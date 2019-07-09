Все лучшее для партнеров: как российское оружие укрепляет узбекскую армию

Военно-техническое сотрудничество Ташкента и Москвы на подъеме, это реакция обоих государств на общие вызовы безопасности в Центральной Азии.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства РФ Дмитрий Медведев 10 июля в Москве обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Наверняка затронут и вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.

Узбекистан в мировом рейтинге военной мощи занимает 48 место , и в Центральной Азии считается признанным лидером в области оборонного строительства. Однако обстановка в регионе складывается тревожная, в соседнем Афганистане продолжается война, и в рядах боевиков, по разным данным. числятся около полутора тысяч узбекистанцев. Растет афганский наркотрафик, и выручка наркоторговцев – около 30 миллиардов долларов в год – направляется на подпитку терроризма и религиозного экстремизма в странах Центральной Азии. На этом фоне увеличиваются расходы республики на оборону – до 4% ВВП или около полутора миллиарда долларов , и крепнет военно-техническое сотрудничество Узбекистана с Россией.

Предстоят значительные поставки боевой техники из России в Узбекистан. Вступили в силу 12 контрактов, по которым Ташкент вскоре получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры (БТР-82А), радиолокационные комплексы.

На первом этапе Россия в течение двух лет поставит в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М. Кроме того, Ташкент направил в Москву заявку на модернизацию своего парка истребителей МиГ-29, всего около 30 машин.

Удачный выбор

Sputnik уже сообщал о заключении контракта на поставку более 10 ударных вертолетов Ми-35 по внутрироссийским ценам. Узбекистан с 2016 года является единственной страной СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобной привилегией. Многоцелевой ударный Ми-35М просто создан для сурового центральноазиатского театра военных действий, и является технологическим ориентиром для перевооружения в других сферах.

Партию тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ поколения 4++ Ташкент намерен приобрести за счет российского государственного экспортного кредита. И планирует включить в сделку средства наземного обеспечения полетов, запасные части, авиационные средства поражения, обучение летного и инженерно-технического состава.

Трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" используется как источник радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и для контроля воздушного пространства. "Сопка-2" обладает уникальными характеристиками, способен работать в любых метеоусловиях (для примера, позволил России воссоздать сплошное радиолокационное поле в арктической зоне).

Поставки в Узбекистан российских БТР-82А (глубоко модернизированная версия БТР-80) в индивидуальной комплектации ранее не анонсировались. Огневая мощь и защищенность машины повышены за счет установки унифицированного боевого модуля со стабилизатором вооружения и противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала типа кевлара. Даже Российская армия получила эту боевую машину относительно недавно, а экспортировался БТР-82А только в Азербайджан, Казахстан и Сирию. Заметно выросшее качество поставок подчеркивает привилегированный статус Ташкента.

Перспективы перевооружения

Узбекистан также проявляет интерес и к российскому учебно-боевому самолету Як-130. Эта машина пользуется большим спросом в странах Центральной Азии. Самолет успешно эксплуатируется в России, Бангладеш, Белоруссии, Лаосе, Мьянме. Возможно, и Ташкент прорабатывает соответствующий контракт.

Тактико-технические характеристики машины по-настоящему впечатляют: практический потолок – 12 500 метров, максимальная скорость – 1050 километров в час, дальность полета – до 1850 километров. Самолет имеет шесть узлов подвески, может быть вооружен различными сочетаниями управляемых и неуправляемых ракет «воздух-земля», корректируемыми и свободно падающими бомбами, 23-миллиметровыми авиационными пушками в подвесных контейнерах. Имеются и другие перспективные направления ВТС.

Очевидно, старый друг лучше новых двух. Подтверждение тому – новый Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества от 17 апреля 2017 года.