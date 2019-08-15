Старые подшипники и киловатты для чайников: верить ли "умным" счетчикам

Колумнист Sputnik Дмитрий Верхотуров объяснил, чем отличаются новые счетчики от старых и стоит ли верить их показаниям.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik, Дмитрий Верхотуров. В стране недавно возникла дискуссия о том, что новые электронные счетчики, которые устанавливают вместо старых, будто бы завышают показания. В обсуждение вопроса вступил даже заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев. На брифинге он пообещал, что будет разобран каждый спорный случай, и порекомендовал проверить счетчики в "Узстандарте".

Подобные конфликты при замене старых электросчетчиков на новые – не редкость, они отмечались во многих странах, в том числе в России, Кыргызстане, Таджикистане. Но только в Узбекистане данный вопрос вышел на государственный уровень и был прокомментирован заместителем министра. Это демонстрирует внимание узбекского правительства к нуждам населения.

Как снашиваются электросчетчики

Теперь по существу вопроса. Старые счетчики – индукционные, в которых измерение количества тока происходит с помощью двух электромагнитов, создающих поле, вращающее алюминиевый диск (виден в прорези табло прибора), соединенный червячной передачей со счетным устройством (цифры на табло).

© Flickr / redjar Счетчик электроэнергии

Новые счетчики – электронные, в которых датчики тока и напряжения подают сигналы на микроконтроллер (миниатюрный простой компьютер на микросхеме), отображающий данные на экране или прямо отправляющий данные в общую систему (если счетчик подключен к ней).

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Индукционные счетчики обычно менее точны, их стандартная погрешность составляет 2,5%. Помимо этого, и им присущи некоторые проблемы, о которых и говорил в своем выступлении Шерзод Ходжаев. Старые счетчики, которые отработали по 20-30 лет, начинают сильно искажать показания в сторону занижения.

Возможных причин тому несколько.

Во-первых, износ двух подшипников, на которых крепится алюминиевый диск. Из-за возросшего трения диск начинает вращаться медленнее, чем положено.

Во-вторых, тот же эффект возникает из-за высыхания масла в подшипниках.

В-третьих, внутрь прибора может попадать и скапливаться мелкая пыль. Это одна из главных причин износа. Микроскопические частицы кварца, которые есть в любой пыли, смешиваясь с маслом, образуют абразивную пасту, которая истирает подшипник. Пыль также может ухудшить зацепление шестеренок счетного механизма. Наконец, из-за ударов или смещения счетчика (например, в ходе ремонтных работ в электрощите) диск может отклониться от горизонтального положения и также замедлить свое вращение.

Такой износ может происходить очень медленно, но, в конце концов, прибор начинает все больше и больше отклоняться от своей стандартной погрешности. Порой он начинает показывать на 20-25% меньше электроэнергии, чем было потреблено. По этой причине и считается, что если индукционный электросчетчик работает сверх межповерочного интервала без проверки, то он считается неисправным, а показатели недействительными.

Бытовых электроприборов стало больше

В ощутимом повышении показаний счетчика и увеличении счета за потребленную электроэнергию может быть "виноват" не только сам счетчик, но и бытовые приборы, которые в последнее время стали весьма энергоемкими.

Частое использование электрических чайников, электроплит, микроволновых печей, кондиционеров и тому подобных бытовых приборов, естественно, приводит к большому расходу электроэнергии.

Для изучения этого вопроса я провел эксперимент, не вставая с места. В эксперименте участвовал электрический чайник мощностью 1200 ватт. Я включил его и засек время, за которое он довел воду до кипения и отключился. Оказалось, что чайник отработал 2 минуты 45 секунд, то есть 165 секунд или 0,045 часа. Умножаем это время на мощность чайника в киловаттах (1,2 кВт) и получаем расход электроэнергии в 0,055 кВт.ч.

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Если чайник включать по шесть раз в день в течение месяца, то за месяц один только чайник потребит 9,9 кВт.ч электроэнергии. Надо сказать, что я и не подозревал, что мой чайник столько расходует.

Чайники бывают разной мощности. К примеру, если раньше у вас имелся чайник на 800 ватт, а вместо него купили другой, мощностью 1500 ватт, то нетрудно подсчитать, что потребление выросло почти вдвое. Бывают чайники мощностью в 3000 и даже в 4200 ватт. Разумеется, что появление дома столь мощных приборов ведет к росту потребления электричества.

Немалый расход электроэнергии связан, к примеру, с телевизорами. Плазменная панель расходует до 190 ватт в час. При просмотре его по пять часов в день, за 30 дней телевизор израсходует 28,5 кВт.ч электроэнергии. Очень ощутимо.

Не говоря уже о классике жанра энергосбережения – лампах накаливания. Электрическая лампочка в 60 ватт, горящая постоянно в течение месяца, потребит 43,2 кВт.ч электроэнергии. А если в квартире используется десять таких лампочек?

Так что если после замены счетчика на электронный счет за электроэнергию ощутимо увеличился, то не спешите строить теории "энергетического заговора". Скорее всего, действительных причин две: старый счетчик сильно занижал показания из-за износа, а кроме того, были приобретены новые, более энергоемкие бытовые приборы.