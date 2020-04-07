Жертвы самоизоляции: сколько денег потеряют мигранты из-за коронавируса

Ситуация с эпидемией коронавируса отразилась почти на всех категориях граждан, но в наиболее уязвимом положении остаются трудовые мигранты, которые не могут вернуться на родину, а теперь еще и ограничены в средствах из-за введенного в РФ режима самоизоляции.

Эпидемия коронавируса поставила трудовых мигрантов в России в трудную ситуацию: значительная часть из них фактически лишилась заработка; выезд всех на родину невозможен ни физически, из-за большого числа иностранцев, ни юридически – все авиаперелеты временно приостановлены. Чтобы отправит 1 миллион узбекистанцев домой, необходимо совершить более 8 тысяч рейсов за год или 22 в день. Граждане стран Центральной Азии уже столкнулись с нехваткой средств. Помимо этого, у многих мигрантов есть проблемы с продлением сроков пребывания.

Эти вопросы могут быть каким-либо образом постепенно разрешены, но все равно коронавирус нанесет ощутимый ущерб экономике Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Попробуем подсчитать.

Численность мигрантов

Из-за несовершенства статистики мы не имеем точных данных ни о количестве реально проживающих в России трудовых мигрантов (имеется лишь статистика Пограничной службы ФСБ РФ по въезду иностранных граждан), ни о размерах их заработков, ни о точном распределении их по отраслям экономики. Придется использовать выборочные данные, часть из которых за 2017 год.

© Sputnik / Мигранты статистика

Первый вопрос — численность трудовых мигрантов. Ориентироваться приходится на количество въехавших в РФ или выехавших из соответствующих государств. Так, в первом полугодии 2019-го Пограничная служба ФСБ РФ сообщила о въезде 918 тысяч граждан Узбекистана, 523,9 тысячи граждан Таджикистана и 265 тысяч граждан Кыргызстана. Эти данные вряд ли отражают количество всех граждан этих республик в России, поскольку многие из них живут здесь длительное время, в том числе и нелегально.

Хотя многие мигранты приезжают и живут с семьями, подавляющее большинство из них относится к людям трудоспособного возраста. Так что будем принимать в расчет, что все они работают.

Заработки и расходы

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, трудовые мигранты вносят в экономику России ощутимый вклад — около 11 трлн рублей. Это 10,2% от ВВП России в 2019 году.

При этом заработная плата приезжих, по данным 2017-го, почти не отличалась от среднероссийской и составляла для граждан Узбекистана 29 тысяч рублей в месяц, Таджикистана — 28 тысяч рублей, Кыргызстана — 29,3 тысяч рублей.

Часть заработка мигранты тратят на свое же содержание. Уровень их жизни в России, как правило, невысокий, и если превышает прожиточный минимум, то ненамного. Минтруд РФ в 2019 году оценивал прожиточный минимум трудоспособного работника в 11,9 тысячи рублей в месяц. Округлим до 12 тысяч рублей. Затем можно свести все данные по труду мигрантов в таблицу (в годовом исчислении).

© Sputnik / Заработки и расходы трудовых мигрантов из стран ЦА

Деньги - в семью

Нас больше всего интересует, сколько денег остается у трудовых мигрантов с учетом всех расходов на проживание. Табличные данные нужно скорректировать на сумму, уплачиваемую мигрантами за арендованное жилье. Но сколько они платят – на сей счет нет совершенно никаких данных. Даже трудно сказать, сколько мигрантов живет в арендованном жилье и какая квартплата приходится на каждого из них. Часть мигрантов проживает по месту работы, например, в бытовках на стройках, в домах, где они ухаживают за больными и престарелыми и за квартиру не платят совсем. Ввиду невозможности определить объем расходов на жилье, придется прибегнуть к экспертной оценке. Если вычесть в качестве доли квартплаты 25% суммы остатка, то получится следующий расклад:

За 2019 год граждане из стран ЦА перевели на родину более 8 млрд долларов.

Таким образом, мы можем сравнить суммы переводов с чистым доходом трудовых мигрантов, который остается у них на руках после всех бытовых расходов. Скорректированные данные остатка пересчитаны в доллары по среднему курсу рубля к доллару за 2019 год – 64,7 рубля.

© Sputnik / Денежные переводы мигрантов из ЦА

Оценка ущерба

Разница для граждан Кыргызстана связана, очевидно, с тем, что значительная их часть приняла российское гражданство и потому не входит в мигрантскую статистику, но продолжает отправлять деньги своим родственникам в Кыргызстане, что и учитывается в общем объеме переводов.

Ввиду сокращения занятости мигрантов в России заработки и переводы, конечно, сократятся. Оценить объемы падения можно с помощью отраслевого распределения трудовых мигрантов.

© Sputnik / Распределение трудовых мигрантов по сферам деятельности

Какие отрасли и как могли упасть в период самоизоляции? Торговля уже уменьшилась примерно наполовину, сократившись в основном до продаж продовольственных товаров (в 2019 году доля продовольственных товаров составила 47,7% общего розничного оборота). Строительство, насколько можно судить, работает без существенного снижения объемов. Транспорт несколько сократился, связь работает. Вырос спрос на услуги курьеров.

Сокращение целиком или серьезное сокращение могло произойти в секторах гостиничного бизнеса, домашних и прочих услугах. Итого сокращение занятости мигрантов можно оценить в 53,1%. Экспертные оценки, например, по занятности граждан Кыргызстана, дают примерно такие же данные – около 50%.

В итоге в апреле сокращение переводов мигрантов на родину может упасть на 50% и больше, поскольку мигранты в России придержат деньги для своего проживания в условиях кризиса.

Если учесть, что в среднем каждый месяц граждане трех центральноазиатских республик отправляли на родину по 725 млн долларов, то в кризис эта сумма может упасть до 362,5 млн долларов. Это немало — 4% от годового объема переводов в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В свою очередь, это негативно скажется на внутреннем потреблении в данных странах, на объеме импорта, в значительной мере финансируемого переводами мигрантов, окажет угнетающее воздействие на занятость местного бизнеса и доходность госбюджетов.