Космические перспективы, или Какую орбиту выберет Узбекистан

Узбекистан вскоре получит собственное национальное космическое агентство. Указ о создании "Узбеккосмос" 30 августа подписал президент Шавкат Мирзиёев. Что это даст республике и какие возможности для нее откроет, разбирался колумнист Sputnik Узбекистан Дмитрий Верхотуров.

После открытия Агенства космических исследований и технологий Узбекистан войдет в число 72 стран, имеющих такие структуры. В том числе 14 агентств имеют возможность запусков космических аппаратов, а шесть (Россия, Китай, США, Евросоюз, Индия и Япония) обладают так называемыми полноценными возможностями запусков, то есть могут запускать пилотируемые космические корабли, тяжелые спутники и межпланетные космические зонды.

У космических агентств самые разнообразные функции. Они чаще всего выступают в роли государственного координирующего центра, связывающего национальные научные центры или компании с иностранными партнерами. Большинство космических агентств также имеют собственные спутники.

Некоторые страны управляют большой группировкой спутников (например, Россия имеет 121 космический аппарат, США – 579, включая активные и уже выведенные из эксплуатации, но находящиеся в космосе), но большая часть из них владеет одним-двумя спутниками, обычно телекоммуникационными.

Есть также довольно много космических агентств, которые не имеют собственных спутников и для своих целей арендуют иностранные космические аппараты, их функциональные возможности, а также размещают заказы на какие-либо услуги, например, фотографирование, картографирование или дистанционное зондирование.

Зачем нужен свой спутник?

Сейчас "Узбеккосмос" находится в самом начальном этапе своего становления, и фактически речь идет только о его официальном учреждении. Этой структуре еще предстоит наполниться персоналом, объектами и имуществом. Однако уже на данном этапе нужно сделать непростой выбор направления развития. Вопрос этот немаловажен потому, что космическое агентство – дело весьма не дешевое. Оно требует, даже в минимальном виде, значительных затрат на необходимые международные контакты, не говоря уже о расходах на запуски спутников.

К примеру, космическая программа Марокко, предусматривающая совместное с Францией создание и запуск двух спутников дистанционного зондирования высокого разрешения (оба уже запущены), обошлась в 500 млн евро. И у других стран, которые создали свои космические агентства и запустили свои спутники, расходы на космос могут достигать сотен миллионов долларов: например, один только KazSat-2 обошелся Казахстану в 115 млн долларов.

Тем не менее запуск собственных телекоммуникационных спутников – дело весьма популярное даже для небогатых стран, только недавно устремившихся в космос. Наличие спутника с ретрансляционным оборудованием на геостационарной орбите (то есть спутник обращается с такой же угловой скоростью, что и вращение Земли, и постоянно висит в космосе над одной и той же точкой земной поверхности; высота орбиты 35,7 тысяч км) существенно улучшает связь, телевещание и Интернет, возникает возможность оказания цифровых услуг, вплоть до банковских операций и обслуживания банкоматов. Можно арендовать передающие мощности на иностранных спутниках, но это удается не всегда из-за их загрузки, да и стоят такие услуги дорого. Например, европейские компании часто арендуют передающие мощности менее нагруженных азиатских или африканских спутников, если позволяет зона покрытия. Так туркменский спутник "TürkmenÄlem 52°E" предоставляет свои транспондеры телеканалу STN из Словении.

Аренда передающих мощностей – процесс весьма сложный, поэтому многие страны стремятся запустить собственные телекоммуникационные спутники, даже если это и стоит существенных для них денег. Например, в мае 2019 года свой спутник Bangabandhu-1 запустила Бангладеш и уже перевела на него вещание ряда телеканалов. Запуски также планируют Мьянма и Камбоджа. Так что потребность в спутниковой связи настолько велика и важна, что даже бедные страны готовы выложить порядка 150 млн долларов за свой, национальный телекоммуникационный спутник на орбите.

Узбекистан также вынашивает подобные планы. По крайней мере, об этом говорил министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов. Но тут есть неплохая возможность. "Роскосмос" в октябре 2018 года предложил Узбекистану установить свое оборудование на казахстанском спутнике KazSat-2R, который запускается на замену KazSat-2, срок работы которого истекает в 2023-м. На экспертный взгляд, это хороший вариант. В данном случае Узбекистан уже в течение ближайших лет получит свои транспондеры, которые можно использовать самим или сдавать в аренду. Сей вопрос станет одним из первых крупных соглашений, заключенных "Узбеккосмосом".

Кстати, это не отменяет того, что Узбекистан тогда же или немного позднее запустит свой национальный телекоммуникационный спутник.

Будет ли создана ракета-носитель?

Не стану подробно останавливаться на запуске микроспутников самого различного назначения. Конструирование, производство и запуск таких миниатюрных космических аппаратов (вполне функциональный может уместиться в куб с длиной грани всего 10 см) поставлены на коммерческий поток. Прежде чем браться за большой телекоммуникационный спутник, целесообразнее запустить серию микроспутников, чтобы получить практический опыт управления и использования аппаратов в космосе.

Немаловажный, на мой взгляд, вопрос, который определит характер работы "Узбеккосмоса", состоит в том, будут ли у него собственные ракеты-носители и космодром?

Ракета-носитель даже легкого класса (например, "Рокот" на базе баллистической ракеты УР-100Н УТТХ; вывод 2 150 кг на орбиту высотой 200 км) существенно расширяет возможности космической отрасли. В частности, она позволяет зарабатывать на запусках различных аппаратов иностранных космических агентств и частных заказчиков. Но это уже космические программы, которые суммарно обходятся в миллиарды долларов. Стоимость запуска одной ракеты "Рокот" колебалась от 39 до 44 млн долларов. Однако к ракете нужна различная производственная и обслуживающая инфраструктура, которая требует значительного финансирования.

Узбекистан вполне может и не создавать своих ракет-носителей, а будет заказывать запуски отечественных аппаратов у других стран. Это может быть запуск российской ракетой-носителем с близко расположенного Байконура или же сотрудничество с другими государствами.

Можно также не отказываться от создания ракеты-носителя, но отложить практическое решение этой задачи на будущее, до возникновения в том потребностей. В принципе, если экономическое развитие Узбекистана будет и далее следовать оформившейся сегодня тенденции, то через 10-15 лет вполне можно будет рассмотреть возможность создания своей ракеты-носителя.

Но может быть принято и решение, что создание ракеты-носителя и стартового комплекса – это ближайшая задача "Узбеккосмоса". В принципе, уже в ближайшие годы, при тесном сотрудничестве с другими странами, Узбекистан может построить ракету-носитель сверхлегкого класса (вроде новозеландской ракеты "Электрон" или японской SS-520-4) со стоимостью запуска в пределах 4-5 млн долларов. Такие ракеты могут выводить груз в пределах 100 кг на низкую околоземную орбиту.

Это лишь некий спектр вариантов. Выбор того или иного направления, каждое из которых технически возможно и достижимо для Узбекистана, представляет, по сути дела, политическое и финансовое решение. Иметь свою ракету и свой космодром – международный престиж. Если такая цель будет поставлена и на нее выделят средства, то почему нет? Чем больше стран с ракетами-носителями и космодромами, тем шире наше окно в космос. Если Узбекистан создаст свою и станет запускать ее в космос, то это можно только приветствовать.