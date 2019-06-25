Когда в Узбекистане подешевеет цемент

Узбекистан поставил перед собой амбициозную цель – достичь в 2026 году производства 20,2 миллиона тонн цемента. На фоне производства в 2018 году менее девяти миллионов тонн, это весьма впечатляет.

Республика уже сделала существенный шаг к выполнению этой задачи. В Узбекистане заработали или скоро вступят в строй сразу несколько крупных цементных заводов (в Джизакской, Самаркандской, Ташкентской областях и других). По данным совещания у президента Шавката Мирзиёева, уже функционируют четыре завода по два миллиона тонн цемента каждый, и до конца 2019 года будут запущены строящиеся заводы общей мощностью 3,5 миллиона тонн. Мощность узбекской цементной промышленности будет доведена до 15 миллионов тонн в год. На фоне этого решение о доведении мощностей до 20,2 миллиона тонн, которое утверждено постановлением президента от 23 мая, выглядит вполне обоснованным.

Узбекистан ждет дешевого цемента. Бурное экономическое развитие и реализация множества крупных инвестиционных проектов привели к строительному буму и ощутимому росту потребления этого материала, причем рост продолжается.

Осенью 2018 года в республике даже наблюдался дефицит цемента, оценивавшийся примерно в два миллиона тонн. Трудно сказать, насколько это точная оценка, но существование дефицита подтверждал рост цен и активность импортеров, ввозивших цемент из Казахстана и Кыргызстана. Даже Таджикистан резко увеличил сбыт цемента в Узбекистан, чего раньше не было.

Уже более $100 млн инвестировано в завод "Ахангаранцемент"

В свете этого вполне понятно ожидание, что если будут введены в строй новые мощности, то избыток цемента приведет к снижению цен. Это чувствительный вопрос, поскольку цемент требуется не только на промышленное, но и на жилищное и социальное строительство. Однако, если рассмотреть экономику производства цемента, то вряд ли можно ожидать столь существенного понижения цены, как хотелось бы.

Цены кусаются

Цена за тонну цемента, как она сложилась на весну – начало лета 2019 года, составляет примерно 745 тысяч сумов. Стоимость цемента в продаже довольно сильно колеблется по регионам. Например, в Каракалпакстане она достигает 764 тысяч сумов, а в Андижане, в силу подвоза более дешевого кыргызского цемента, он продается по 650 тысяч сумов за тонну. Данный обзор не претендует на точность отображения текущих цен, для нас важны общеэкономические соотношения.

Чтобы построить квадратный метр жилья (при удельном расходе 0,5 кубометров бетона на квадратный метр и 360 кг цемента на кубометр бетона), требуется израсходовать 180 кг цемента стоимостью 134,1 тысячи сумов. На квартиру в 50 квадратных метров пойдет цемента на 6,7 миллиона. сумов. То есть только чтобы оплатить цемент, потраченный на строительство небольшой квартиры, узбекистанцу надо работать примерно 3,5 месяца. Это без учета всех остальных материалов и строительных расходов.

Правительство Узбекистана попыталось ограничить продажные цены на цемент для строительства жилья и для населения. В мае 2018 года было введено ограничение цены до 367 тысяч сумов за тонну для социального жилья (в объеме до двух миллионов тонн цемента), а для населения цена была ограничена уровнем 500 тысяч сумов. Но эффект оказался несколько другой: общий рост цен на цемент в Узбекистане, сокращение производства в 2018 году (по имеющимся данным, за первое полугодие на 8,1%) и серьезный рост импорта.

Механика цементного кризиса

Судя по опубликованной статистике, правительство Узбекистана попыталось замаскировать ситуацию. Например, данные по импорту цемента публиковались только в долларах (за первый квартал 2019 года импорт составил 31,3 млн. долларов), без указания весового объема. Но Шавкат Мирзиёев, как видим, решительно пошел в контрнаступление, провозгласив программу развития цементной промышленности, в том числе и для того, чтобы переломить настроения на внутреннем рынке.

На мой взгляд, волноваться особо не о чем. Некоторый дефицит цемента в условиях бурного экономического развития и связанного с ним строительства – это нормальное временное явление. Тем более, скоро будут введены новые мощности, которые этот дефицит устранят. Прошлогоднее ограничение цены было сделано без учета себестоимости цемента, поэтому и дало такой негативный эффект.

