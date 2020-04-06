"Икс" дней до приказа: почему армии Узбекистана не страшен коронавирус

Очередной призыв на военную службу сроком на один год в республике объявлен в марте. Специальные поезда, организованные АО "Узбекистон темир йуллари" для перевозки уволенных в запас солдат, успели доставить домой более 7 тысяч человек. При этом каждый военнообязанный получил в дорогу индивидуальные средства гигиены и медицинские маски. В начале марта убыли к местам службы первые команды новобранцев. И все же сложная эпидемиологическая обстановка привела к приостановке армейской "пересменки". Так снижается риск заражения коронавирусной инфекцией при массовом скоплении людей на призывных пунктах. Мера вполне оправданная, ведь количество зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане к утру 6 апреля достигло 390 человек, из них около ста – за минувшие сутки.
Для защиты страны от прямой агрессии или от вирусной пандемии необходимы, прежде всего, сплоченные, обученные, хорошо оснащенные воинские подразделения. Войска имеют запас прочности для автономного и эффективного выполнения поставленных задач. От переноса весеннего призыва на неопределенное время боеготовность не пострадает. Военнослужащие по призыву отлично понимают, что в боевой обстановке плановое течение жизни невозможно, что народ Узбекистана искренне надеется на свою армию.
Тревожная динамика
По мнению главного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Атабекова, число новых пациентов начнет уменьшаться только после завершения карантина для более чем 100 тысяч человек. То есть борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике в ближайшие дни и недели не ослабнет. Полагаю, весенний призыв приостановлен не из-за "технологического сбоя", а для консолидации усилий на главном участке, это перегруппировка сил.
К примеру, сегодня все сотрудники российских военкоматов переведены на удаленный режим работы, уточняют необходимые данные призывников по телефону. С учетом фактора COVID-19 российские новобранцы пройдут соответствующие фильтры, и отправятся к местам службы не ранее 20 мая, то есть позднее обычного. Этот пример свидетельствует о том, что технологии призыва коронавирус не угрожает, но Узбекистан располагает достаточно компактными Вооруженными силами – 50 тысяч человек, которые в значительной степени мобилизованы на борьбу с эпидемией. И, вероятно, в этой ситуации новобранцы могут только помешать.
Сегодня отслужившие по призыву, обученные и закаленные бойцы полезнее стране и народу на переднем крае, чем дома в самоизоляции. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне невольно вспоминается опыт призывников 1927 года рождения, которым пришлось с 1944 года служить без отпусков по 7 – 9 лет. Никто не роптал, и сегодня правнуки тех солдат послужат Родине с достоинством и честью, отвечая вызовам времени, опираясь на силу воинских традиций. Будем надеяться, что для победы над коронавирусом в Узбекистане понадобятся не годы, а всего лишь месяцы.
Служба, благотворительность
Из-за угрозы распространения коронавируса в Узбекистане с 30 марта прекратили работу все аэропорты, ранее было приостановлено транспортное сообщение с другими странами. И все же временные трудности преодолимы, жизнь страны и вооруженных сил продолжается.
По всей республике военнослужащие активно участвуют в благотворительных акциях под девизом "Мы поможем вам, а вы оставайтесь дома". Причем помогают не только продуктами. Группа добровольцев из высшего танкового командно-инженерного училища и военной прокуратуры духовно поддержала соотечественников в карантине коллекцией из более чем 200 книг мировой и узбекской литературы.