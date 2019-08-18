Зеленский взялся спорить с историей

Симметрия демарша не просто нулевая, а уходит в отрицательные значения. Это примерно как если бы против шекспировского "Короля Лира" выставили бы комический скетч малоизвестного юмориста.

Поручение, которое Зеленский в конце недели дал украинскому кабинету министров — подготовить законопроект о предоставлении гражданства Украины российским гражданам, подвергающимся преследованиям по политическим мотивам у себя на родине, по упрощенной процедуре — наверное, кажется и самому новоизбранному президенту, и его советникам зеркальным ответом на аналогичный указ Владимира Путина о российском гражданстве для жителей Донбасса. Но симметрия демарша не просто нулевая, а уходит в отрицательные значения. Это примерно как если бы против шекспировского "Короля Лира" выставили бы комический скетч малоизвестного юмориста, пишет Андрей Бабицкий для РИА Новости.

Решение главы российского государства было глубоко обоснованным и повлекло колоссальные последствия. Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности. Когда же они встали на защиту собственных интересов, их начали убивать — сотнями, тысячами. Российское подданство для них — это защита, гарантия того, что в самом недалеком будущем они будут пользоваться отобранными Украиной базовыми правами в полном объеме. Россия протянула руку помощи — такой необходимой! — нескольким миллионам человек вопреки тому, что прекрасно понимала: реакция Запада будет крайне негативной, хотя вероятность новых санкций сейчас почти исключена.

Это история, которая сопрягается на наших глазах. Каждый день 150-200 человек выезжают из Донецка в российские города, чтобы получить заветный паспорт. Будут открыты новые пункты Управления по миграции МВД России, чтобы процесс обрел темп, завязанный на реальные потребности людей. Сотни тысяч человек в двух народных республиках лихорадочно оформляют необходимые документы — их казавшаяся несбыточной мечта облекается в плоть.

Критики "кровавого режима" видят здесь циничную политику, желание уязвить и унизить Украину, в очередной раз показать фигу Западу. Мне кажется, что линию на заботу о своих и их защиту российская власть взяла еще в августе 2008 года — и с тех пор только усиливает этот очень человеческий, замешанный на страдании и любви элемент. Да, в той самой политике, которая, по мнению людей непросвещенных, не может покоиться на началах нравственности и морали. Может.

А что у нас там с зеркальным шапито кружка дворовой самодеятельности? Кому дарует желто-голубое подданство правитель Украины? Десятку господ русских нацистов, которые отправились усмирять Донбасс в составе добровольческих батальонов? Так иных уж нет, а те далече. Двое или трое, не подумав, вернулись в Россию и схлопотали тюремные сроки. Оставшиеся семь или пять человек могут торжественно выйти на сцену и принять из рук Зеленского синие книжицы с трезубцем. Эпохальное будет зрелище.

Безумные люди вроде Бабченко или Муждабаева паспортом уже обзавелись. Отдельные персонажи из нынешних бузотеров, требующих предоставить им Россию без Путина, едва ли поедут на Украину (кстати, как там дела у Марии Гайдар?). Они должны шатать режим на месте, ибо только это является залогом получения западных грантов. Эмигрантов всегда держат на голодном пайке, ибо польза от них невелика. Важно ведь, чтобы пехота штурмовала административные здания в столице, а не отсиживалась в Вильнюсе или Праге. Нет, конечно, какой-нибудь новый десяток или два безумцев Зеленский наскребет, но во всей этой пародии не будет даже намека на дыхание истории.

Новая украинская администрация очень быстро вырождается в Хлестакова, сочиняющего на ходу "сорок тысяч одних курьеров" (которые в реальности окажутся тремя-четырьмя угрюмыми нацистами и десятком не слишком вменяемых "протестантов", которых еще в заповедные времена называли демшизой). Поспорить с историей он не в состоянии, но сыграть на публику — уже без прежнего лоска и искрометного, хотя и невзыскательного, юмора — может.

Правда, непонятно, зачем.