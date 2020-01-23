Путин предложил провести встречу глав стран — постоянных членов СБ ООН

Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пять постоянных членов СБ ООН могли бы провести совместное мероприятие по безопасности. Об этом он сказал на форуме в Иерусалиме, сообщает RT.

"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", — сказал он.

Путин подчеркнул, что пример могут и должны подать страны — основательницы Организации Объединенных Наций.

"Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами — и, насколько я понимаю, в целом видели положительную реакцию провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору, мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятерки", — добавил он.

Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста. Президент также провел встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.