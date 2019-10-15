Сколько действительно стоит сладкая жизнь в Узбекистане

Цены на сахар в Узбекистане 10 октября достигли отметки в 7 тысяч сумов за килограмм, а потом поднялись до 8 тысяч сумов. Госкомстат РУз считает, что их рост связан с отменой с 1 октября льгот по НДС для сахара-сырца, то есть нулевой ставки НДС. Позволим себе с этим не согласиться.

Введение НДС для сахара-сырца, конечно, внесло свой вклад в повышение цены, но не столь значительное, чтобы объяснить такой прирост. Летом 2019 года средняя цена сахара колебалась около 5 тысяч сумов за килограмм, то есть рост до 8 тысяч сумов составил 60%. Между тем если бы увеличение цены определялось только введением НДС — 15%, то она составила бы примерно 5 750 сумов за килограмм. Таким образом, механизм, приводящий к подорожанию сахара в Узбекистане, другой.

Резкое сокращение импорта

2018-й был в Узбекистане годом импортного сахара. За 12 месяцев ввезено 714,7 тысячи тонн, в том числе 223,8 тысячи украинского товара, 193,2 тысячи тонн российского и 147,8 тысячи тонн пакистанского.

Но в начале 2019-го были отменены некоторые льготы на импорт сахара. В частности, таможенные оставили только для сахара-сырца. Весь остальной импорт был обложен пошлинами.

К тому же, Узбекистан прекратил импорт украинского сахара, а поставки из других стран резко сократились (достаточно сказать, что в январе-мае импорт сахара из России составил всего 6 тысяч тонн). Всего в первом квартале 2019 года было ввезено сахара на 21,7 миллиона долларов. В сообщениях предусмотрительно не указывались весовые данные. Но если считать стоимость импортного сахара в 425 долларов за тонну (такая цена установилась в конце 2018 года; сейчас, ввиду хорошего урожая сахарной свеклы и избытка сахара в России, вряд ли импортный сахар стоит дороже), то это соответствует 48,2 тысячи тонн. По отношению к такому же периоду прошлого года импорт сократился по меньшей мере втрое.

Сколько стоит сахар из импортного сырья?

Сокращение импорта готового сахара, конечно, нацелено на поддержку узбекского производителя. Формально мощностей двух сахарных заводов — "Хорезм-шакар" и "Ангрен-шакар" (каждый может давать по тысяче тонн в день, то есть суммарно около 720 тысяч тонн в год) должно вполне хватать, чтобы покрыть потребности республики, которые оцениваются в 700-750 тысяч тонн.

И с изменением политики импорта сахара дела обоих заводов резко пошли в гору. Если в 2018 году "Хорезм-шакар" фактически не работал, то уже в первом квартале 2019-го он сделал феноменальную прибыль в размере 132 миллиардов сумов. За год прибыль одного этого завода должна превысить 500 миллиардов сумов.

Однако оба завода должны получать импортное сырье — тростниковый сахар-сырец. Он обычно закупается в Бразилии - стране, которая занимает порядка 60% мирового рынка сахара. Стоит бразильский сахар гораздо дешевле, чем импортный готовый. По ценам сентября 2019 года фунт стоил 12,4 цента, то есть метрическая тонна стоит 273,3 доллара.

Но дешевизна сырья полностью перекрывается дороговизной перевозки. По данным сайта searates.com, на котором можно рассчитать стоимость доставки грузов, перевозка из Рио-де-Жанейро в порт Новороссийск и оттуда в Ташкент по железной дороге обойдется в 94 доллара за тонну.

Таким образом, Узбекистану импортное сырье обходится в 367 долларов за тонну, или 3 465 сумов за килограмм. Это только стоимость сырья. Переработка тоже чего-то стоит. Если грубо накинуть 10% стоимости, то себестоимость сахара-рафинада достигает 3 813 сумов за килограмм. Добавим еще 15% НДС — от закупочной стоимости сахара без перевозки налог составит 386 сумов. Все вместе — 4 199 сумов за килограмм. Еще 20% — торговая наценка. Вместе с ней цена сахара — 5 038 сумов за килограмм.

В долларах тонна узбекского сахара из импортного тростникового сырья будет стоить порядка 530, то есть в 1,2 раза дороже, чем российский сахар.

Получается, импорт российского или украинского сахара выгоднее, но все же и узбекский сахар может продаваться по приемлемой цене. Прямой закупкой сырья и тщательной проработкой логистики в принципе можно понизить себестоимость и вывести узбекский сахар примерно на уровень цены импортного рафинада.

Искусственный дефицит?

Ну и в чем тогда проблема? На мой взгляд, в том, что на узбекском рынке есть дефицит сахара. Дефицит и ажиотажный спрос, причем именно осенью, когда потребности в сахаре резко возрастают ввиду консервирования нового урожая фруктов. Это и ведет к росту цен.

Дефицит может возникать, во-первых, от недопроизводства и нехватки сахара. Но вроде бы объективных причин для возникновения недопроизводства нет: Бразилия в состоянии снабдить Узбекистан сырьем в избытке.

Во-вторых, дефицит может возникать в силу того, что производители и оптовые продавцы придерживают сахар на складах с целью создания искусственного высокого спроса и вздорожания продукта.

По моему мнению, имеет место именно вторая причина. Но трудно сказать, где именно возникает дефицит, в производственном или торговом сегменте. Об этом можно судить, если бы были опубликованы данные об импорте сахара-сырца. Зная количество ввезенного сырья, можно судить, насколько загружены мощности заводов. В принципе, полная загрузка двух заводов и импорт еще около 200 тысяч тонн сахара-рафинада из других стран покрывают потребности узбекского рынка даже с запасом. В этом случае на рынке не наблюдалось бы никакого ажиотажа, а цена на сахар, скорее всего, установилась бы примерно на уровне 5 500-5 800 сумов за килограмм.

Вздорожание сахара при полной загрузке заводов означало бы, что дефицит возникает в торговом сегменте, и это, по существу, спекуляция сахаром. Однако однозначно об этом пока что говорить нельзя — не хватает данных.

На мой взгляд, правительству Узбекистана стоило бы расследовать ситуацию на рынке и выяснить, почему сахар так вырос в цене и кто именно им начал спекулировать. Это немаловажный вопрос, поскольку такие спекулянты дискредитируют саму идею частичного импортозамещения в сахарной промышленности. Для потребителя, увидевшего новые ценники, картина выглядит так: как только перешли от импорта сахара-рафинада к переработке сырца, цены тут же взлетели.

Насколько можно судить, объективных причин для резкого роста цен на сахар не существует. Значит, вздорожание — это сезонная спекуляция, которая должна прекратиться в зимние месяцы 2019 года. Прогнозировать цены — дело неблагодарное, но можно отважиться сказать, что зимой цена на сахар должна снизиться примерно до 5,5-6 тысяч сумов за килограмм. Посмотрим, что будет!