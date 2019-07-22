Есть спрос – будет предложение: почему Узбекистан хочет освоить афганский авторынок

Словосочетание "автосборочный завод в Афганистане" звучит фантастически. Афганистан — это страна, в которой любая индустрия приживается долго и трудно. Но согласитесь, что поэтому любая идея такого рода сразу привлекает внимание.

Стало известно, что в Ташкенте рассматривают планы создания в Афганистане автосборочного завода. По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Элдора Арипова, планируется визит глав крупных узбекских компаний в Кабул. Обсуждаться будут различные проекты, в том числе и проекты автосборочного завода, а также восстановления текстильной фабрики в Мазари-Шарифе.

Ремонт всего, от прицепов до тракторов

Понятно, что на данный момент это пока лишь планы и предложения. Но, между прочим, завод, связанный с автомобилями, в Афганистане уже был. Это Джангалакский авторемонтный завод в Кабуле — один из самых крупных, знаменитых и важных проектов советско-афганского сотрудничества. Строить его начали в 1955 году, после того, как СССР выделил Афганистану кредит на 200 млн долларов (по тем временам это была огромная сумма, в особенности для Афганистана). В 1960 году завод был готов, полностью оснащен оборудованием и приступил к работе. В том же году его посетили в рамках своего визита в Афганистан руководители СССР Н.С. Хрущев и А.Н. Косыгин.

Авторемонтный завод в реалиях того времени — это вовсе не автомастерская. Это было специализированное предприятие, способное провести капитальный ремонт изношенного или сильно поврежденного автомобиля, с изготовлением необходимых запчастей. Джангалакский авторемонтный завод имел десять цехов, включая литейный, механический, приборов, электрооборудования, столярный (в то время многие советские грузовики имели деревянные кузовы). Его проектная мощность составляла 1373 капитальных ремонта в год. Помимо своего прямого профиля, завод мог производить металлоконструкции — немного, всего 750 тонн в год. Но такие конструкции были очень важны для строительства зданий, мостов и других объектов в Афгане.

Кроме Джангалакского авторемонтного завода, в Кабуле была также Автотракторная база, которая обслуживала и ремонтировала тракторы "Беларусь", грузовые автомобили МАЗ и автоприцепы.

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Эти предприятия были разорены и разрушены вскоре после падения правительства афганских коммунистов. Россия не раз поднимала вопрос о возможном восстановлении Джангалакского авторемонтного завода, но это предложение пока так и не нашло поддержки.

Афганистан автомобильный

Несмотря на затяжную войну, Афганистан сделал весьма существенные шаги в автомобилизации. По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2008 году, на 1000 человек населения Афганистана приходилось 27 автомобилей. Цифра эта, конечно, далека от точной оценки, но все же дает некоторое представление о нынешнем уровне автомобилизации страны. При населении около 30 млн человек коэффициент автомобилизации дает автопарк примерно 810 тысяч автомобилей.

В это легко можно поверить, поскольку кабульские улицы буквально забиты автомобилями, а по главным автомагистралям страны довольно плотное движение. Во всяком случае, по автодорогам Кабул — Джелалабад и далее на Пешавар в Пакистане, а также по автодороге Кабул – Мазари-Шариф автомобильный поток значительный, эти трассы загружены.

Имеются и другие оценки количества автомобилей в Афганистане. По данным International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, в 2011 году уже было более миллиона автомобилей, а в 2015 году было зарегистрировано 1,572 млн автомобилей. За четыре года их количество могло вырасти еще примерно на 80-100 тысяч единиц. Правда, население Афганистана растет явно быстрее, чем автопарк.

Так что, как бы это не казалось удивительно, но нынешний Афганистан вполне можно назвать автомобильной страной. Население уже предъявляет спрос и на новые автомобили, и на товары и услуги, с ними связанные: нефтепродукты, запчасти, дорожное строительство, в силу чего Афганистан превращается в весьма интересный рынок сбыта автомобильной продукции.

Зачем Кабулу автосборка?

На вопрос о том, зачем Кабулу автосборочный завод, ответить очень просто: импорт автомобилей в машинокомплектах, плотно упакованных в контейнеры, намного дешевле, чем импорт и ввоз автомобилей. Экономия настолько значительная, что оправдывает расходы на сборку и даже понижает продажные цены.

Афганистан сейчас импортирует автомобили в основном подержанные, и в основном через Пакистан. Перегон или перевозка автомобиля из Пакистана в Афганистан обходится недешево и серьезно увеличивает его стоимость. Скажем, в Пакистане автомобиль среднего ценового сегмента, выпущенный в начале 2010-х годов, стоит примерно 280 тысяч пакистанских рупий, или 1750 долларов. В Кабуле такой же автомобиль стоит 300-400 тысяч афгани, или 3700-4900 долларов. Разница в цене более чем вдвое.

За автомобиль 2018 года выпуска придется в Кабуле выложить не менее 2 млн афгани (25 тысяч долларов), а совсем новый автомобиль обойдется уже в 5,5 млн афгани (более 68 тысяч долларов). Это очень большие деньги, и понятно, что покупателей таких новых автомобилей не так много.

Афганский водитель в основной массе предпочитает использовать более дешевые подержанные автомобили, и эксплуатирует их до тех пор, пока они не развалятся окончательно. Скажем, еще в 2013 году в Кабуле было много советских автомобилей, особенно знаменитых "джип-шурави" УАЗ-464. Сейчас их гораздо меньше, поскольку время и афганские дороги берут свое.

Афганское правительство понимает это обстоятельство и даже ввело запрет на ввоз автомобилей старше девяти лет, чтобы окончательно не превратиться в мировую автосвалку. Но дороговизна ввоза новых автомобилей не позволяет ни обновлять автопарк, ни расширять его. В Афганистане явно есть большая неудовлетворенная потребность в новых автомобилях.

Если узбекское предложение будет принято и в Кабуле появится автосборочный завод, то на нем GM Uzbekistan может собирать машинокомплекты, произведенные в Узбекистане, и предлагать на афганском рынке новые автомобили по цене примерно 10-15 тысяч долларов. В Узбекистане автомобили таких марок, как Cobalt, Nexia 3, Ravon R2, Spark стоят в диапазоне 7-11 тысяч долларов. С учетом перевозки машинокомплектов и расходов на сборку на месте, в Кабуле они будут стоить несколько дороже.

Для афганского покупателя уже будет выбор: брать ли ему подержанную машину возрастом 3-5 лет или же новую, с завода. Так что узбекская идея в существующих условиях афганского автомобильного рынка может и сработать, захватив часть рынка новых автомобилей и часть рынка подержанных автомобилей.

Возможности и для России

Узбекская инициатива в Афганистане, если она будет реализована, открывает интересные возможности и для российских автомобильных компаний.

Для России афганский рынок практически закрыт в силу разных причин, в том числе по причинам серьезных транспортных затруднений и дороговизны перевозок российских товаров в Афганистан.

Афганцы не раз интересовались возможностью поставок российских автомобилей, в частности "КамАЗ" и "УАЗ", которые им хорошо известны, привычны и даже любимы, но, насколько известно, организовать такие поставки так и не удалось. Это не удивительно. "УАЗ-Патриот" и в России стоит от 12,8 тысячи долларов, а перевозка его из Ульяновска в Кабул поднимет стоимость автомобиля раз в пять, и продать его уже не получится.

Зато это возможно будет сделать при участии Узбекистана, с созданием совместного производства машинокомплектов (частью в России, частью в Узбекистане), с конечной сборкой в Афганистане.

Но не будем пока гадать, а посмотрим на успехи узбекской автопромышленности в Афганистане.