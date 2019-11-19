Российские Як-130 и Ми-38 – лидеры мирового авиарынка

Превосходство в небе и вполне земные цены – главные черты российского авиапрома, привлекающие специалистов и заказчиков. Третий по значимости авиасалон мира Dubai Airshow 2019 не стал исключением, здесь успешно дебютировали учебно-боевой самолет Як-130 и вертолет Ми-38.

Авиасалон Dubai Airshow 2019 привлек 1200 компаний из 76 стран. Здесь представлены 165 самолетов, вертолетов и беспилотников. Для российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дубай – важная площадка для расширения деловых контактов и кооперации. И это прекрасная возможность показать "товар лицом", в непосредственном соперничестве с конкурентами – на земле и в небе.

Руководитель ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в Дубае представлен глубоко модернизированный Як-130: "Он становится не просто учебно-боевым самолетом, а в значительной степени боевым". В ходе демонстрационного полета самолет идеально выполнил фигуры высшего пилотажа, дополнив стандартный каскад маневрами, которые сегодня досягаемы лишь для машин поколения 4++. С начала года ОАК наращивает возможности и боевой потенциал машины. На экспозиции в Дубае можно увидеть авиационные средства поражения Як-130 – двуствольную 30-миллиметровую пушку, управляемые ракеты, блоки неуправляемых реактивных снарядов, средства радиоэлектронной борьбы.

Перспективный многоцелевой вертолет Ми-38 в VIP-конфигурации также вызвал большой интерес специалистов, понравился потенциальным покупателям в ОАЭ. Очевидно, авиасалон Dubai Airshow 2019 способен дать новый импульс военно-техническому сотрудничеству России со странами СНГ.

Технологический лицедей

Сегодня Россия реализует контракты на поставку иностранным партнерам около 100 самолетов Як-130. Машину уже приобрели Алжир и Бангладеш (по 16 самолетов), Беларусь, Лаос, Мьянма, крупную партию (26 единиц) заказала Сирия. Аналогичный интерес проявляет Узбекистан. В списке потенциальных покупателей – десятки государств Евразии, и это неслучайно. Самолет отличает уникальная способность имитировать полетные характеристики множества моделей авиатехники, включая истребители пятого поколения.

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 в своем классе вне конкуренции. Аппарат позволяет готовить летчиков многофункциональных сверхманевренных истребителей, а также штурмовиков и бомбардировщиков (подобным спектром возможностей ранее не обладала ни одна учебно-боевая машина в мире).

Як-130 – технологический лицедей, гибко и гармонично сочетающий учебные и боевые возможности. Компактный многофункциональный самолет может поднять в небо три тонны боеприпасов и успешно решить ударные задачи на реальном поле боя. В качестве легкого боевого самолета Як-130 способен одинаково успешно бороться с воздушными целями и уничтожать высокоточным оружием наземные объекты противника. И автоматически выходить из пикирования в атаке при угрозе столкновения с землей. Обновленный самолет сможет выполнять более широкий спектр задач – в зависимости от требований заказчика и региона применения.

Шесть узлов подвески позволяют разместить различные сочетания управляемых и неуправляемых ракет "воздух- воздух", "воздух-земля", корректируемые и свободно падающие бомбы. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями РД-35 с новой электронно-цифровой системой регулирования. Имеет практический потолок – 12500 метров, максимальную скорость – 1050 километров в час, дальность полета – свыше 2000 километров.

На Як-130 установлено несколько мировых рекордов по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее. Авиаторы и техники ценят самолет за простоту в обслуживании и неприхотливость. Як-130 достаточно неприхотлив, приспособлен к полетам в суровых климатических условиях. Благодаря защитным створкам воздухозаборника и рычажным стойкам шасси с шинами низкого давления машина может эксплуатироваться на грунтовых аэродромах. Самолет отрывается от взлетной полосы примерно через 12 секунд после снятия с тормозов и 800 метров разбега. Ресурс Як-130 производитель оценивает в 10 тысяч летных часов, или 30 лет эксплуатации.

Идеальный многоцелевой

Новейший российский многоцелевой вертолет Ми-38 также впервые представлен за границей. Машина обладает уникальными техническими характеристиками. Конструкторы расширили эксплуатационные возможности для обеспечения максимальной универсальности вертолета. Особый интерес у ближневосточных специалистов вызывает надежная работа и комфортная эксплуатация новой машины в условиях жаркого климата, пустынного и горного рельефа местности. Впрочем, эксплуатация возможна в различных климатических зонах – морской, тропической и даже арктической.

Вертолет проектировался в соответствии с самыми жесткими современными нормами безопасности и экологичности. Ми-38 оснащен новыми экономичными двигателями ТВ7-117В, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях. В конструкции машины используются агрегаты, комплектующие, композитные материалы исключительно российского производства.

Ми-38 обладает улучшенными аэродинамическими обводами фюзеляжа и обтекателя силовой установки, защитой втулки несущего винта. Впервые в российском вертолетостроении реализована схема размещения двигателей перед главным редуктором, вместо традиционного "заднего" расположения (что позволило снизить аэродинамическое сопротивление, уровень шума в кабине, и повысить безопасность).

Многоцелевой Ми-38 займет нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Благодаря инженерно-техническим решениям вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам (крейсерская скорость – 290 километров в час, дальность полета – до 1000 километров, практический потолок – 5900 метров, экипаж – два человека). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонн, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза или до 30 человек в пассажирской модификации.

Испытания Ми-38 в экстремальных условиях завершились в июле этого года, уже в ноябре вертолет пошел в серию на Казанском авиазаводе. Ранее стало известно, что Минобороны РФ к 2020 году получат до 15 таких машин. Многоцелевой Ми-38 позволит повысить мобильность войск, расширить область применения. И достойно продолжит традиции мирового рекордсмена Ми-8 (экспортный вариант – Ми-17В), который летает на всех континентах планеты.