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Вертолет Airbus ВВС Узбекистана

Насколько усилят узбекскую армию вертолеты Airbus

Sputnik / Мария Науменко
Колумнисты
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Sputnik Узбекистан

Сегодня узбекские ВВС располагают 73 вертолетами, из которых 25 — ударные. Не менее половины военно-транспортных вертолетов поставила компания Airbus Helicopters, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Вертолетный парк Военно-воздушных сил Узбекистана отражает особенности диверсификации поставок: преобладают тяжелые ударные вертолеты Ми-35М российского производства и легкие многоцелевые (военно-транспортные) вертолеты AS-532 фирмы Airbus Helicopters. Если российский Ми-35М является признанным лидером в своем ударном классе и выбор не вызывает вопросов, то в случае с транспортником AS-532 не все однозначно.

Вертолет Écureuil
© Sputnik / Яков Андреев
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По данным аналитического издания Forecast International, Узбекистан разместил второй заказ на вертолеты AS-532. Первый контракт с Eurocopter France (ныне — Airbus Helicopters, дочерняя компания концерна Airbus Group) на поставку восьми военно-транспортных вертолетов AS-332 Super Puma и восьми легких вертолетов AS 350 Ecureil Ташкент заключил в 2013 году (сумма сделки могла достигать 180 миллионов евро).

Путь Airbus Helicopters в Центральную Азию оказался непростым. Два легких транспортных вертолета AS-350 Ecureil прибыли в Узбекистан летом 2014 года, остальные "засветились" на армейских учениях только в феврале 2016 года. Исполнение контракта затягивали партнеры из Германии, вполне возможно, что и по политическим мотивам. Но уже в 2019 году Узбекистан подписал меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым может приобрести у компании Airbus Helicopters около 30 легких многоцелевых вертолетов AS-550 Fennec.

Узкая специализация

Сегодня узбекские ВВС располагают 73 вертолетами, из которых 25 — ударные. Не менее половины военно-транспортных вертолетов поставила компания Airbus Helicopters. Значительный парк модификаций AS-332, AS-350, AS-532 предопределяет некую (как минимум, сервисную) зависимость от поставщика, и дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества Узбекистана с Германией и Францией. Возможности оружия и техники формируют тактику войск. Какие боевые опции Ташкент получает взамен этой привязки?

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
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Характеристики винтокрылых машин не чемпионские. Ранее упомянутый Eurocopter AS550 Fennec используется армиями различных стран преимущественно для разведки местности, спецопераций, поисково-спасательных операций, перевозки личного состава (четверых военнослужащих, кроме двух летчиков) и грузов общей массой до 1030 кг.

В зависимости от модификации, летательный аппарат может оснащаться 20-мм авиационной пушкой, пулеметами калибра 7,62 мм или 12,7 мм, неуправляемыми и управляемыми ракетами — для борьбы с вооруженными подразделениями противника и уничтожения легкой бронетехники. Однако из-за отсутствия брони в открытых боестолкновениях Eurocopter AS550 Fennec, как правило, не участвует.

И в целом продукция Airbus Helicopters создана не для ожесточенных боев с технологически равным противником (наследие колониального менталитета).

Военнослужащие ВС Узбекистана
Министерство обороны Узбекистана
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Вертолеты Airbus ранних версий хорошо зарекомендовали себя в гражданском исполнении. К примеру, AS-332 Super Puma (военный вариант в 1990 году получил обозначение AS-532 Cougar, а после ребрендинга — Airbus Helicopters H215) почти полвека поставлялся в десятки стран. Был особенно хорош в полетах над морем (обслуживание нефтедобывающих морских платформ в радиусе действия вертолета — 480 км).

Нужны ли подобные машины самой сильной в Центральной Азии армии Узбекистана (по версии рейтинга Global Firepower) — большой вопрос. Как бы то ни было, в ближайшее десятилетие Ташкент намерен потратить на перевооружение около 7 млрд долларов, и борьба Airbus Helicopters за региональный рынок будет продолжена.

Боевое применение

В военных конфликтах последних десятилетий винтокрылые "пумы" франко-германской компании участвовали, но высокой славы не достигли — из-за большой уязвимости для огня с земли. Так, в 1990 году Военно-воздушные силы Кувейта потеряли три AS-332 Super Puma в ходе двухдневного кувейтско-иракского конфликта. Еще одна "супер-пума" саудовских ВВС разбилась во время операции "Щит пустыни".

Во время вторжения в Анголу южноафриканская армия потеряла пять вертолетов SA-330 Super Pumа и три SA-316 Alouette III. Эти машины не выдерживали зенитного огня (ПЗРК "Стрела-2М", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК "Стрела-1", "Стрела-10", "Оса") и нередко возвращались с пробоинами, убитыми и ранеными членами экипажа. Новое поколение вертолетов унаследовало принципиальные (конструктивные) недостатки предыдущих — незащищенность экипажа, низкую боевую устойчивость.

В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
Министерство обороны Узбекистана
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Для сравнения, российский многоцелевой вертолет Ми-17В-5 (экспортный аналог Ми-8) гораздо надежнее в боевой обстановке, неприхотлив в обслуживании, и в широком спектре выполняемых задач конкурентов на планете не имеет. Это мировой рекордсмен по числу модификаций и по общему количеству выпущенных машин — 12 тысяч единиц (компания Airbus Helicopters в сентябре объявила о поставке всего лишь 1000-го за несколько десятилетий вертолета семейства Super Puma).

Ми-17В-5 способен вести боевые действия в различных климатических условиях, нести полезную нагрузку до 4 тонн (или 24 бойца с вооружением). Российская машина может служить для огневой поддержки войск, доставки десанта, перевозки боеприпасов. Показательно, что американцы в 2011 году закупили для афганской армии (для ожесточенных боевых действий в горах и пустыне) 63 российских вертолета Ми-17В-5, не пожалев на это 1,3 млрд долларов.

Полагаю, безотказные и неубиваемые многоцелевые вертолеты российского производства могли бы принести армии Узбекистана больше мобильности и пользы, нежели продукция Airbus Helicopters.

Теги:
Вертолет, вертолеты, Узбекистан



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