"Пощёчина" Пентагону: как Иран показал военную несостоятельность США

Американо-иранская эскалация военной напряженности в начале 2020 года показала, что США и НАТО не готовы воевать с высокотехнологичным противником. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани ночью 3 января на иракской территории оказалось пагубным для военно-политического влияния американцев в регионе. Ответная реакция Тегерана сплотила ряды ближневосточных противников США, и деморализовала европейских союзников по НАТО.
Стороны конфликта и лояльные им эксперты по-разному оценивают результаты ракетных ударов КСИР по американским базам Айн аль-Асад и Эрбиль на иракской территории. Тегеран заявляет об уничтожении нескольких боевых самолетов и до 80 военнослужащих США. Президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Twitter: "Все хорошо!.. У нас самые сильные и лучше всех оснащенные вооруженные силы в мире". А спутниковые снимки объективно свидетельствует об уничтожении иранскими ракетами восьми объектов крупной американской военной базы Айн аль-Асад, то есть о высокой точности поражения – на удалении около 300 километров от места пуска (иранской территории).
Боевое применение
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что по двум военным базам США было нанесено 35 ударов. При этом в КСИР предупредили: "Все страны-союзники Соединенных Штатов, на территориях которых размещены базы государства-террориста, все территории, которые станут базами для враждебных агрессивных действий против Исламской Республики Иран в любой форме, станут нашими целями".
Иранское информагентство Tasnim сообщило, что для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh — Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой постановки помех для радаров.
Пресс-служба Иракской армии заявила о 22 ракетах, выпущенных по территории Ирака. Из них 17 – достались военной базе Айн аль-Асад (две не взорвались), пять ракет упали в районе Эрбиля. Иракские военные уточнили, что все ракеты попали на объекты сил коалиции (иракские военнослужащие не пострадали).
Западные специалисты и официальные источники в Вашингтоне насчитали 15 баллистических ракет Qiam-1 и Zulfiqar, из которых десять достигли целей на базе Айн аль-Асад и одна – поразила объект на базе Эрбиль (якобы четыре ракеты целей не достигли). Возможно, в цифрах истина где-то посередине.
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Американское издание NPR по спутниковым фотографиям изучило результаты боевой работы КСИР, и пришло к неутешительным выводам: "Некоторые из пораженных объектов выглядят так, как будто ракеты попали в самый центр… Иранский ракетный удар нанес значительный ущерб авиабазе Айн-Аль-Асад в Ираке". Невероятная точность позволяет предположить, что Иран использовал не только баллистические, но и крылатые ракеты.
"Крепкий орешек" в действии
Стратегам Пентагона наверняка известно, что в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Исламская Республика Иран занимает 14 место и находится выше Пакистана, Израиля, Северной Кореи, Австралии, Испании, Канады. Население страны – свыше 83 миллионов человек, это огромные призывные ресурсы (для сравнения, в соседнем Ираке – 38 миллионов жителей).
В Пентагоне заявили, что атака на генерала Касема Сулеймани санкционирована президентом США Дональдом Трампом, "чтобы защитить персонал США за рубежом". Сложно понять, на какую реакцию рассчитывали американские генералы и президент, отдавая приказ уничтожить третьего человека в политической иерархии Ирана. Наверняка не думали, что Тегеран официально объявит Армию США террористической организацией со всеми вытекающими региональными последствиями.
Иран назвал удар по американским базам в Ираке "пощечиной" США, и это определение, пожалуй, самое мягкое в сложившейся ситуации. Вне зависимости от стратегических планов и побудительных мотивов убийства влиятельного иранского военачальника (национального героя для многих иранцев), Соединенные Штаты получили крайне отрицательный для себя результат.