Зачем рука Москвы разрушила метро в Сантьяго

Только удаленность Латинской Америки от ключевых политических центров планеты и общий невысокий интерес мира к региону сдерживают раскрутку глобальной истерики про руку Москвы в происходящих событиях.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти 16-17 ноября в столице Чили, был отменен при обстоятельствах, сразу вызвавших внимание мировых конспирологов, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

За несколько часов до этого Кремль сообщил о том, что поездка не значится в графике В. В. Путина. Данное совпадение ("он знал!"), без сомнения, усилит поднимающуюся волну обвинений в адрес России в связи с продолжающимися там массовыми беспорядками, что, собственно, и стало причиной отказа от проведения форума.

Только удаленность Латинской Америки от ключевых политических центров планеты и общий невысокий интерес мира к региону сдерживают раскрутку глобальной истерики про руку Москвы в происходящих событиях.

Но вот, например, испанская пресса, внимательно следящая за процессами в своих бывших колониях, пишет об этом прямо.

Суть обвинений в адрес нашей страны: Кремль добился успеха, спасая политически и экономически обанкротившихся союзников (имеются в виду Венесуэла и Куба), и теперь перешел в контратаку, подрывая стабильные демократические (то бишь ориентированные на США) системы Латинской Америки.

Список свежих "преступлений" Москвы внушителен:

— правоохранительные структуры Эквадора проверяют причастность России к недавним массовым протестам в стране.

— на прошлой неделе президентом Боливии на четвертый срок избран Эво Моралес, известный своей жесткой антиамериканской позицией. Его обвинили в том, что на него работала команда российских политтехнологов, присланная Кремлем, — и это не считая прочей поддержки, получаемой из Москвы.

— в прошедшие выходные в Аргентине на президентских выборах потерпел поражение проамерикански настроенный Маурисио Макри. Новым вице-президентом стала знакомая россиянам Кристина Киршнер, также в свое время занимавшая президентский пост и запомнившаяся подчеркнуто добрыми отношениями с Владимиром Путиным.

— Перу переживает тяжелый политический кризис. В конфликте между парламентом и президентом месяц назад верх взял последний, в итоге распустивший конгресс. Какую именно роль тут сыграла Москва, не вполне понятно, но на нее всегда можно повесить привычное обвинение в "дестабилизации ради дестабилизации".

Теперь вот Чили. И это, кстати, действительно тяжелый случай.

Дело в том, что Чили обычно позиционируют как едва ли не образцово-показательный пример латиноамериканской страны, успешно развивающейся и справляющейся с общими для региона проблемами.

Переход власти от Пиночета в руки гражданских сил произошел мирно и в рамках парламентской процедуры. За прошедшие с тех пор тридцать лет страна последовательно шла высокодемократическим путем, где у власти сменяли друг друга то более левые, то более правые силы. Нынешний лидер — Себастьян Пиньера — представитель последних.

Многолетняя политическая стабильность Чили дополнялась достойными экономическими показателями, хотя национальной экономике приходится сталкиваться с очень серьезными трудностями и вызовами. Например, идущий последние годы спад мировых цен на медь тяжело бьет по Чили — крупнейшему на планете экспортеру этого металла.

Тем не менее стране есть чем похвастать: низкая инфляция (около 2,5 процента) и умеренная безработица (около семи процентов), ВВП на душу населения, по ППС близкий к российскому. Госдолг растет последние годы, но по-прежнему не превышает четверти от ВВП, что по нынешним временам немалое достижение. Темпы роста экономики не блестящие, но неплохие.

В общем, ничего удивительного, что Чили в любых рейтингах традиционно фигурирует как одно из самых благополучных и стабильных государств Латинской Америки.

И внезапно — такое.

Многотысячные (вплоть до миллиона участников) манифестации, причем не только в Сантьяго, но и в других городах. Беспорядки и насилие. Более двух десятков погибших. Только торговля в стране получила убытков на 1,4 миллиарда долларов. Метро в Сантьяго разгромлено: девять станций сожжены полностью, тринадцать — частично, сорок одна станция получила серьезные повреждения, еще семнадцать — незначительные, в целом ремонт потребуется 80 станциям из 136.

Причины происходящего эксперты видят в двух ключевых обстоятельствах.

Во-первых, позитивные экономические показатели прикрывают сложную социальную ситуацию в стране. Причем крайне больной темой — традиционно больной, но вновь резко обострившейся — является социальная сегрегация и рост гетто. Социальные лестницы для выходцев из низов перекрываются, в том числе на неформальном уровне. Местные рассказывают истории о невозможности получить престижную высокооплачиваемую работу, если ты родом из "плохого" квартала или окончил "неправильную" школу.

Именно поэтому столь резкой оказалась общественная реакция на незначительное поднятие стоимости проезда в метро, что и стало поводом для выступлений. В этом шаге увидели очередное наступление на права малоимущих и самых социально незащищенных.

Но, во-вторых и в-главных, Чили взрастила свое поколение "онижедетей", которые, собственно, и дают стране жару в данный момент. И что характерно — они имеют широкую поддержку левой общественности, которая оправдывает погромы и требует от властей "понять и простить".

Об использовании молодежи в современной политике в настоящее время говорят очень много. Самым ярким стал феномен Греты Тунберг. Но до недавнего времени основные усилия направлялись Западом все-таки в отношении незападных государств, поскольку юное поколение является очень удобным и легко поддающимся манипуляциям инструментом для давления на неудобные политические системы и даже для свержения неугодных властей.

Однако период легких успехов и головокружения от них остался в прошлом, и ныне западные кукловоды сталкиваются с тем, что сделанное ими возвращается бумерангом. Ключевые мишени научились успешно противостоять угрозе. Что самое обидное: ладно, когда это получается у России или Китая, но ведь удалось и Венесуэле, хотя, казалось, президент Мадуро обречен и его ничто не способно спасти.

Зато в других случаях ситуация выходит из-под контроля и начинает развиваться самым неудобным образом.

В результате просто невозможно найти лучшего варианта, чем Чили, для дискредитации самой идеи движения развивающейся страны по западному пути — да еще руками взбунтовавшейся молодежи, требующей, чтобы ей обеспечили жизнь как в америках и европах. Вернее, такую жизнь, какую она себе представляет там.

А с учетом срыва важнейшего международного мероприятия, на котором должны были собраться лидеры огромного региона (включая Трампа и Си Цзиньпина), эффект оказался, конечно, еще более впечатляющим.

Ничего удивительного, что в чилийских событиях ищут руку Кремля. И нет сомнения, что в итоге найдут. Ведь это куда удобнее, чем признать, что Запад пожинает ровно то, что посеял.

Но рассчитывать, что в глобализованном и информационно проницаемом мире ему удастся удержать под контролем запущенные процессы, изначально было просто глупо.