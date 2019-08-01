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В Минэнерго Узбекистана объяснили, почему растут тарифы на свет

Sputnik
Экономика
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В ведомстве назвали причины, по которым с 1 августа увеличилась оплата за пользованием электроэнергией.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана объяснили, почему растут цены на электроэнергию.

В министерстве отмечают, что за счет дотаций государства узбекистанцы до 1 августа платили за электричество около 250 сумов за киловатт-час. Однако в реальности на производство электроэнергии расходуется 450 сумов. 

Лампы накаливания
© Sputnik / Марина Лысцева
В Узбекистане с августа повышаются тарифы на электроэнергию

В ведомстве уточнили, что если такая дотация будет продолжаться десятилетиями, то она приведет к нерентабельности отрасли, в частности, к постепенному износу оборудования, которое нельзя будет заменить из-за нехватки средств.

В Минэнерго подчеркивают, что в настоящее время в республике происходит рост численности населения, у граждан Узбекистана повышаются потребности в электроэнергии, следовательно, стране необходимо больше денег на поддержку и расширение  инфраструктуры электроэнергии, которая испытывает увеличенные нагрузки. 

Напомним, с 1 августа в Узбекистане цена на 1 кВт/ч электроэнергии увеличена на 45 сумов: с 250 сумов до 295 сумов.

Согласно общедоступным данным, житель Узбекистана сегодня платит за электроэнергию 1,9% от заработной платы. Доля расходов за электроэнергию к зарплате жителя Азербайджана составляет – 2,6%, Грузии – 3,2%, США – 2,9%, Южной Кореи –3,8%, Германии и Индии –5,3%.

В Минэнерго посоветовали гражданам для уменьшения расходов на электричество, уменьшить использование обычной лампочки в 26 кВт или эксплуатировать на час или полтора меньше в день кондиционер.

Теги:
Минэнерго, Узбекистан



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