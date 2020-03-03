Талибы* ставят ультиматум Кабулу: чем ответят страны ШОС?

После подписания в феврале мирного соглашения Соединенных Штатов с террористической (это официальная позиция ООН и стран ОДКБ) организацией Талибан* мира в Афганистане больше не стало.

Осмелевшие талибы в ультимативной форме требуют от официального Кабула освобождения из тюремного заключения пяти тысяч членов своей организации и продолжают вытеснять правительственные войска в провинциях.

Наиболее крупные атаки отмечены в Сари-Пуле, Балхе, Газни. На территории центральной афганской провинции Вардак 2 марта талибы захватили 55 заложников - для обмена на заключенных членов своей организации. В этот же день при взрыве в провинции Хост погибли и пострадали 14 человек.

На этом фоне логичным выглядят планы провести масштабные антитеррористические учения восьми стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2020". Подобные маневры проводятся один раз в два года (с 2002-го), и на территории Сибири состоятся впервые.

Объединенная группировка войск государств-членов ШОС - России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Пакистана и Индии - отработает задачи антитеррористической операции на полигоне "Юргинский".

Евразийское предупреждение

В августе более десяти тысяч военнослужащих из восьми государств Шанхайской организации сотрудничества будут участвовать в антитеррористических учениях "Мирная миссия-2020", замысел которых еще согласовывается, но основные этапы предсказуемы.

Аналогий и тенденций для прогноза достаточно, ведь впервые подобные маневры состоялись на территории РФ в августе 2007 года с участием войск и представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Учения "Мирная миссия - 2018", которые проходили в Челябинской области, тоже хорошая подсказка. С каждым годом растут число участников, слаженность и эффективность группировки.

Вероятно, условные хорошо организованные и вооруженные террористы вновь захватят некий "город" (заложников, органы власти, стратегические объекты) в неназванной стране. Сложную операцию освобождения успешно реализует (во взаимодействии на земле и в воздухе) многонациональная и подчиненная единому замыслу группировка войск ШОС.

Взаимодействие между военными представителями из восьми стран - дело непростое, но уже проведена рекогносцировка на полигоне "Юргинский", изучено место преодоления водной преграды.

Переговоры о проведении учений близки к завершению. Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Пакистан и Индия подпишут итоговое соглашение в мае.

Да, Шанхайская организация сотрудничества - это, прежде всего, экономический и политический союз. Военное измерение ШОС - вынужденная мера, и маневры "Мирная миссия" - это евразийское предупреждение международным террористам.

Требование времени

Кроме "Мирной миссии-2020", российские военнослужащие в текущем году будут участвовать еще в нескольких совместных маневрах войск и сил ОДКБ на территории Кыргызстана и Беларуси, а в Узбекистане группы спецназа двух государств проведут тактико-специальные учения.

Напомню, Центральный военный округ РФ прикрывает стратегическое Центрально-Азиатское направление, и имеет в своем составе зарубежные объекты и военные базы - в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Боевая подготовка войск ЦВО набирает обороты, и проецируется до берегов Пянджа.

Для выполнения специальных задач на учениях в горах Таджикистана российские вертолетчики 201-й российской военной базы 2 марта высадили тактический десант на полигоне Ляур. Прикрытие обеспечивали ударные вертолеты Ми-24. Участвующая в маневрах бронетехника вела позиционную борьбу и танковые дуэли с закрытых позиций. Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих и 200 единиц военной техники.

Навыки и техническая оснащенность войск позволяют решать самые сложные задачи.

Центральный военный округ продолжает наращивать силы, и в 2020 году получит более 850 единиц новых образцов вооружения и военной техники, в том числе четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и ЗРС С-350 "Витязь".

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Объединенная авиабаза Кант в Кыргызстане осваивает новые беспилотные летательные аппараты "Форпост" и "Орлан-10". Перевооружение и рост боеготовности войск - требование времени.

Как и многие соседние государства, Россия приветствует подписание соглашения между США и талибами о выводе иностранных войск из Афганистана. И все же, от рукопожатия с американцами талибы не перестали быть террористами, "близкими родственниками" Аль-Каиды* и серьезной угрозой Центрально-Азиатскому региону.

Ничего принципиально не изменилось в лучшую сторону с того времени, как радикальная исламистская организация Талибан* была официально признана террористической ООН и РФ (в 2003 году), другими странами ОДКБ (в 2009 году).

Сегодня в рядах Талибана*, по данным ООН, состоит до 70 тысяч боевиков, которые контролируют более половины территории и населения Афганистана.

В активе "государства талибов" - два десятилетия насаждения средневекового варварства, уничтожение мирного населения и древних памятников культуры. Поэтому страны ШОС намерены и далее повышать уровень оборонного взаимодействия.

С учетом сирийского опыта борьбы с терроризмом, Россия играет здесь ведущую роль.

* - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.