ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Стали известны подробности визита Шавкат Мирзиёев в Беларусь, передает пресс-служба узбекского лидера.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа посетит эту страну с официальным визитом.
В Минске президенты планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.
По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.