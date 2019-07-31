Не только тракторы: что еще Беларусь может предложить Узбекистану

C 31 июля по 1 августа состоится первый официальный визит в Минск президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Мероприятию предшествовал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана, по результатам которого уже подписано 20 прямых соглашений, пишет Sputnik Беларусь. По мнению ряда экспертов, после затянувшейся паузы отмечается своего рода прорыв в отношениях между Минском и Ташкентом, интенсифицируются контакты практически на всех направлениях возможного сотрудничества.
Политика открытости Шавката Мирзиёева
Во многом это связано с действиями нового лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пришел к власти в 2016 году после смерти президента Ислама Каримова и провозгласил новую политику открытости, предполагающую активную позицию Узбекистана на международной арене, добрососедство и региональное сотрудничество.
Подобная трансформация подходов Ташкента не осталась незамеченной внешними игроками, конкурирующими за влияние в регионе Центральной Азии. Китай, США, ЕС, Россия, Турция, Южная Корея и другие государства пытаются закрепиться на узбекском рынке, вовлечь Узбекистан в различные проекты и форматы сотрудничества.
При этом узбекская сторона охотно, но отнюдь не бездумно откликается на различные предложения, где стремится выбирать лишь выгодные проекты, отвечающие национальным интересам и целям развития государства.
Приоритетом Ташкента в отношениях с иностранными субъектами является привлечение прямых иностранных инвестиций, для чего в Узбекистане создан соответствующий специальный фонд, предусмотрены серьезные преференции для иностранцев, инвестировавших в создание предприятий по производству товаров и услуг на территории страны. Ожидается, что только в текущем году Узбекистан освоит порядка 4,2 млрд долларов в рамках 320 проектов с участием прямых иностранных инвестиций.
Заметные успехи Ташкента в развитии позволяют отдельным экспертам прогнозировать, что в перспективе 3-5 лет Узбекистан станет "второй экономикой" на постсоветском пространстве.
В связи с этим немаловажно, что в рамках "политики открытости" официальный Ташкент существенно интенсифицировал сотрудничество с Россией, а также поставил задачу активизировать работу на площадке СНГ.
Естественно, и для Беларуси было бы абсолютно неразумно игнорировать новую роль Узбекистана в регионе, оставлять без внимания открывающиеся широкие возможности. В 2016 и 2018 годах состоялись официальные визиты Александра Лукашенко в Ташкент, которые были признаны весьма успешными в плане налаживания диалога. Специалисты отмечали, что между белорусским президентом и Шавкатом Мирзиёевым сложились личные доверительные отношения, что весьма важно с учетом специфики государственного устройства двух стран.
Как удержать набранный темп?
Результат не заставил себя ждать, так как с 2017 года отмечается двукратный рост взаимного товарооборота и отечественного экспорта в Узбекистан. По мнению узбекского вице-премьера Эльёра Ганиева, по итогам 2019 года показатели взаимной торговли уже могут составить 500 миллионов долларов США, в то время как президентами поставлена задача выйти на объемы в 1 млрд долларов.
Вместе с тем рост отечественного экспорта в последние годы во многом достигается за счет поставок продукции машиностроения, которая нашла свои ниши на узбекском рынке.
Однако нужно понимать, что, во-первых, белорусы сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны ведущих иностранных производителей, а во-вторых, потребность Узбекистана в грузовиках, тракторах, автобусах, большегрузных самосвалах не является безграничной. То есть необходимо создание совместных производств, где требуется высокая степень локализации, сервисных центров и пр., а также нужно думать над расширением номенклатуры поставляемых товаров и услуг.
Кроме того, узбекская сторона выражает заинтересованность в выравнивании торгового баланса, где пока доминирует белорусский экспорт.
Перспективными направлениями для сотрудничества могут стать сфера образования, где Беларусь обладает необходимыми возможностями, IT-сектор и, конечно же, рынок туристических услуг.
Интересно, что Узбекистан в последнее время переживает туристический бум: только в 2018 году страну посетили 5,35 млн иностранцев. Однако в общем потоке зарубежных туристов было всего 6 тысяч граждан Беларуси, хотя для тех же россиян узбекское направление на настоящем этапе стало одним из наиболее популярных.
Кроме того, нельзя забывать, что и Узбекистан, и Беларусь возводят собственные АЭС в сотрудничестве с компанией "Росатом", что может стать полем для научно-технической кооперации специалистов в области атомной энергетики. Также Минск и Ташкент заинтересованы в разработке совместной стратегии продвижения товаров на рынки третьих стран и взаимном торговом содействии, что интересно в контексте предстоящего председательства нашей страны в ЕАЭС.
Примечательно, что Узбекистан пока не намерен присоединяться к Евразийскому экономическому союзу, однако, безусловно, нуждается в появлении неких форматов с данным интеграционным блоком. Возможно, что разработка подобных предложений станет одним из приоритетов белорусской стороны, что выведет сотрудничество на наднациональный уровень.
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