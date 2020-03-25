Афганский тупик: США пытаются примирить враждующие стороны

США пытаются вывести войска из Афганистана так, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". Однако мирное соглашение американцев с талибами стало лишь катализатором боевых действий, нового витка гражданской войны, роста террористической угрозы в Центральной Азии.

Госсекретарь США Майк Помпео 23 марта прибыл с необъявленным визитом в столицу Афганистана для встреч с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой. Вероятные контакты с руководством "Талибана"* СМИ не афишировали, однако активизация боевых действий между правительственными войсками и талибами в большинстве провинций страны фактически является главной причиной миротворческой командировки Помпео.

© REUTERS / AFGHANISTAN'S CHIEF EXECUTIVE OF Госсекретарь США Майк Помпео (на фото слева) 23 марта прибыл с необъявленным визитом в столицу Афганистана для встреч с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой (на фото справа)

Ситуация патовая. Перманентная стрельба в ходе "внутриполитического диалога" мешает выводу войск США из Афганистана, но и предусмотренное в рамках соглашения с "Талибаном"* освобождение из тюрем нескольких тысяч талибов мира в стране не прибавит. Возможности маневра у Вашингтона ограничены, война всех против всех продолжается.

На этом фоне Майк Помпео заявил о сокращении финансовой помощи Кабулу на 1 миллиард долларов в текущем году, и на такую же сумму — в 2021-м. Столь откровенное (и оскорбительное для афганского менталитета) принуждение конфликтующих сторон к миру "силой доллара" может лишь усилить турбулентность в Исламской республике. С другой стороны, резкость госсекретаря свидетельствует о проблематичности завершения самой длительной войны в истории США. Афганистан не отпускает.

Между тем в субботу на территории северной афганской провинции Кундуз талибы атаковали семь контрольных пунктов правительственных сил, погибли двое военнослужащих. А в воскресенье подверглась ракетному обстрелу авиабаза США в Баграме (провинция Парван), ответственность взяла на себя "конкурирующая" группировка "Исламское государство"*. В провинции Забуль 20 марта в бою с талибами погибло более 20 военнослужащих и полицейских, при этом на сторону нападавших перешли несколько служащих сил безопасности. В провинции Каписа в этот же день боевики "Талибана"* атаковали контрольный пункт — погибли семеро полицейских и ополченцев. В Кабуле 20 марта убит талибами командир армейского спецназа Абдул Кадир. Такой вот невеселый афганский Навруз.

Про белого бычка

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "стремительно" вернуть американские войска в Афганистан в случае нарушения талибами условий сделки, но всем понятно: главная цель — уйти, а не остаться. Инерция принятых решений и система логистики Пентагона таковы, что возвращение в ближайшее время невозможно технологически. Большинство американских военных баз в Исламской республике уже законсервированы, обслуживающий персонал сокращен, бюджетные расходы не предусмотрены. Поэтому исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Асадулла Халид не делал громких заявлений, он просто распорядился (19 марта) возобновить антиталибские операции.

С точки зрения Вашингтона, во всем происходящем виноваты сами афганцы. Мало того что Ашраф Гани и Абдулла Абдулла одновременно считают себя законно избранными президентами и устраивают две инаугурации под обстрелом, так они все вместе (Гани, Абдулла и талибы) американцев не слушаются. Майк Помпео заявил, что Гани и Абдулла не смогли договориться об инклюзивном правительстве, несмотря на "острую необходимость". Госсекретарь США подчеркнул: "Эта ошибка руководства представляет прямую угрозу американским национальным интересам". Выходит, миллиард американских долларов Кабул потерял исключительно в силу неорганизованности и разобщенности.

Талибы, в свою очередь, на прошлой неделе обвинили Соединенные Штаты в невыполнении обязательств по освобождению пленных (заключенных) боевиков движения и созданию комитета для переговоров с афганским правительством.

Подвижки есть. В частности, американская сторона и Катар (до приезда Помпео) в онлайн-режиме организовали первые технические переговоры по освобождению заключенных боевиков между Кабулом и "Талибаном"*. Однако заметим, в центре дискуссии — тысячи талибов, которые попали в тюрьму не за "партбилет", а потому что с оружием в руках выступили против законных властей своей страны, и 280 из них были смертниками с поясами шахидов. Массовая амнистия боевиков может закономерно привести лишь к росту активности террористических группировок, и "горячему" лету 2020 года. В стране не хватает работы, и проще всего добывать деньги с автоматом в руках.

Выбора нет

Стратегической угрозой для Афганистана и сопредельных стран в обозримой перспективе остается международный терроризм. И мирное соглашение США с "Талибаном"* (от 29 февраля), которое делает базой межафганского диалога освобождение первых пяти тысяч заключенных боевиков, является для региона бомбой замедленного действия. Американцы фактически оставляют Афганистан талибам, неспособным консолидировать страну.

Официальный Кабул для талибов — средоточие всех зол, и никто за 14 месяцев не изменит этой многолетней ненависти тысяч боевиков. Собственно, у неоднородного движения талибов нет и программы государственного строительства. Если рассматривать исторические аналоги, лидеры ИГ* однажды пытались преобразовать террористическую организацию в некий "халифат" (на территориях Ирака и Сирии), но в современном мире длительное существование подобной квазигосударственной формации невозможно.

Один из лидеров движения "Талибан"* Сираджуддин Хаккани в статье для "Нью-Йорк Таймс" под заголовком "Чего мы, талибы, желаем" пишет о мире для всего Афганистана — при участии США, но без какого-либо упоминания официального правительства Исламской республики. При этом сразу возникают ассоциации с трагической судьбой одного из президентов страны Мохаммада Наджибуллы, который искренне пытался примириться со всеми моджахедами, легализовал оппозиционные партии, пустил их в правительство, но всего оказалось мало. Талибы не пощадили Наджибуллу в 1996-м, история может повториться в 2020-м с другими людьми, но мира в Афганистане больше не станет. Следовательно, гражданская война может продолжиться.

В отличие от "конкурирующей" группировки ИГ*, талибы не планируют широкую экспансию, стремятся контролировать Афганистан и приграничные территории. И все же движение неоднородно, присутствуют две влиятельные ветви — афганская и пакистанская. В свою очередь, движение на местах имеет структурные особенности, звенья отличаются степенью экстремизма. Внутренняя конкуренция кланов нередко приводит к интеграции "чистого" военно-религиозного движения с мелкими криминальными объединениями. В этом кипящем котле нет малейших признаков стабильности. А еще в рядах "Талибана"* находятся тысячи выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Поэтому взрывоопасность сохраняется и растет во всем Центральноазиатском регионе.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ), "Талибан" — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран.