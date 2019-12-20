Лучше американских: почему узбекская армия выбрала российский броневик "Тайфун"

Эпицентр борьбы с международным терроризмом дрейфует в Центральную Азию, где наиболее значительным военным потенциалом обладает Узбекистан.

Сложная геополитическая ситуация требует новых усилий в области укрепления безопасности. Москва помогает Ташкенту в модернизации и переоснащении национальных силовых структур новейшим оружием и военной техникой.

Узбекистан принял на вооружение защищенные российские автомобили "Тайфун" после длительного и тщательного их сравнения с американскими аналогами. Об этом изданию Военное.рф сообщили в бронетанковой службе Минобороны республики.

Москва и Ташкент подписали контракт на поставку крупной партии бронеавтомобилей К53949 "Тайфун" в октябре. Первую партию новой техники уже получили подразделения Юго-Западного особого военного округа вооруженных сил Узбекистана.

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Ранее узбекские военнослужащие эксплуатировали более трехсот бронеавтомобилей производства США. Эту бывшую в употреблении технику американцы подарили узбекским военнослужащим по программе ликвидации излишков имущества армии Excess Defense Articles (Ташкент оплатил трансконтинентальную доставку).

Американские машины хорошо зарекомендовали себя в войсках (эксплуатация продолжается), и все же российские новейшие образцы показали превосходство по многим параметрам.

Фирмы-производители Oshkosh, Navistar International, Spartan Motors и BAE Systems уступили предприятию "Ремдизель" (город Набережные Челны). Главными аргументами специалистов в пользу приобретения "Тайфунов" стали высокая проходимость в горных условиях, ремонтопригодность и доступность запасных частей.

Семейство терминаторов

В проекте "Тайфун" воплощены в реальность десятки научно-исследовательских работ и основные требования армии к бронеавтомобилю XXI века (скорость, мощь, надежная защита экипажа и оборудования от пуль, мин и осколков снарядов).

Бронеавтомобиль выдержит взрыв устройства весом до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте (в любом месте под днищем и колесом).

В конструкции использована комбинированная броня с керамическими элементами, лобовая сторона кабины выдерживает попадание 30-миллиметрового снаряда. Днище машины имеет V-образную форму – для рассеивания ударной волны в стороны при подрыве на мине.

Конструкцией предусмотрено модульное оснащение высокотехнологичным оборудованием и вооружением (бортовая информационная система, двигатель революционного образца, коробка-автомат, гидропневматическая независимая подвеска).

"Тайфун" обладает выдающимися боевыми и эксплуатационными характеристиками, хорошей управляемостью, высокой скоростью движения (до 80 км/час), даже по бездорожью. Склоны с углом до 23º и броды глубиной до 1,75 метра препятствием не являются (даже если водитель будет сидеть по пояс в воде, двигатель не заглохнет). В России производится несколько модификаций миннозащищенных автомобилей "Тайфун": трехосный К-63968, рамный двухосный К-53949 (узбекский заказ), двухосный с несущим корпусом К-4368.

К примеру, "Тайфун-К" – это бронированный автомобиль на шасси КамАЗа, который вмещает в модуле для транспортировки до 16 военнослужащих к месту боя. А трехосный "Тайфун-У" (производится на Уральском автозаводе) может быть использован качестве разведывательной, командно-штабной машины (связи или радиоэлектронной борьбы), или для ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки. Большинство сидений крепятся к потолку (для снижения травматизма при подрыве), или стоят на противоминных опорах.

Борьба технологий

Всего из США в Узбекистан было поставлено 159 M-ATV производства Oshkosh, 50 MAXXPRO PLUS разработки Navistar International, 50 COUGAR от Spartan Motors и 50 RG33L от BAE Systems. Совершенно бескорыстным дар не назовешь.

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Таким образом, Пентагон избавляется от старой техники (экономит на утилизации), и генерирует зависимость партнеров от американского военно-промышленного комплекса.

Соединенные Штаты попытались отыграть в свою пользу узбекскую диверсификацию поставок военного оборудования.

"Узбекистан предоставил США списки оборудования и систем, в закупках которого они заинтересованы. Этот интерес представляет уникальную возможность оградить Узбекистан от закупки российского вооружения и укрепить наши отношения", - информировало профильный комитет Сената Центральное командование ВС США.

Узбекистан принял на вооружение бронеавтомобили "Тайфун" через 7 месяцев после этого доклада, отмечает Военное.рф. Превосходство российских оборонных технологий не позволило до конца реализовать американские планы.

Кроме того, в 2019-м Ташкент закупил российские бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр" (не считая 12 ударных вертолетов Ми-35М и радиолокационных станций).

Москва наращивает объемы поставок на мировом рынке вооружений – экспорт в последние годы стабильно держится возле отметки 15 миллиардов долларов, а совокупный портфель заказов достиг 54 миллиардов долларов.

Успеху способствует российская концепция локализации производства оборонной продукции на территории заказчика. И, возможно, вскоре появится узбекское производство "Тайфунов".