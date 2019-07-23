В Беларуси вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма, сообщается на Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".
Подобные деяния будут приравниваться к разжиганию расовой или иной социальной вражды.
Поводом к такой реакции послужил инцидент, произошедший в Вене накануне Дня Победы. На площади Шварценбергплатц был частично поврежден памятник советским воина. В связи с этим посольство России выразило австрийским властям решительный протест.
По словам дипломатов стран СНГ, память о жертвах фашизма, узниках концлагерей не дает морального права мириться с попытками переписывания истории и пересмотров итогов Второй мировой войны.
В декабре прошлого года на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о "Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".