"Икс" дней до приказа: почему армии Узбекистана не страшен коронавирус

В Узбекистане решили приостановить весенний призыв в армию. Часть срочников, отслуживший положенный срок, успели отправить по домам, но подкрепление пока задерживается. Повлияет ли это на обороноспособность страны, читайте в нашем авторском материале.

Очередной призыв на военную службу сроком на один год в республике объявлен в марте. Специальные поезда, организованные АО "Узбекистон темир йуллари" для перевозки уволенных в запас солдат, успели доставить домой более 7 тысяч человек. При этом каждый военнообязанный получил в дорогу индивидуальные средства гигиены и медицинские маски. В начале марта убыли к местам службы первые команды новобранцев. И все же сложная эпидемиологическая обстановка привела к приостановке армейской "пересменки". Так снижается риск заражения коронавирусной инфекцией при массовом скоплении людей на призывных пунктах. Мера вполне оправданная, ведь количество зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане к утру 6 апреля достигло 390 человек, из них около ста – за минувшие сутки.

Для защиты страны от прямой агрессии или от вирусной пандемии необходимы, прежде всего, сплоченные, обученные, хорошо оснащенные воинские подразделения. Войска имеют запас прочности для автономного и эффективного выполнения поставленных задач. От переноса весеннего призыва на неопределенное время боеготовность не пострадает. Военнослужащие по призыву отлично понимают, что в боевой обстановке плановое течение жизни невозможно, что народ Узбекистана искренне надеется на свою армию.

Тревожная динамика

Обстановка сложная. Войска привлечены к санитарной обработке и охране карантинных объектов. В эпидемиологически опасной зоне по-боевому действуют подготовленные специалисты радиационно-биологической защиты и медики. Так, дезинфекционная группа Центра подготовки младших специалистов Вооруженных сил Республики Узбекистан продезинфицировала несколько прилегающих к точке дислокации улиц, и подобные мероприятия продолжаются по всей стране. Сограждане довольны принятыми мерами, и выражают благодарность. Однако бросать в битву необученных новобранцев – нецелесообразно.

По мнению главного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Атабекова, число новых пациентов начнет уменьшаться только после завершения карантина для более чем 100 тысяч человек. То есть борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике в ближайшие дни и недели не ослабнет. Полагаю, весенний призыв приостановлен не из-за "технологического сбоя", а для консолидации усилий на главном участке, это перегруппировка сил.

Армейская "пересменка" устроена таким образом, что больной человек может попасть на сборный пункт и надеть военную форму только по ошибке, которая в ситуации пандемии практически исключена. Несколько военно-врачебных комиссий поэтапно проверяют каждого юношу (отдельно) и его медицинскую карточку на предмет явных или скрытых заболеваний. В дальнейшем новобранцы в войсках около месяца совершенно изолированы от "старожилов", проходят "Курс молодого бойца" (фактически это карантин). Разумеется, вирусная эпидемия опасна, требует мер предосторожности, и все же очередного призыва отменить не может.

К примеру, сегодня все сотрудники российских военкоматов переведены на удаленный режим работы, уточняют необходимые данные призывников по телефону. С учетом фактора COVID-19 российские новобранцы пройдут соответствующие фильтры, и отправятся к местам службы не ранее 20 мая, то есть позднее обычного. Этот пример свидетельствует о том, что технологии призыва коронавирус не угрожает, но Узбекистан располагает достаточно компактными Вооруженными силами – 50 тысяч человек, которые в значительной степени мобилизованы на борьбу с эпидемией. И, вероятно, в этой ситуации новобранцы могут только помешать.

Сегодня отслужившие по призыву, обученные и закаленные бойцы полезнее стране и народу на переднем крае, чем дома в самоизоляции. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне невольно вспоминается опыт призывников 1927 года рождения, которым пришлось с 1944 года служить без отпусков по 7 – 9 лет. Никто не роптал, и сегодня правнуки тех солдат послужат Родине с достоинством и честью, отвечая вызовам времени, опираясь на силу воинских традиций. Будем надеяться, что для победы над коронавирусом в Узбекистане понадобятся не годы, а всего лишь месяцы.

Служба, благотворительность

Разумеется, обычный ритм боевой подготовки войск и расписание учений нарушены, но это не повлияет на общий уровень обученности подразделений. После победы над коронавирусом можно ускоренно ввести в строй молодое пополнение.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Узбекистане с 30 марта прекратили работу все аэропорты, ранее было приостановлено транспортное сообщение с другими странами. И все же временные трудности преодолимы, жизнь страны и вооруженных сил продолжается.

По всей республике военнослужащие активно участвуют в благотворительных акциях под девизом "Мы поможем вам, а вы оставайтесь дома". Причем помогают не только продуктами. Группа добровольцев из высшего танкового командно-инженерного училища и военной прокуратуры духовно поддержала соотечественников в карантине коллекцией из более чем 200 книг мировой и узбекской литературы.

С другой стороны, для социальной поддержки семей военнослужащих (которые сегодня выполняют задачи вдали от дома) в Ферганском, Андижанском и Наманганском гарнизонах организованы продовольственные ярмарки со скидками под присмотром Центра санитарно-эпидемиологического надзора.