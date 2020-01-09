Год 2020-й — это будет новый Китай и новая Азия

Когда в 1990-х прошлого столетия возникали контуры сотрудничества КНР со странами Центральной Азии, это был один Китай. Когда в первые 15-18 лет нового века сотрудничество крепло и корректировалось, он стал другим. А сейчас очевидно, что на наших глазах создается какой-то новый Китай — и соответственно новая Азия, пишет автор Sputnik Кыргызстан.

Искусственный интеллект — там

2019 год показал, что Китай настолько усилился, что "доигрался" до далеко не только экономической войны с США. В результате этой войны происходит перестройка всей системы второго (а в чем-то уже и первого) гиганта планеты, чтобы он мог выдержать дальнейшие испытания. Но уже понятно, что КНР проскочила какую-то точку, после которой стала неуязвимой для действительно серьезных ударов извне.

Тем в США, кто пытается разорвать экономические отношения с Китаем и превратить эту страну в новую "империю зла", хочется сказать: вы опоздали. Сегодняшний, новый Китай уже отошел от модели, когда внешняя торговля — тем более с Западом — была основой его существования.

Цифры такие: в минувшем году высокотехнологичая продукция составила 58,4 процента всего китайского экспорта. При этом партнерство со странами проекта "Один пояс — один путь" (Россия и государства Центральной Азии) доросло уже до 29,3 процента всей торговли.

При любом повороте событий более 51 процента ВВП Китая к 2023 году будет связано с информационной отраслью. Сегодня эта страна ориентируется не столько на производство товаров (в том числе на экспорт), сколько на обновление всего мыслимого с помощью искусственного интеллекта. А это чисто внутренний процесс, который таковым и останется, даже если США удастся заблокировать проникновение новейших китайских технологий, например, в Европу (правда, половина Европы уже сказала, что у Америки ничего не выйдет).

Есть еще такая цифра: между 2013-м и началом 2018 года 60 процентов всех глобальных инвестиций в разработки по части искусственного интеллекта пошли именно в КНР. Сейчас ключевая тема экономической аналитики — сколько университетов в Соединенных Штатах и Китае лидируют по этой части, куда идут лучшие специалисты в отрасли и так далее.

То есть если в позапрошлую эпоху экономическое сотрудничество с Китаем означало покупку его дешевых товаров, сегодня оно означает шанс на развитие самых современных технологий, помогающих выиграть конкуренцию в каких угодно отраслях. Инфраструктурные проекты, с которых начиналось сотрудничество "Пояса и пути"— это сегодняшний день, а завтрашний будет базироваться на новых отраслях, резко поднимающих уровень производств партнеров КНР.

Лучший партнер-2020?

Тем временем Поднебесная всерьез готовится к тяжелому 2020 году. Что такое тяжелый год для Китая? Рост всего-то в 6 процентов (многие могут этому только позавидовать!). Ожидается снижение внутреннего спроса, а ведь именно на нем "выезжала" КНР в последние пару лет. Снизится продажа автомобилей, телефонов, многого другого. Финансовые структуры будут, с одной стороны, увеличивать вливания денег в ключевых точках, с другой — отслеживать ситуацию с банкротствами. Звонки живущим в Китае друзьям четко говорят о том, что многие предприятия закрываются или готовы к этому.

Понятно, что соседям из такой ситуации можно извлечь выгоды — в ближайшие годы Китай и китайцы будут предлагать хорошие скидки и прочие условия своим партнерам. Но давайте посмотрим, почему в Пекине так настроены. Потому что в конфронтации побеждают США? Нет, ровно по обратной причине. А именно: социально-политическая катастрофа в Соединенных Штатах (и Великобритании, и других странах Европы) не может не привести к снижению международной торговли — а то и к системному кризису — именно в 2020-м.

Это год катастрофических (при любом исходе) президентских выборов в США. Это очередной год британского безумия по части выхода/невыхода из Евросоюза. Да в конце концов, откуда взялась идея экономической или всякой другой конфронтации Вашингтона и Пекина? Она пришла из развала экономической модели, при которой Китай оказался так тесно связан с Америкой: торговые дефициты дальше терпеть было нельзя.

Так что нам, евразийцам, просто не остается других вариантов, кроме как делать ставку на страны Азии: будет тяжело, но прочие варианты еще хуже. Более того, тут дело даже не в географии: Китай мог бы находиться где-то в Африке, но все равно оставался бы наиболее рациональным выбором партнера.