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Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года

Русофобия и антисемитизм идут рука об руку — эксперт

© Sputnik / РИА Новости
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Память о войне, особенно память о холокосте, подрывает идеологическую основу режимов, правящих в Прибалтике, Варшаве и Киеве, пишет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Двадцать седьмое января — Международный день памяти жертв Холокоста, учрежденный резолюцией Генассамблеи ООН в 2005 году. 

В Израиле уже прошли некоторые мероприятия, в частности, международный форум "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Неудивительно, что эти мероприятия не почтили своим присутствием президенты Польши и стран Прибалтики, а президент Украины Зеленский в Израиль прилетел, но на Всемирный форум памяти холокоста не пошел. Дело здесь не только в издавна присущем этим странам антисемитизме.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Солидарная позиция поляков и прибалтов, а также близкая к ним позиция Украины объясняется прежде всего их сегодняшним отношением к истории. Все эти государства заражены русофобией, и на этой почве пытаются представить разгром гитлеровской Германии как простую смену одной оккупации на другую — немецкой на советскую. Тезис о "войне на два фронта", против "двух тоталитарных режимов" объединяет Варшаву и Вильнюс, Ригу и Таллин, а также примкнувший к ним Киев.

Можно, конечно, спросить: а при чем же здесь холокост, то есть организация гитлеровцами и их пособниками массового истребления евреев? Они-то каким боком причастны к исторической памяти народов, участвовавших в войне?

Холокост не позволяет переписать историю

Дело в том, что точно так же, как память о мифической "советской оккупации" объединяет польских, прибалтийских и украинских русофобов, исповедующих радикально-националистическую идеологию, холокост объединяет людей и государства, чтущих истинную память о войне.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Евреев убивали независимо от того, были ли они гражданами стран Оси или Объединенных Наций, служили ли они в армии или нет. Их убивали независимо от пола и возраста, а поскольку жили евреи по всей Европе, то убивали их везде. В каждой стране, где хоть на несколько дней устанавливалась власть нацистов, есть свои жертвы.

При том, что трактовки отдельных событий Второй мировой войны могут различаться от страны к стране (например, для англичан эвакуация Дюнкерка куда важнее Сталинградской битвы), отношение к холокосту одинаковое у всех. В этом нет отличий даже у победителей и проигравших в войне. Эта трагедия не позволяет желающим окончательно переписать историю.

Но режимы, правящие в Прибалтике, Варшаве и Киеве, возводят свою родословную к предвоенным режимам Польши и Прибалтики, а также к бандеровцам на Украине. Все эти режимы солидаризовались с Гитлером. Все эти режимы страдают русофобией, все продвигают идею "советской оккупации", все (кто официально, кто полуофициально) считают, что Россия почему-то должна им за эту "оккупацию" заплатить. 

Память о войне подрывает идеологическую основу этих режимов. Особенно память о холокосте. Можно сколь угодно долго рассуждать на тему отсутствия отличий между советским и немецким тоталитаризмами, но ровно до тех пор, пока не упрешься в холокост. Это нацисты по всему миру уничтожали евреев, а СССР их спас.

Забвение прошлого ведет к трагедиям в будущем

Более того, любой человек, заинтересовавшийся историей холокоста, практически моментально погрузится в историю нацистских концлагерей и легко установит, что к концу войны евреи составляли уже меньшинство содержавшихся в них узников (большинство их уничтожалось сразу).

Добросовестный исследователь, начав с холокоста, быстро приходит к выводу о не просто антисемитской, но античеловеческой сущности нацистского режима. И приходит понимание некорректности обвинений, выдвигаемых в адрес СССР, ибо именно Советский Союз спас народы Европы от коричневой чумы. Освободитель и спаситель не может быть оккупантом. Он не может ставиться на одну доску с убийцей.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Вот потому-то люди и государства, не желающие признавать роль СССР в победе над нацизмом, всегда будут стараться затушевать и память о холокосте. Это одно из самых вопиющих и самых очевидных преступлений нацизма, и роль победителя как спасителя здесь тоже очевидна.

Историческая амнезия, русофобия и антисемитизм идут рука об руку, органично дополняя друг друга.

Вот потому-то и логично, что именно в Израиле Владимир Путин предложил провести встречу лидеров пяти стран – членов Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить проблемы мировой безопасности. "Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", — подчеркнул российский президент.

Теги:
Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Украина, Холокост, Прибалтика, Европа, Россия, память, история, русофобия, антисемитизм



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