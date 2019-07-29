Глава Узбекистана будет находиться в этой стране с официальным визитом с 31 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Стали известны подробности визита Шавкат Мирзиёев в Беларусь, передает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко с 31 июля по 1 августа посетит эту страну с официальным визитом.

В Минске президенты планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Лидеры двух стран посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров главы государств подпишут совместное заявление и утвердят пакет документов в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации.