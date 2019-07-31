Не только тракторы: что еще Беларусь может предложить Узбекистану

Президент Узбекистана 31 июля прибудет в Беларусь с официальным визитом. Колумнист Sputnik Александр Шпаковский рассуждает о перспективах сотрудничества между двумя странами — с учетом уже достигнутых результатов.

C 31 июля по 1 августа состоится первый официальный визит в Минск президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Мероприятию предшествовал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана, по результатам которого уже подписано 20 прямых соглашений, пишет Sputnik Беларусь. По мнению ряда экспертов, после затянувшейся паузы отмечается своего рода прорыв в отношениях между Минском и Ташкентом, интенсифицируются контакты практически на всех направлениях возможного сотрудничества.

Политика открытости Шавката Мирзиёева

Во многом это связано с действиями нового лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пришел к власти в 2016 году после смерти президента Ислама Каримова и провозгласил новую политику открытости, предполагающую активную позицию Узбекистана на международной арене, добрососедство и региональное сотрудничество.

Этот курс кардинальным образом отличается от стратегии прежнего узбекского руководства, которое достаточно настороженно относилось к контактам с зарубежными партнерами, в том числе с государствами постсоветского пространства.

Подобная трансформация подходов Ташкента не осталась незамеченной внешними игроками, конкурирующими за влияние в регионе Центральной Азии. Китай, США, ЕС, Россия, Турция, Южная Корея и другие государства пытаются закрепиться на узбекском рынке, вовлечь Узбекистан в различные проекты и форматы сотрудничества.

При этом узбекская сторона охотно, но отнюдь не бездумно откликается на различные предложения, где стремится выбирать лишь выгодные проекты, отвечающие национальным интересам и целям развития государства.

Такой подход приносит свои плоды: экономика Узбекистана демонстрирует хорошие темпы роста на уровне 5% – 5,5% ВВП в год, и, согласно прогнозам МВФ, эта положительная динамика сохранится в перспективе ближайших лет.

Приоритетом Ташкента в отношениях с иностранными субъектами является привлечение прямых иностранных инвестиций, для чего в Узбекистане создан соответствующий специальный фонд, предусмотрены серьезные преференции для иностранцев, инвестировавших в создание предприятий по производству товаров и услуг на территории страны. Ожидается, что только в текущем году Узбекистан освоит порядка 4,2 млрд долларов в рамках 320 проектов с участием прямых иностранных инвестиций.

Заметные успехи Ташкента в развитии позволяют отдельным экспертам прогнозировать, что в перспективе 3-5 лет Узбекистан станет "второй экономикой" на постсоветском пространстве.

В связи с этим немаловажно, что в рамках "политики открытости" официальный Ташкент существенно интенсифицировал сотрудничество с Россией, а также поставил задачу активизировать работу на площадке СНГ.

Естественно, и для Беларуси было бы абсолютно неразумно игнорировать новую роль Узбекистана в регионе, оставлять без внимания открывающиеся широкие возможности. В 2016 и 2018 годах состоялись официальные визиты Александра Лукашенко в Ташкент, которые были признаны весьма успешными в плане налаживания диалога. Специалисты отмечали, что между белорусским президентом и Шавкатом Мирзиёевым сложились личные доверительные отношения, что весьма важно с учетом специфики государственного устройства двух стран.

Как удержать набранный темп?

Результат не заставил себя ждать, так как с 2017 года отмечается двукратный рост взаимного товарооборота и отечественного экспорта в Узбекистан. По мнению узбекского вице-премьера Эльёра Ганиева, по итогам 2019 года показатели взаимной торговли уже могут составить 500 миллионов долларов США, в то время как президентами поставлена задача выйти на объемы в 1 млрд долларов.

Намеченные цели выглядят весьма амбициозно, особенно с учетом того, что в 2015-2016 годах товарооборот не превышал 65 млн долларов.

Вместе с тем рост отечественного экспорта в последние годы во многом достигается за счет поставок продукции машиностроения, которая нашла свои ниши на узбекском рынке.

Однако нужно понимать, что, во-первых, белорусы сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны ведущих иностранных производителей, а во-вторых, потребность Узбекистана в грузовиках, тракторах, автобусах, большегрузных самосвалах не является безграничной. То есть необходимо создание совместных производств, где требуется высокая степень локализации, сервисных центров и пр., а также нужно думать над расширением номенклатуры поставляемых товаров и услуг.

Кроме того, узбекская сторона выражает заинтересованность в выравнивании торгового баланса, где пока доминирует белорусский экспорт.

Перспективными направлениями для сотрудничества могут стать сфера образования, где Беларусь обладает необходимыми возможностями, IT-сектор и, конечно же, рынок туристических услуг.

Интересно, что Узбекистан в последнее время переживает туристический бум: только в 2018 году страну посетили 5,35 млн иностранцев. Однако в общем потоке зарубежных туристов было всего 6 тысяч граждан Беларуси, хотя для тех же россиян узбекское направление на настоящем этапе стало одним из наиболее популярных.

Думается, что дело в недостаточной информированности, так как успех той же Грузии на белорусском туристическом рынке указывает, что древние Самарканд, Бухара, великолепная узбекская кухня вполне могли бы найти своего потребителя среди наших сограждан.

Кроме того, нельзя забывать, что и Узбекистан, и Беларусь возводят собственные АЭС в сотрудничестве с компанией "Росатом", что может стать полем для научно-технической кооперации специалистов в области атомной энергетики. Также Минск и Ташкент заинтересованы в разработке совместной стратегии продвижения товаров на рынки третьих стран и взаимном торговом содействии, что интересно в контексте предстоящего председательства нашей страны в ЕАЭС.

Примечательно, что Узбекистан пока не намерен присоединяться к Евразийскому экономическому союзу, однако, безусловно, нуждается в появлении неких форматов с данным интеграционным блоком. Возможно, что разработка подобных предложений станет одним из приоритетов белорусской стороны, что выведет сотрудничество на наднациональный уровень.

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