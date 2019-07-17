Что делает армию Узбекистана сильнейшей в Центральной Азии

Какое вооружение поставляет Россия для стран СНГ и почему у Узбекистана "льготные условия", разбирался для Sputnik военный обозреватель Александр Хроленко.

Россия занимает второе место в мире по производству и экспорту вооружений. Российское оружие завоевало 30% мирового рынка. Несмотря на санкции, "Рособоронэкспорт" в 2018 году заключил свыше 1100 контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов (на 25% больше, чем годом ранее), продал за рубеж продукции на 13,7 миллиардов долларов, имеет портфель заказов на 50 миллиардов долларов. Российский ОПК обеспечен работой на годы вперед. Представительства "Рособоронэкспорта" расположены более чем в 50 странах мира.

Наибольшим спросом пользуются авиатехника, средства ПВО, ракетные и артиллерийские комплексы. Немаловажные факторы конкурентоспособности российского оружия и боевой техники – высочайшее качество, превосходные боевые характеристики, выгодные цены, целевое кредитование Москвы, а также расчеты со странами СНГ в рублях.

Высокий интерес иностранных заказчиков вызывают истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5. Многие российские разработки не имеют аналогов в мире: ЗРС С-300 и С-400, ЗРК "Викинг", ЗРПК "Панцирь-С1", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", самоходная артиллерийская установка "Спрут". Российское оружие в условиях боевой эксплуатации надежно и эффективно. И страны постсоветского пространства в первом полугодии 2019 года подтвердили особый статус российской оборонной продукции.

Из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) следует, что крупнейшие рынки сбыта российской оборонной продукции – Индия (27%) и Китай (14%), а на постсоветском пространстве – Азербайджан, Белоруссия, Казахстан. Данные SIPRI несколько расходятся с реальностью. Рассмотрим несколько направлений.

Узбекский выбор

Ранее Sputnik сообщал о значительных поставках российского оружия Ташкенту. Началась реализация 12 контрактов, по которым Узбекская армия получит новые ударные вертолеты Ми-35М, сверхманевренные истребители Су-30СМ, бронетранспортеры (БТР-82А), радиолокационные комплексы.

Технику - к бою: проверка войск Минобороны продолжается >>>

Ударные вертолеты Ми-35 идеально приспособлены для эксплуатации в суровых условиях пустынной и горной местности, обладают огромной огневой мощью, уникальной живучестью, и значительно расширят возможности боевой поддержки сухопутных войск. Эта винтокрылая машина – результат глубокой модернизации проверенного во многих горячих точках планеты боевого вертолета Ми-24.

Партию тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ поколения 4++ Узбекистан планирует приобрести за счет российского государственного экспортного кредита. Москва и Ташкент в 2016 году подписали соглашение, обеспечивающее поставки вооружений Узбекистану по внутрироссийским ценам.

Узбекистан стал единственной страной СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобными привилегиями. Это позволяет республике с оборонным бюджетом около 1,5 миллиарда долларов (4% ВВП) ускоренно, до 2020 года модернизировать вооруженные силы и значительно повысить их боеспособность. Результат налицо. Узбекская армия по праву считается сильнейшей в Центральной Азии. В мировом рейтинге мировой мощи республика занимает 48-ю позицию из 133, это значительно выше Казахстана (55-е место) и Азербайджана (58 место).

Армения – неприступный бастион

Удачно складывается оборонный пасьянс Еревана, и главным поставщиком вооружений и безопасности для Армении остается Россия.

Вскоре Армения получит 12 истребителей Су-30СМ, которые обеспечат господство в воздухе, укрепят военно-политическую стабильность на Южном Кавказе. Проект оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Военные госпитали Узбекистана оснастят по последнему слову техники >>>

Сверхманевренный Су-30СМ создан для господства в воздухе, по боевым характеристикам близок пятому поколению (Су-57 и F-35). Способен нести 8 тонн ракетно-бомбового вооружения: различные сочетания управляемых ракет для воздушного боя на средних дистанциях, неуправляемые авиабомбы массой 500 или 250 килограмм, контейнеры с неуправляемыми авиационными ракетами.

