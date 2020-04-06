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Солдаты Вооруженных сил Узбекистана

"Икс" дней до приказа: почему армии Узбекистана не страшен коронавирус

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Колумнисты
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (294)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200406/13865628/Iks-dney-do-prikaza-pochemu-armii-Uzbekistana-ne-strashen-koronavirus.html

В Узбекистане решили приостановить весенний призыв в армию. Часть срочников, отслуживший положенный срок, успели отправить по домам, но подкрепление пока задерживается. Повлияет ли это на обороноспособность страны, читайте в нашем авторском материале.

Очередной призыв на военную службу сроком на один год в республике объявлен в марте. Специальные поезда, организованные  АО "Узбекистон темир йуллари" для перевозки уволенных в запас солдат, успели доставить домой более 7 тысяч человек. При этом каждый военнообязанный получил в дорогу индивидуальные средства гигиены и медицинские маски. В начале марта убыли к местам службы первые команды новобранцев. И все же сложная эпидемиологическая обстановка привела к приостановке армейской "пересменки". Так снижается риск заражения коронавирусной инфекцией при массовом скоплении людей на призывных пунктах. Мера вполне оправданная, ведь количество зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане к утру 6 апреля достигло 390 человек, из них около ста – за минувшие сутки.

Принятие военной присяги
Служба национальной безопасности Республики Узбекистан
В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию
Обстановка сложная. Войска привлечены к санитарной обработке и охране карантинных объектов. В эпидемиологически опасной зоне по-боевому действуют подготовленные специалисты радиационно-биологической защиты и медики. Так, дезинфекционная группа Центра подготовки младших специалистов Вооруженных сил Республики Узбекистан продезинфицировала несколько прилегающих к точке дислокации улиц, и подобные мероприятия продолжаются по всей стране. Сограждане довольны принятыми мерами, и выражают благодарность. Однако бросать в битву необученных новобранцев – нецелесообразно.

Для защиты страны от прямой агрессии или от вирусной пандемии необходимы, прежде всего, сплоченные, обученные, хорошо оснащенные воинские подразделения. Войска имеют запас прочности для автономного и эффективного выполнения поставленных задач. От переноса весеннего призыва на неопределенное время боеготовность не пострадает. Военнослужащие по призыву отлично понимают, что в боевой обстановке плановое течение жизни невозможно, что народ Узбекистана искренне надеется на свою армию.

Тревожная динамика

По мнению главного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Атабекова, число новых пациентов начнет уменьшаться только после завершения карантина для более чем 100 тысяч человек.  То есть борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике в ближайшие дни и недели не ослабнет. Полагаю, весенний призыв приостановлен не из-за "технологического сбоя", а для консолидации усилий на главном участке, это перегруппировка сил.

Флаг Узбекистана на форме военного в преддверии Дня защитника Родины
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане военные привлечены к охране объектов на карантине
Армейская "пересменка" устроена таким образом, что больной человек может попасть на сборный пункт и надеть военную форму только по ошибке, которая в ситуации пандемии практически исключена. Несколько военно-врачебных комиссий поэтапно проверяют каждого юношу (отдельно) и его медицинскую карточку на предмет явных или скрытых заболеваний. В дальнейшем новобранцы в войсках около месяца совершенно изолированы от "старожилов", проходят "Курс молодого бойца" (фактически это карантин). Разумеется, вирусная эпидемия опасна, требует мер предосторожности, и все же очередного призыва отменить не может.

К примеру, сегодня все сотрудники российских военкоматов переведены на удаленный режим работы, уточняют необходимые данные призывников по телефону. С учетом фактора COVID-19 российские новобранцы пройдут соответствующие фильтры, и отправятся к местам службы не ранее 20 мая, то есть позднее обычного. Этот пример свидетельствует о том, что технологии призыва коронавирус не угрожает, но Узбекистан располагает достаточно компактными Вооруженными силами – 50 тысяч человек, которые в значительной степени мобилизованы на борьбу с эпидемией. И, вероятно, в этой ситуации новобранцы могут только помешать.

Сегодня отслужившие по призыву, обученные и закаленные бойцы полезнее стране и народу на переднем крае, чем дома в самоизоляции. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне невольно вспоминается опыт призывников 1927 года рождения, которым пришлось с 1944 года служить без отпусков по 7 – 9 лет. Никто не роптал, и сегодня правнуки тех солдат послужат Родине с достоинством и честью, отвечая вызовам времени, опираясь на силу воинских традиций. Будем надеяться, что для победы над коронавирусом в Узбекистане понадобятся не годы, а всего лишь месяцы.

Военный обозреватель Виктор Литовкин
© Sputnik /
Литовкин о последствиях переноса сроков призыва из-за коронавируса
Разумеется, обычный ритм боевой подготовки войск и расписание учений нарушены, но это не повлияет на общий уровень обученности подразделений. После победы над коронавирусом можно ускоренно ввести в строй молодое пополнение.

Служба, благотворительность

Из-за угрозы распространения коронавируса в Узбекистане с 30 марта прекратили работу все аэропорты, ранее было приостановлено транспортное сообщение с другими странами. И все же временные трудности преодолимы, жизнь страны и вооруженных сил продолжается.

По всей республике военнослужащие активно участвуют в благотворительных акциях под девизом "Мы поможем вам, а вы оставайтесь дома". Причем помогают не только продуктами. Группа добровольцев из высшего танкового командно-инженерного училища и военной прокуратуры духовно поддержала соотечественников в карантине коллекцией из более чем 200 книг мировой и узбекской литературы.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С другой стороны, для социальной поддержки семей военнослужащих (которые сегодня выполняют задачи вдали от дома) в Ферганском, Андижанском и Наманганском гарнизонах организованы продовольственные ярмарки со скидками под присмотром Центра санитарно-эпидемиологического надзора.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (294)
Теги:
коронавирус, призывники, Карантин, Армия, Вооруженные силы, Узбекистан



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