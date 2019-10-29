Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике

Если посмотреть на реакцию иностранных СМИ на российские успехи в Африке, то очень заметно, что они склонны интерпретировать их в контексте того "унижения", которому США были подвергнуты в Сирии, пишет автор РИА Новости.

"Путин вступает в борьбу за Африку после унижения США на Ближнем Востоке", - пишет катарская Al Jazeera. "Путин только что сделал победный круг почета на Ближнем Востоке. Теперь он обращается к Африке" — под этим заголовком вышел материал CNN. "Владимир Путин кажется неудержимым после череды побед, которые Трамп вручил ему на блюдечке. <...> (Путин. — Прим. ред.) продемонстрировал глобальные амбиции, приняв (на саммите. — Прим. ред.) все 54 африканские страны для новых коммерческих сделок на миллиарды долларов", - констатирует американское деловое издание Business Insider.

К сожалению, каждый внешнеполитический успех, такой как, например, саммит "Россия — Африка", почти всегда становится для определенной части медиасообщества и политических микроинфлюенсеров в социальных сетях поводом для жесткой критики в адрес руководства страны.

Особенно забавно смотрится жесткий контраст между западной аналитикой из ведущих СМИ и плохо скрываемой антироссийской истерикой некоторых микроинфлюенсеров в российских соцсетях и мессенджерах. В то время как западные аналитики подсчитывали российские успехи и выгоды, российским пользователям приходилось читать несмешные шутки о "прощенных 20 миллиардах долларов".

Попытка представить списание долгов африканских стран перед СССР как некий признак слабости или глупости понятна, но может сработать только на самой неинформированной аудитории. Если "списание долгов" — слабость и глупость, то тогда в слабые и глупые организации придется записать МВФ, Всемирный банк и даже Китай, ибо они все списывают "безнадежные долги" африканским странам в обмен на расширение своих возможностей на этом важном континенте.

Возьмем в качестве примера Китай, который, несмотря на репутацию жесткого и прагматичного кредитора, старается работать в Африке в режиме умного банкира, а не глупого коллектора. Американская аналитическая компания (более известная как "частная спецслужба") Stratfor описывает реальные, а не мифические методы Пекина при работе в Африке: "Правительство Китая продолжает утверждать, что у проекта "Один пояс, один путь" нет политических мотивов и Китай не толкает ни одну развивающуюся страну в "долговую ловушку". Фактически Китай продемонстрировал готовность списать задолженность перед ним, пересмотреть некоторые долги и согласился на отсрочку платежа для других. Китай списал долги на общую сумму около 50 миллиардов долларов.

" За редким исключением, ни МВФ, ни другие западные кредиторы, ни Китай не пытаются "снять последнюю шкуру" с африканских стран, тем более что зачастую это просто физически невозможно, а попытка "силового взыскания" в стиле XIX века вообще будет стоить дороже полученных денег. Списание долгов, в случае если оно правильно оформляется, — это великолепный инструмент получения возможностей, которых в противном случае просто бы не было.

Результаты саммита "Россия — Африка" говорят сами за себя. По оценке советника президента России Антона Кобякова, общая сумма контрактов, подписанных с африканскими странами и компаниями, составила 800 миллиардов рублей.

Россия предлагает не только оружие, но и возможность развивать экономический суверенитет африканских стран, не требуя взамен жертв в плане суверенитета политического. Спектр того, что интересно африканским партнерам, оказался поразительно широким: это и поставка российского оборудования на марокканский нефтеперерабатывающий завод, и "создание совместного комплекса по производству аммиака и карбамида" за 1,2 миллиарда долларов в Анголе, строительство нефтепродовода в Республике Конго, содействие в развитии ангольских железных дорог и даже строительство "Центра ядерной науки и технологий" в Руанде. Это далеко не полный перечень подписанных контрактов и соглашений, но уже его достаточно для понимания российского рационального подхода к работе на самом перспективном развивающемся рынке планеты.

Показательно, что внутрироссийская критика дипломатической и экономической экспансии в Африку концентрируется на критике мифического российского альтруизма, а западная критика как раз концентрируется на его отсутствии. То есть инфлюенсеры в соцсетях принципиально отказываются видеть, что Россия на Черном континенте зарабатывает деньги, а западные аналитики видят как раз зарабатывание денег. И очень этим недовольны из-за того, что деньги уплывают из-под носа США и европейских неоколониальных держав.

Например, американский телеканал CNN сообщает: "Аналитики считают, что возобновление интереса России к континенту едва ли альтруистично. Гостей, прибывающих в Сочи, радовали экспонаты военной техники российского производства: военные вертолеты, истребители и бронемашины. Идея ясна: Кремль представляет себя перед африканскими правительствами как надежный поставщик военной экспертизы и современного вооружения — без множества дополнительных условий."

Те "дополнительные условия", об отсутствии которых пишут западные аналитики, — это требования, которые всегда прикреплены к западным кредитам или сделкам. Это и программы МВФ, и программы приватизации, и политический контроль. Это и традиционные требования по сокращению социальных расходов и продвижению прав всяческих меньшинств. В этом контексте понятно, почему российские предложения по продаже оружия или экономическому сотрудничеству критикуются как циничные: Москва принципиально не лезет в политику, социалку и идеологическую начинку внутриполитической жизни своих клиентов и партнеров.

Когда любители псевдоэкспертного нытья говорят о том, что Россия в любом случае не может конкурировать в Африке с США или Евросоюзом, потому что у них больше денег, то это просто указывает на их антироссийскую ангажированность или принципиальное нежелание понимать сути предложенных в Сочи вариантов сотрудничества. Москва — единственное место в мире, где целые страны могут купить себе хоть немного геополитической свободы от жадных, невежливых и довольно агрессивных "западных партнеров". Нужно помнить, что к каждому условному российскому автомату, боевому вертолету, реактору или железной дороге прилагается важный бонус — это свобода, а свобода зачастую — дороже денег, и это понимают многие африканские лидеры.

Иностранные СМИ любят писать о новой "гонке за Африку" или "схватке за Африку", проводя довольно циничные параллели с XIX веком, когда глобальные империи "делили штыками" Черный континент. В этом контексте довольно неадекватными представляются попытки критиковать Россию за то, что она якобы вписалась в "гонку за Африку", которую она не сможет выиграть у США, Китая и стран Евросоюза. СССР пытался подарить всей Африке коммунизм, а делать подарки — это всегда дорого для дарящего, и логично, что данная стратегия закончилась не самым лучшим образом. У современной Россия другая стратегия. Дело в том, что наша страна не участвует в "гонках" — она предлагает конкретным странам конкретные услуги за конкретные деньги, а главное конкурентное преимущество — это именно геополитическая свобода и отсутствие каких-то скрытых условий. Те, кто ценят этот эксклюзивный вариант сотрудничества, найдут в России внимательных и заинтересованных партнеров. Пытаться подкупить или бороться за тех, кто не понимает, — в любом случае нет смысла.