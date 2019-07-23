В Беларуси вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма, сообщается на Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".

Подобные деяния будут приравниваться к разжиганию расовой или иной социальной вражды.

В мае постоянные представители России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в ОБСЕ выразили обеспокоенность растущими проявлениями неонацизма и национализма в регионе организации. Дипломаты также осудили факты надругательства над памятниками героям Второй Мировой войны.

Поводом к такой реакции послужил инцидент, произошедший в Вене накануне Дня Победы. На площади Шварценбергплатц был частично поврежден памятник советским воина. В связи с этим посольство России выразило австрийским властям решительный протест.

По словам дипломатов стран СНГ, память о жертвах фашизма, узниках концлагерей не дает морального права мириться с попытками переписывания истории и пересмотров итогов Второй мировой войны.

Об опасности искажения истории говорил и президент России Владимир Путин, выступавший на Красной площади на параде победы. Он подчеркнул, что в некоторых странах пытаются вновь обелить приспешников нацистов, искажая историю о подвиге народов, победивших в Великой Отечественной войне. Российский лидер призвал сплотиться и сберечь память об истинных героях, а все страны мира "осознать общую ответственность" за безопасность на планете.

В декабре прошлого года на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о "Борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".