В номенклатуре вооружения имеются, к примеру, ракеты "воздух – земля" Х-59МК2 дальностью до 300 километров и противорадиолокационные ракеты Х-58Э дальностью до 200 километров. Истребитель Су-30 СМ может в любое время суток и независимо от погодных условий уничтожать летательные аппараты противника, наземные цели, проводить воздушную разведку, выдавать целеуказания другим самолетам – на скоростях от 1350 км в час (у земли) до 2125 км в час, на высотах свыше 17 тысяч метров.

Поставки "Рособоронэкспорта" формируют оборону и безопасность Армении, и всего кавказского сектора ОДКБ. Вооруженные силы республики получают самое современное вооружение производства РФ по внутрироссийским ценам.

Ереван усилен не имеющими аналогов в мире ракетными комплексами "Искандер-М", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", системами залпового огня, зенитными ракетными комплексами. Часть вооружений поставляется Армении безвозмездно, в рамках совместного оборонного строительства (к примеру, два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПС).

Военные расходы республики за год выросли более чем на 17% (518 миллионов долларов), и к 2020 году достигнут 600 миллионов долларов. На этом поле работают и льготные российские кредиты.

Казахстанская стратегия

Холдинг "Вертолеты России" в начале года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым будет организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане. Мощь, надежность и неприхотливость российских винтокрылых машин известны во всем мире. В Казахстане эксплуатируются около 200 военных и гражданских вертолетов.

По спецзаказу: военные Узбекистана получили новую технику >>>

На территории Казахстана также разворачивается производство модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Соответствующее соглашение подписали недавно Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод. Совместное предприятие появится в 2019 году, а поставка серийной продукции начнется в 2022-м.

После распада Советского Союза казахскому ОПК достались в наследство 196 оборонных предприятий (некоторые из них входили в сотню крупнейших в мире). Здесь производились советские торпеды, ракеты морского базирования, компоненты систем противоракетной обороны, вооружение для танков, системы наведения, радиоэлектронное оборудование, огромное количество артиллерийских систем и боевых машин пехоты. Закономерно ВТС России и Казахстана в наши дни вышло на уровень стратегического партнерства, несмотря на политику диверсификации поставщиков вооружений.

Годовой товарооборот между Россией и Казахстаном достигает 18 миллиардов долларов. Известно лишь о взаимных поставках продукции военного назначения, обслуживании и ремонте вооружения и военной техники, совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, совместных предприятиях ОПК, испытаниях новых образцов вооружения, обучении военных и военно-технических кадров. И все же сектор российско-казахстанского военно-технического сотрудничества в денежном выражении остается тайной.

Таджикский рубеж

В мировом рейтинге военной мощи Таджикистан за несколько месяцев поднялся на две ступени, занимает 94 место, и все же остается самой уязвимой для террористических группировок страной постсоветского пространства. Протяженность горячей таджикско-афганской границы превышает 1300 километров, а в северных провинциях Афганистана сосредоточено 5 тысяч боевиков. На этом тревожном фоне Россия обязалась до 2025 года инвестировать в модернизацию таджикской армии 200 миллионов долларов, и только в начале года передала Душанбе партию вооружения и военной техники на 9 миллионов долларов.

Мирное небо и улыбки детей: как проходит выставка военной техники в Ташкенте >>>

В рамках ВТС Москва безвозмездно передала Душанбе свыше 300 единиц бронетанковой техники, артиллерийские установки, вертолеты Ми-8 и Ми-24, средства противовоздушной обороны и связи, топографическое оборудование.

В военных вузах РФ безвозмездно обучаются около 600 военнослужащих РТ, и в два раза больше проходят курсы младших специалистов на 201-й Российской военной базе (РВБ). Для Таджикистана российское оружие и РВБ остаются главными гарантами безопасности.

Даже краткий обзор позволяет понять стратегическую значимость надежного российского оружия и ВТС для сохранения независимости, стабильности, безопасности многих государств и народов на постсоветском пространстве. Капризным американским и западноевропейским вооружениям на нашей суровой почве прижиться нелегко.