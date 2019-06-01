Уже более $100 млн инвестировано в завод "Ахангаранцемент"

Суммарные инвестиции "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в создание кластера составляют 200 млн долларов, проинвестировано уже более 100 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В рамках визита президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Ахангаран Ташкентской области, президент "Евроцемент груп" Михаил Скороход представил главе государства планы развития "Ахангаранцемента", на базе которого создается кластер производства современных стройматериалов и новый энергоэффективный завод мощностью 3 млн тонн цемента в год, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Строительство нового завода стало результатом соглашений, подписанных в Москве и Ташкенте в 2017 году в присутствии глав государств и премьер-министров России и Узбекистана, и стало частью большого проекта по созданию кластера производства строительных материалов.

Завод "Ахангаранцемент" в Ташкентской области откроется в 2020 году >>

Важными преимуществами кластерного подхода являются более низкая себестоимость и возможность создавать типовые решения для высоких темпов строительства, которые наблюдаются в Узбекистане. "Ахангаранцемент" предлагает самый широкий ассортимент продукции для жилищного и инфраструктурного строительства.

"Результатом создания кластера станет комплекс производства с годовой мощностью 5 млн тонн цемента, 144 тыс. куб. м товарного бетона, 30 тыс. куб. м железобетонных изделий, а также иной продукции. Предприятие окажет существенный вклад в обеспечение Республики Узбекистан строительными материалами для реализации важнейших инфраструктурных проектов, возведения комфортного и практичного жилья, поможет удовлетворить растущий спрос населения на недвижимость", - отметил Скороход.

Михаил Скороход поблагодарил Шавката Мирзиёева и Кабинет министров за поддержку реализации проекта, который стал важной частью двустороннего сотрудничества. Проект вошел в Перечень перспективных проектов в рамках Программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан на 2019-2024 годы. Реализация проекта контролируется Межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, Кабинетом министров Узбекистана, профильными государственными комитетами и ведомствами.

Суммарные инвестиции "Евроцемент груп" в создание кластера составляют 200 млн долларов, проинвестировано уже более 100 млн долларов. Цементный завод в Ахангаране станет крупнейшим по производительности оборудования в Центральной Азии, современным предприятием с высокой автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.

Продукция будет производиться энергоэффективным сухим способом. Ее широкий ассортимент включает высокомарочный цемент, который пойдет на самые ответственные стройки Узбекистана: дорожные развязки, аэродромные покрытия, электростанции, жилые, офисные и торговые здания. Качество продукции учитывает высокие требования к сейсмоустойчивости построек в регионе.