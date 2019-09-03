Космические перспективы, или Какую орбиту выберет Узбекистан

После открытия Агенства космических исследований и технологий Узбекистан войдет в число 72 стран, имеющих такие структуры. В том числе 14 агентств имеют возможность запусков космических аппаратов, а шесть (Россия, Китай, США, Евросоюз, Индия и Япония) обладают так называемыми полноценными возможностями запусков, то есть могут запускать пилотируемые космические корабли, тяжелые спутники и межпланетные космические зонды.
У космических агентств самые разнообразные функции. Они чаще всего выступают в роли государственного координирующего центра, связывающего национальные научные центры или компании с иностранными партнерами. Большинство космических агентств также имеют собственные спутники.
Некоторые страны управляют большой группировкой спутников (например, Россия имеет 121 космический аппарат, США – 579, включая активные и уже выведенные из эксплуатации, но находящиеся в космосе), но большая часть из них владеет одним-двумя спутниками, обычно телекоммуникационными.
Есть также довольно много космических агентств, которые не имеют собственных спутников и для своих целей арендуют иностранные космические аппараты, их функциональные возможности, а также размещают заказы на какие-либо услуги, например, фотографирование, картографирование или дистанционное зондирование.
Зачем нужен свой спутник?
Сейчас "Узбеккосмос" находится в самом начальном этапе своего становления, и фактически речь идет только о его официальном учреждении. Этой структуре еще предстоит наполниться персоналом, объектами и имуществом. Однако уже на данном этапе нужно сделать непростой выбор направления развития. Вопрос этот немаловажен потому, что космическое агентство – дело весьма не дешевое. Оно требует, даже в минимальном виде, значительных затрат на необходимые международные контакты, не говоря уже о расходах на запуски спутников.
К примеру, космическая программа Марокко, предусматривающая совместное с Францией создание и запуск двух спутников дистанционного зондирования высокого разрешения (оба уже запущены), обошлась в 500 млн евро. И у других стран, которые создали свои космические агентства и запустили свои спутники, расходы на космос могут достигать сотен миллионов долларов: например, один только KazSat-2 обошелся Казахстану в 115 млн долларов.
Аренда передающих мощностей – процесс весьма сложный, поэтому многие страны стремятся запустить собственные телекоммуникационные спутники, даже если это и стоит существенных для них денег. Например, в мае 2019 года свой спутник Bangabandhu-1 запустила Бангладеш и уже перевела на него вещание ряда телеканалов. Запуски также планируют Мьянма и Камбоджа. Так что потребность в спутниковой связи настолько велика и важна, что даже бедные страны готовы выложить порядка 150 млн долларов за свой, национальный телекоммуникационный спутник на орбите.
Узбекистан также вынашивает подобные планы. По крайней мере, об этом говорил министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов. Но тут есть неплохая возможность. "Роскосмос" в октябре 2018 года предложил Узбекистану установить свое оборудование на казахстанском спутнике KazSat-2R, который запускается на замену KazSat-2, срок работы которого истекает в 2023-м. На экспертный взгляд, это хороший вариант. В данном случае Узбекистан уже в течение ближайших лет получит свои транспондеры, которые можно использовать самим или сдавать в аренду. Сей вопрос станет одним из первых крупных соглашений, заключенных "Узбеккосмосом".
Кстати, это не отменяет того, что Узбекистан тогда же или немного позднее запустит свой национальный телекоммуникационный спутник.
Будет ли создана ракета-носитель?
Немаловажный, на мой взгляд, вопрос, который определит характер работы "Узбеккосмоса", состоит в том, будут ли у него собственные ракеты-носители и космодром?
Ракета-носитель даже легкого класса (например, "Рокот" на базе баллистической ракеты УР-100Н УТТХ; вывод 2 150 кг на орбиту высотой 200 км) существенно расширяет возможности космической отрасли. В частности, она позволяет зарабатывать на запусках различных аппаратов иностранных космических агентств и частных заказчиков. Но это уже космические программы, которые суммарно обходятся в миллиарды долларов. Стоимость запуска одной ракеты "Рокот" колебалась от 39 до 44 млн долларов. Однако к ракете нужна различная производственная и обслуживающая инфраструктура, которая требует значительного финансирования.
Узбекистан вполне может и не создавать своих ракет-носителей, а будет заказывать запуски отечественных аппаратов у других стран. Это может быть запуск российской ракетой-носителем с близко расположенного Байконура или же сотрудничество с другими государствами.
Можно также не отказываться от создания ракеты-носителя, но отложить практическое решение этой задачи на будущее, до возникновения в том потребностей. В принципе, если экономическое развитие Узбекистана будет и далее следовать оформившейся сегодня тенденции, то через 10-15 лет вполне можно будет рассмотреть возможность создания своей ракеты-носителя.
Это лишь некий спектр вариантов. Выбор того или иного направления, каждое из которых технически возможно и достижимо для Узбекистана, представляет, по сути дела, политическое и финансовое решение. Иметь свою ракету и свой космодром – международный престиж. Если такая цель будет поставлена и на нее выделят средства, то почему нет? Чем больше стран с ракетами-носителями и космодромами, тем шире наше окно в космос. Если Узбекистан создаст свою и станет запускать ее в космос, то это можно только приветствовать.