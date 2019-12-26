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Почему посол Польши антисемитская сволочь

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https://uz.sputniknews.ru/columnists/20191226/13108255/Pochemu-posol-Polshi-antisemitskaya-svoloch.html

В Польше сильно обиделись на Путина за слова "сволочь и антисемитская свинья" в адрес посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского, пишет политический эксперт Армен Гаспарян.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Забудем на минуту о вечном пребывании Варшавы в положении "обиды и разочарования" и зададимся двумя очень простыми вопросами: какой иной оценки может заслуживать человек, собиравшийся в 1938 году поставить "великолепный памятник" Гитлеру? И не является ли нынешнее негодование Варшавы попыткой скрыть ту историческую правду, которая полякам весьма неприятна?

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин назвал сволочью посла Польши, который поддержал Гитлера в 1938 году

Варшаве очень комфортно в современных условиях антироссийской истерии. Польские власти при каждом удобном случае громко кричат: "Мы были первыми жертвами тоталитаризма еще в 1939 году". Многие этому охотно верят. Потому что подлинной истории тех роковых событий не знают. А мы можем напомнить.

Например, как все 1930-е годы польские политики мечтали вместе с Гитлером сокрушить "большевизию" (так они называли СССР). При польском Генеральном штабе действовала организация "Прометей", ставившая целью расчленить Россию по национальному признаку. Агентуру потом заботливо передали немецкому абверу.

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Можем напомнить об уничтожении храмов Русской православной церкви в той самой демократической Польше. Например, о взорванном соборе Александра Невского. Всего было больше 15 тысяч взрывов, алтарь и иконы, разумеется, никто Москве не вернул. Чем это отличается от поведения немцев в годы Второй мировой?

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РИА Новости
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Можно вспомнить собор во имя Воздвижения Честного Креста Господня в Люблине и многие-многие другие храмы. Только в 1938 году разрушили более полутора сотен сельских православных церквей. Подобного вандализма цивилизованная Европа в ХХ столетии, пожалуй, не знала. Если, конечно, не говорить о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны на оккупированных немцами территориях Советского Союза. Но там-то многое скрывалось, а здесь, напротив, все делали демонстративно.

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Теперь давайте о реализации мечты Юзефа Липского поговорим. Июль 1946 года. Третий рейх разгромлен, его лидеры предстали перед международным военным трибуналом. Весь мир ужаснулся, узнав подробности холокоста.

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© Sputnik / Валерий Мельников
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Теоретический фундамент "Окончательного решения еврейского вопроса" закладывался еще в 1920-х, когда нацисты боролись за власть в Германии. Юридически этот пункт программы НСДАП зафиксировали в 1935-м с принятием Нюрнбергских расовых законов. Спустя три года посол Польши в Берлине радовался планам Третьего рейха отправить евреев в Африку. Идея эта, кстати, принадлежала вовсе не канцлеру Германии. Он ее позаимствовал у… польских политиков, предложивших выслать евреев из Европы на Мадагаскар.

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А потом началась война на уничтожение. И далеко не всегда в ней первую скрипку играли немцы. Немало отличились и поляки. Например, в Едвабно. Небольшой провинциальный город стал символом уничтожения евреев поляками еще до того, как заработали концлагеря — фабрики по уничтожению людей. Подавляющее большинство жителей городка были евреями. Поляки убивали их сперва поодиночке: кого-то палками, кого-то — камнями, кому-то отрубали головы. И женщин, и детей, и стариков. Трупы потом оскверняли. Чем это отличается от ужасов Бабьего Яра или Аушвиц-Биркенау? Этим преступлениям против человечности нет и не может быть никакого прощения.

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Так вот, про июль 1946 года. В Польше — отвратительный еврейский погром. И знаете, под каким девизом? "Завершим дело Адольфа Гитлера". Толпа поляков (около 2000 человек, к которым присоединились силы народной милиции), выкрикивая (внимание!): "Смерть евреям!", "Смерть убийцам наших детей!", взламывала двери и убивала поленьями, камнями и прутьями прятавшихся людей. Среди 47 убитых — дети и беременные женщины. Раненых — более 50. К чести польского народа, нашлись те, кто пытался помешать озверевшей толпе.

Протокол допроса свидетеля Пшежьдзецки: "Я воочию видел, как милиционер бил автоматом еврейку по голове, которую впоследствии в тяжелом состоянии отвезли в больницу (фамилию этого милиционера я не знаю). Потом прибыло армейское подразделение. Военные вместе с милицией выводили евреев из блока, отдавая их толпе, которая зверски — палками, камнями — убивала. Милиционеры и военные тоже убивали".

А вот еще документ. Из специального доклада сотрудника Воеводского управления общественной безопасности Арендарского: "Некоторые солдаты убивали граждан еврейской национальности вместе с гражданским населением, другие, находящиеся внутри здания, в котором проживали евреи, занимались грабежом. Я заметил, что евреев убивали штыками. Я также видел, как офицер польской армии застрелил из пистолета одного еврея и толпа восприняла это с восторгом. Они кричали: "Да здравствует польская армия!", обещали каждому солдату за такой поступок литр водки".

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Вы хотя бы раз слышали об этой трагедии? Не напрягайте память. Варшава об этом говорить категорически не желает. Об этом не пишут в книгах. Политики не потратили на осмысление произошедшего ни единой секунды. Чтобы ореол главной жертвы Второй мировой войны не померк.

Советский агитпроп допустил очень много ошибок в послевоенное время. У нас выросли поколения с неполным представлением о том, что на самом деле происходило в годы Второй мировой. А те, кто знал, не хотели об этом рассказывать, чтобы не рушить братство строителей коммунизма. В результате теперь поляки не знают толком собственного прошлого. Им проще обижаться на Путина. Хотя он еще о многом им не рассказал.

Источник: РИА Новости

Теги:
Адольф Гитлер, нацизм, Владимир Путин, вторая мировая война, Россия, Польша



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