические оценки

Политолог и востоковед Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik Узбекистан о том, почему переговоры между премьер-министрами России и Узбекистана прошли именно Ургенче, а также дает прогноз — каким образом и когда странам удастся довести объем двусторонней торговли до запланированных десяти миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На встречах премьер-министра России Дмитрия Медведева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым обсуждался очень широкий, даже необычайно широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, культурной и образовательной сферах.

Встреча в Ургенче

В визите Дмитрия Медведева в Узбекистан была интересная деталь. Переговоры между российским и узбекским премьер-министрами прошли не в Ташкенте, а в Ургенче.

Это небольшой город на западе Узбекистане, недалеко от границы с Туркменистаном, – центр Хорезмского вилоята. Некогда Ургенч был столицей очень могущественного, развитого и богатого Хорезма. В XII – начале XIII века являлся самым крупным городом в Средней Азии, а также одним из крупнейших научных центров Средневековья.

Узбекский Ургенч – это город, основанный в середине XVII века жителями древнего Ургенча, которые оставили свой прежний город из-за резкого изменения русла Амударьи.

Древний Ургенч, ныне известный под названием Куня-Ургенч, оказался в результате советского национального-территориального размежевания в Туркмении, и теперь это город Дашогузского велаята Туркменистана. К сожалению, от его былого величия мало что осталось. После того как высохло Аральское море, Хорезмский вилоят вместе с Республикой Каракалпакстан стал территорией с серьезными экологическими и социально-экономическими проблемами.

Организацию встречи премьер-министров Узбекистана и России именно в Ургенче вряд ли стоит считать случайной. Как можно полагать, это было сделано по желанию узбекской стороны.

Во-первых, на мой взгляд, чтобы продемонстрировать интерес и внимание правительства республики к западным регионам страны. Для Ургенча визит столь важных персон, бесспорно, большое событие. Во-вторых, запад Узбекистана богат различными видами минерального сырья (там расположено, например, плато Устюрт), к которым большой интерес проявляют российские компании. Кроме нефти и газа там есть еще большой список полезных ископаемых, которые постепенно вовлекаются в разработку.

Российский премьер Дмитрий Медведев также подчеркнул важность визита в Ургенч, поскольку все проекты двустороннего экономического сотрудничества, в конечном счете, реализуются именно в регионах.

Экономики двух стран взаимодополняемы

В ходе встречи двух премьер-министров было подписано много документов, затрагивающих самые разные сферы двустороннего экономического сотрудничества.

Главная на сегодняшний день сфера взаимодействия, как заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, — это производительность труда. В России действует национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", утвержденный в декабре 2018 года. Его цель состоит в достижении роста производительности труда в 2024 году не менее чем на 5%, и на это выделяется 52,1 миллиарда рублей. В программе должны принять участие до десяти тысяч средних и крупных предприятий несырьевого сектора.

Аналогичная проблема повышения производительности труда стоит и перед Узбекистаном. Россия готова поделиться своим опытом с узбекскими коллегами. Но дело не только и не сколько в передаче опыта.

По словам Орешкина, Россия готова поставлять в Узбекистан различное промышленное, энергетическое и инфраструктурное оборудование, которое позволит республике провести коренную модернизацию целого ряда важных отраслей экономики, повысить уровень занятых в них сотрудников.

Для оплаты этих поставок, как видно из соглашений на межправительственном уровне, предполагается увеличить узбекский экспорт в Россию, в первую очередь сельскохозяйственной, текстильной продукции и хлопка. По планам, выработанным президентами двух стран, объем двусторонней торговли должен увеличиться с нынешних пяти миллиардов долларов до десяти миллиардов.

Судя по вниманию к вопросам сельскохозяйственного экспорта (Орешкин особо отметил высокое качество узбекских помидоров), основную часть этого прироста должны обеспечить именно узбекские фрукты и овощи, которые должны потеснить на российском рынке импорт из тех стран, экономические и политические отношения с которыми становятся нестабильными – на них влияет американская политика санкций.

Это довольно разумно. Действительно, условия внешней торговли имеют тенденцию к ухудшению, а Россия по своим природно-климатическим условиям не может выращивать весь спектр потребляемой плодоовощной, да и других видов сельскохозяйственной продукции.

Для Узбекистана возможность продавать в Россию сельхозпродукцию означает доступ к российским индустриальным ресурсам, в первую очередь к промышленному оборудованию. Без него не будет новых предприятий и повышения производительности труда, которое в значительной степени зависит от новой техники. Закупка в России техники на несколько миллиардов долларов в год позволит сохранять высокий темп индустриализации.

Россия и Узбекистан лишь недавно перешли к интенсивному развитию экономических отношений, и пока не все новые направления сотрудничества оформились в виде устойчивых связей. Но все достижимо – была бы политическая воля.

На мой взгляд, взаимодополняемость экономик России и Узбекистана, наличие интереса с обеих сторон, в контексте ситуации в мировой торговле, которую сотрясают крупномасштабные торговые войны, позволяет делать самые оптимистические прогнозы относительно развития сотрудничества. Вероятно, уровень в десять миллиардов долларов российско-узбекского товарооборота будет взят примерно за три-четыре года.