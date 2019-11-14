Насколько усилят узбекскую армию вертолеты Airbus

Сегодня узбекские ВВС располагают 73 вертолетами, из которых 25 — ударные. Не менее половины военно-транспортных вертолетов поставила компания Airbus Helicopters, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Вертолетный парк Военно-воздушных сил Узбекистана отражает особенности диверсификации поставок: преобладают тяжелые ударные вертолеты Ми-35М российского производства и легкие многоцелевые (военно-транспортные) вертолеты AS-532 фирмы Airbus Helicopters. Если российский Ми-35М является признанным лидером в своем ударном классе и выбор не вызывает вопросов, то в случае с транспортником AS-532 не все однозначно.

По данным аналитического издания Forecast International, Узбекистан разместил второй заказ на вертолеты AS-532. Первый контракт с Eurocopter France (ныне — Airbus Helicopters, дочерняя компания концерна Airbus Group) на поставку восьми военно-транспортных вертолетов AS-332 Super Puma и восьми легких вертолетов AS 350 Ecureil Ташкент заключил в 2013 году (сумма сделки могла достигать 180 миллионов евро).

Путь Airbus Helicopters в Центральную Азию оказался непростым. Два легких транспортных вертолета AS-350 Ecureil прибыли в Узбекистан летом 2014 года, остальные "засветились" на армейских учениях только в феврале 2016 года. Исполнение контракта затягивали партнеры из Германии, вполне возможно, что и по политическим мотивам. Но уже в 2019 году Узбекистан подписал меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым может приобрести у компании Airbus Helicopters около 30 легких многоцелевых вертолетов AS-550 Fennec.

Узкая специализация

Сегодня узбекские ВВС располагают 73 вертолетами, из которых 25 — ударные. Не менее половины военно-транспортных вертолетов поставила компания Airbus Helicopters. Значительный парк модификаций AS-332, AS-350, AS-532 предопределяет некую (как минимум, сервисную) зависимость от поставщика, и дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества Узбекистана с Германией и Францией. Возможности оружия и техники формируют тактику войск. Какие боевые опции Ташкент получает взамен этой привязки?

Характеристики винтокрылых машин не чемпионские. Ранее упомянутый Eurocopter AS550 Fennec используется армиями различных стран преимущественно для разведки местности, спецопераций, поисково-спасательных операций, перевозки личного состава (четверых военнослужащих, кроме двух летчиков) и грузов общей массой до 1030 кг.

В зависимости от модификации, летательный аппарат может оснащаться 20-мм авиационной пушкой, пулеметами калибра 7,62 мм или 12,7 мм, неуправляемыми и управляемыми ракетами — для борьбы с вооруженными подразделениями противника и уничтожения легкой бронетехники. Однако из-за отсутствия брони в открытых боестолкновениях Eurocopter AS550 Fennec, как правило, не участвует.

И в целом продукция Airbus Helicopters создана не для ожесточенных боев с технологически равным противником (наследие колониального менталитета).

Вертолеты Airbus ранних версий хорошо зарекомендовали себя в гражданском исполнении. К примеру, AS-332 Super Puma (военный вариант в 1990 году получил обозначение AS-532 Cougar, а после ребрендинга — Airbus Helicopters H215) почти полвека поставлялся в десятки стран. Был особенно хорош в полетах над морем (обслуживание нефтедобывающих морских платформ в радиусе действия вертолета — 480 км).

Нужны ли подобные машины самой сильной в Центральной Азии армии Узбекистана (по версии рейтинга Global Firepower) — большой вопрос. Как бы то ни было, в ближайшее десятилетие Ташкент намерен потратить на перевооружение около 7 млрд долларов, и борьба Airbus Helicopters за региональный рынок будет продолжена.

Боевое применение

В военных конфликтах последних десятилетий винтокрылые "пумы" франко-германской компании участвовали, но высокой славы не достигли — из-за большой уязвимости для огня с земли. Так, в 1990 году Военно-воздушные силы Кувейта потеряли три AS-332 Super Puma в ходе двухдневного кувейтско-иракского конфликта. Еще одна "супер-пума" саудовских ВВС разбилась во время операции "Щит пустыни".

Во время вторжения в Анголу южноафриканская армия потеряла пять вертолетов SA-330 Super Pumа и три SA-316 Alouette III. Эти машины не выдерживали зенитного огня (ПЗРК "Стрела-2М", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК "Стрела-1", "Стрела-10", "Оса") и нередко возвращались с пробоинами, убитыми и ранеными членами экипажа. Новое поколение вертолетов унаследовало принципиальные (конструктивные) недостатки предыдущих — незащищенность экипажа, низкую боевую устойчивость.

Для сравнения, российский многоцелевой вертолет Ми-17В-5 (экспортный аналог Ми-8) гораздо надежнее в боевой обстановке, неприхотлив в обслуживании, и в широком спектре выполняемых задач конкурентов на планете не имеет. Это мировой рекордсмен по числу модификаций и по общему количеству выпущенных машин — 12 тысяч единиц (компания Airbus Helicopters в сентябре объявила о поставке всего лишь 1000-го за несколько десятилетий вертолета семейства Super Puma).

Ми-17В-5 способен вести боевые действия в различных климатических условиях, нести полезную нагрузку до 4 тонн (или 24 бойца с вооружением). Российская машина может служить для огневой поддержки войск, доставки десанта, перевозки боеприпасов. Показательно, что американцы в 2011 году закупили для афганской армии (для ожесточенных боевых действий в горах и пустыне) 63 российских вертолета Ми-17В-5, не пожалев на это 1,3 млрд долларов.

Полагаю, безотказные и неубиваемые многоцелевые вертолеты российского производства могли бы принести армии Узбекистана больше мобильности и пользы, нежели продукция Airbus Helicopters.