По оценкам компании "Узстройматериалы", на тонну цемента расходуется 109 квтч электроэнергии и 158 кубометров газа по мокрому способу и 150 квтч и 103 кубометра газа по сухому способу. Это оценки 2016 года, но, думаю, что и сейчас расход энергоносителей примерно такой же. Действующие тарифы для промышленных потребителей составляют 204,3 сумов за квтч и 1000 сумов за кубометр газа. В структуре себестоимости производства цемента расходы на энергию составляют 35%. Можно подсчитать, что себестоимость цемента по мокрому способу составляет 514 тысяч сумов, а по сухому способу – 381 тысяч сумов за тонну.

Отсюда вывод, что установленные ограничения цен на цемент для жилстроительства и для населения были ниже себестоимости его производства. При этом у заводов, кроме себестоимости, есть еще и другие расходы, возможно, кредиты, нужно получить прибыль и накопить фонды для реконструкции и т.д. То есть продавать цемент по столь низким ценам было невыгодно. Заводы выполнили решение правительства, но тут же повысили цену на цемент для других потребителей.

Но строительные сметы не меняются так же быстро, как цены на цемент, и потому крупные потребители стали искать более дешевый импорт. Вся строительная экономика стала деформироваться, узбекские цементные заводы столкнулись с сокращением спроса и вынуждены были снизить производство. Импорт же вырос.

Ну что же, бывает. У каждой стороны своя правда. Правительству надо развивать жилищное строительство и строить объекты социального назначения по возможности дешево, а заводам – работать с прибылью.

Есть ли способы удешевления?

Для выхода из этого положения есть два пути. Первый состоит в новом строительстве в цементной промышленности.

Все новые заводы строятся по технологии сухого способа, который заметно дешевле. Новостройки общей мощностью 11,5 млн. тонн произведут цемента на сумму 4,3 трлн. сумов. Старые заводы выпускали цемент по мокрому способу. К ним относится, в частности, крупнейший в Узбекистане цементный завод АО "Ахангаранцемент", который был построен еще в 1959-1961 годах. В 1967 году, с пуском четвертой линии, завод достиг мощности 1,7 млн. тонн цемента в год. В советском Узбекистане это был столп цементной промышленности республики. Теперь 84% акций завода принадлежит российской компании АО "Евроцементгрупп", которая развивает это важнейшее для узбекской экономики предприятие, создав на его основе целый комплекс по производству стройматериалов.

Старые советские мощности цементного производства с честью отработали свое и внесли очень большой вклад в строительство в республике. Часть мощностей сейчас выводится из эксплуатации по причине их сильного износа и устарелости. "Ахангаранцемент" в 2018 году начал строительство завода мощностью 3 млн. тонн, который должен будет заменить старое производство. К концу 2019 года из 15 млн. тонн мощностей на мокрый способ будет приходиться 3,5 млн. тонн, которые произведут цемента на 1,8 трлн. сумов.

Иными словами, соотношение двух способов постепенно меняется в пользу сухого способа, который дает более дешевый цемент. Если до начала реконструкции цементная промышленность выпускала около 8,5 млн. тонн цемента на сумму 4,36 трлн. сумов (весь по мокрому способу), то в 2026 году она будет выпускать 20,2 млн. тонн на сумму 7,6 трлн. сумов (весь по сухому способу). Цемента станет в 2,3 раза больше, а его суммарная стоимость увеличится лишь в 1,7 раза.

Однако и в этом случае ожидать, что заводская цена цемента будет менее 450 тысяч сумов за тонну (при текущих тарифах на газ и электроэнергию) вряд ли возможно. Среднерыночная цена, со всеми торговыми и посредническими наценками, очевидно, будет примерно 600-650 тысяч сумов. Это неплохо, и уж лучше, чем сейчас.

То есть ключ к удешевлению цемента состоит в том, чтобы снижать его себестоимость. При этом правительство Узбекистана каждый день должно точно знать реальную себестоимость цемента для заводов.

Второе направление: очевидно, имеет смысл закупать цемент для нужд жилищного и социального строительства по заводской отпускной цене, а потом распределять его в соответствии с принятыми программами. Государство вполне может выступить таким централизованным закупщиком, причем не взимать с этих продаж цемента НДС (поясним: НДС взимается для финансирования общественно значимых расходов, а тут сам цемент закупается для общественных нужд) или применять налоговые вычеты.

Для подобных закупок можно использовать советскую формулу ценообразования: себестоимость плюс определенный процент прибыли. Тогда цемент для строительства социального жилья и социальных объектов будет весьма дешевым, близким к себестоимости, и подобные закупки не будут деформировать внутренний рынок цемента.