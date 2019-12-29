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Флаги центральноазиатских государств

Завершается 2019 год: стала ли Центральная Азия богаче?

Sputnik / Дильшода Рахматова
Колумнисты
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Sputnik Узбекистан
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Политолог Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik о том, удалось ли странам ЦА в этом году разбогатеть.

В конце года принято подводить итоги. Думается, что такое подведение итогов уместно сделать для экономической сферы трех стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Обычно об экономическом росте судят по приросту валового внутреннего продукта (ВВП). Однако к концу года таких цифр, как правило, еще не бывает. Статистика собирается и обрабатывается не быстро, и потому сводные данные за истекший год чаще всего публикуются в марте-апреле следующего. Но некоторый итог подвести можно.

Предварительные итоги

Сейчас национальные статистические ведомства публикуют предварительные данные по ВВП в текущем году, подсчитанные для определенного периода. Для сопоставимости данных приведем их в национальных валютах и долларах.

  • ВВП Узбекистана (9 месяцев 2019 года) - 361,8 триллиона сумов;

Среднемесячный - 40,2 триллиона сумов;

В годовом исчислении (прогноз) - 482,4 триллиона сумов / 50,69 миллиарда долларов.

  • ВВП Таджикистана (8 месяцев) - 44,8 миллиарда сомони;

Среднемесячный - 5,6 миллидарда сомони;

В годовом исчислении (прогноз) - 67,2 миллиарда сомони / 6,9 миллиарда долларов.

  • ВВП Кыргызстана (8 месяцев) - 334,6 миллиарда сомов;

Среднемесячный - 41,8 миллиарда сомов;

В годовом исчислении (прогноз) - 501,9 миллиарда сомов / 7,18 миллиарда долларов.

Отметим однако, несмотря на то, что статистические органы рапортуют о повышении ВВП (скажем, Госкомитет по статистике Узбекистана объявил, что ВВП республики вырос за январь-сентябрь 2019 года на 5,7% по сравнению с таким же периодом 2018 года), граждане не особенно ощущают в своих карманах такой же прирост доходов.

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Это связано с тем, что показатель ВВП больше отражает динамику бизнеса и движение цен, чем показатели национального богатства.

К тому же обстоятельства в ВВП солидный вклад делает инфляция, которая может поднять его на несколько процентов. В том же Узбекистане при резких скачках цен и тарифов, было бы удивительно, если бы ВВП в текущих ценах не вырос.

Так что стоит выбрать какой-то другой критерий для оценки того, стали ли три республики Центральной Азии богаче. Он должен быть непосредственно связан именно с национальным богатством.

Объемы жилищного строительства

На мой взгляд, таким показателем может стать жилищное строительство. С одной стороны, эта отрасль связана со многим другими отраслями экономики, и по ее росту вполне можно судить о состоянии промышленности страны в целом. В жилищное строительство направляются накопления, которые могут образоваться только при нормально работающей и растущей экономике.

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По практике Центральной Азии, в жилищном строительстве мало прямых иностранных инвестиций, основной источник накоплений для него свой, национальный.

Также обзаведение новым жильем тянет за собой целый сегмент экономики, предоставляющий различные товары и услуги, то есть новое жилье участвует в формировании спроса.

С другой стороны, жилые дома будут использоваться долго, десятилетиями, и они являются основой уровня жизни населения страны. Одним словом, если жилье строится – значит, происходит накопление национального богатства.

Данные о жилищном строительстве в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане также предварительные, но при этом весьма показательные.

  • Узбекистан (6 месяцев) - 6,6 миллиона квадратных метров;

Среднемесячный объем - 1,1 миллиона квадратных метров;

Годовой прирост (прогноз) - 13,2 миллиона квадратных метров / 0,39 квадратных метров на человека

  • Таджикистан (5 месяцев) - 293 тысячи квадратных метров;

Среднемесячный объем - 58,6 тысяч квадратных метров;

Годовой прирост (прогноз)  - 703,2 тысячи квадратных метров / 0,076 квадратных метров на человека

  • Кыргызстан (10 месяцев) - 795 тысяч квадратных метров;

Среднемесячный объем - 79,5 тысяч квадратных метров;

Годовой прирост (прогноз)  - 954 тысячи квадратных метров / 0,14 квадратных метров на человека

В отношении Узбекистана можно сказать, что если и в самом деле строительство 13,2 миллиона квадратных метров жилья будет достигнуто по итогам 2019 года, то жилищное строительство превзойдет уровень 2018 года, когда было построено более 12 миллионов квадратных метров.

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В условиях растущих цен на стройматериалы и возросших тарифов на энергоносители такие результаты говорят о том, что узбекская экономика довольно бурно развивается, несмотря на различные негативные обстоятельства. На мой взгляд, это в первую очередь связано с пуском Джаркурганского цементного завода мощностью в 1,1 миллиона тонн цемента в год.

В будущем году жилищное строительство в Узбекистане может еще подняться, в силу пуска нового металлургического завода, который обеспечит строительство листовым прокатом, до этого закупавшимся по импорту. А также благодаря строительству и пуску других крупных цементных заводов. Немаловажный вклад также делает политика снижения себестоимости жилищного строительства, которая настойчиво проводится правительством республики.

Соседи тоже стараются

Интересно отметить, что в Кыргызстане и Таджикистане, в республиках, сопоставимых между собой по объему ВВП, кардинально различное положение с жилищным строительством. Прирост жилой площади в Кыргызстане на душу населения вдвое больше, чем в Таджикистане, да и само жилищное строительство в Таджикистане в начале 2019 года заметно сократилось по сравнению с началом 2018 года.

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Это, на мой взгляд, связано с тем, что таджикское правительство максимум накоплений и собственных инвестиционных ресурсов старается направить в достройку Рогунской ГЭС, на которой в 2019 году был запущен второй гидроагрегат. В силу этого обстоятельства жилищное строительство недополучает инвестиции, а потому накопление жилого фонда идет медленно.

Рогун очень важен для таджикской экономики, это тоже форма накопления национального богатства. Однако жители Таджикистана эффект почувствуют нескоро: электроэнергии еще нужно превратиться в экономические ресурсы, а затем в материальные блага, непосредственно им доступные.

Итак, стали ли три республики Центральной Азии богаче в 2019 году? Да, определенно стали, только в различной степени. В наибольшей степени разбогател, конечно, Узбекистан.

Теги:
итоги года, Центральная Азия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан



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