Уйти нельзя остаться: почему Афганистан стал капканом для США

Военные операции, опыты государственного строительства США и НАТО в Афганистане за много лет не принесли видимых успехов: продолжаются террористические атаки против административных центров и военных баз. "Талибан"* и другие террористические группировки контролируют большую часть территории и населения страны. Соединенные Штаты стремятся вывести свои войска, но сделать это непросто. Внутриафганский конфликт угрожает дестабилизацией всему Центрально-Азиатскому региону.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 25 февраля заявил, что Вашингтон планирует начать поэтапный вывод американских войск из Афганистана сразу же после заключения соглашения с талибами (запланировано на 29 февраля). На первом этапе сокращения в Исламской республике останется около 8600 американских военнослужащих. Дальнейшие решения — по обстановке.

Финал затянувшейся на десятилетия войны в Афганистане совершенно непредсказуем. Продолжение обременительно для бюджета США. Президент Трамп пытается сохранить жизни своих солдат, деньги и лицо своей страны: "Этот регион — инкубатор проблем… Мы могли бы легко победить, если бы я хотел убить миллионы человек, но я не хочу убивать миллионы невинных".

Соглашение американцев с талибами о семидневном "сокращении насилия" вступило в силу 22 февраля, однако добрые намерения нередко расходятся с реальностью. Невинные афганцы все же гибнут, об этом свидетельствуют регулярные сообщения о терактах и жертвах: в провинции Гильменд на придорожной мине подорвались три женщины, талибы похитили главу района Дара-и-Суф в северной провинции Саманган, на пятый день семидневного периода "сокращения насилия" в Кабуле произошел мощный взрыв возле офиса генпрокурора.

По данным ряда СМИ, за минувшую неделю ВВС США уничтожили в Афганистане 20 боевиков движения "Талибан"*, но вместе с ними (непреднамеренно) — 36 силовиков и 32 мирных жителя. Ранее ударная авиация США удвоила активность в Афганистане. Американские самолеты в 2019 году сбросили 7423 боеприпасов — самое большое количество за десятилетие.

Военно-политический котел

По данным Миссии ООН, в результате боевых действий в Афганистане в 2019 году погибли свыше 10 тысяч человек, в том числе более 3400 мирных граждан. Возросло количество жертв среди женщин и детей. Миссия ООН считает, что за 8% смертей среди мирного населения Афганистана несут ответственность иностранные войска. Странный путь к миру и безопасности.

В какой-то мере США могут переложить ответственность за "сопутствующие потери" в Афганистане на союзников по коалиции. Значительные силы имеют здесь Великобритания, Германия, Италия и Германия. Даже Грузию на афганской земле представляют 870 военнослужащих. Возглавляемые США международные силы содействия безопасности (ISAF) в количестве около 17 тысяч военнослужащих дислоцируются на шести основных базах — в Кабуле, Баграме, Мазари-Шарифе, Герате, Кандагаре и Лагмане. Специалисты ISАF преимущественно обучают и консультируют афганских коллег, иногда участвуют в контртеррористических операциях. И все же "разруливать" трансцедентальный конфликт между официальным Кабулом и "Талибаном"* приходится исключительно американцам.

Накануне подписания судьбоносного соглашения с талибами Вашингтон попросил действующего афганского президента Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллу Абдуллу не проводить обещанных ранее инаугураций (оба считают себя победителями недавних президентских выборов), чтобы не сорвать переговорный процесс с талибами). Эти маневры свидетельствуют о крайней уязвимости американской схемы мирного урегулирования.

Поскольку Вашингтон, Кабул и "Талибан"* стремятся получить лишь односторонние преимущества и выиграть время, можно с высокой вероятностью прогнозировать негативный исход переговоров 29 февраля.

Встроить идеологию талибов (средневековое насилие) в демократические стандарты (соглашение о разделении власти) практически невозможно. К тому же американо-талибское соглашение — лишь фрагмент общей картины. В Афганистане активно действуют около 30 других террористических группировок, включая растущие отряды ИГ*. Если талибы чудесным образом переместятся в парламент, их место "в поле" займут другие вооруженные группировки, здесь ISАF бессильны.

Угрозы сопредельным странам

Американская коалиция еще в 2014 году официально завершила войну в Афганистане, где с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО. Армия США и официальный Кабул на пороге 2018 года обещали, что к 2020 году доля населения, проживающего под контролем законного правительства, достигнет 80%.

Реальность выглядит иначе. Без громких заявлений "Талибан"* год от года расширяет зоны контроля в стране, создает на местах собственные аналоги администраций, регулирует экономические отношения, осуществляет налогообложение и судебные функции. А главное — контролирует более половины 37-миллионного населения страны (ориентировочная оценка).

За 19 лет операционной активности Пентагона и союзников не достигнута ни одна из декларированных стратегических целей. Итогом продолжительного присутствия США в регионе стало дальнейшее разрушение безопасности. Сегодня в Афганистане зреют новые войны, и это не обещает покоя сопредельным странам Центральной Азии — Узбекистану и Таджикистану. В приграничных северных районах Исламской Республики Афганистан регулярно происходят боестолкновения террористов с силами национальной армии и полиции.

Вашингтон еще до вывода американских войск начал урезать военную помощь Кабулу. Министерство обороны США в январе решило в три раза сократить количество передаваемых ВВС Афганистана многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk и легких (противоповстанческих) самолетов-штурмовиков AC-208. В итоге Кабул получит всего 53 вертолета вместо 159 и 10 самолетов вместо 32, разница весьма существенная.

Все силы безопасности Афганистана — 352 тысячи военнослужащих национальной армии и национальной полиции — питаются из бюджета США, фонд ASFF составляет 4,8 млрд долларов. Вашингтон финансируют расходы на содержание, инфраструктуру, военную технику и подготовку войск республики. Стоит американцам ослабить финансовую поддержку, выстроенное ими демократическое государство, армия и полиция Афганистана рискуют перестать функционировать. Международные террористические группировки получат второе дыхание.

* "Талибан" — запрещенная в РФ террористическая организация.