Жертвы самоизоляции: сколько денег потеряют мигранты из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса поставила трудовых мигрантов в России в трудную ситуацию: значительная часть из них фактически лишилась заработка; выезд всех на родину невозможен ни физически, из-за большого числа иностранцев, ни юридически – все авиаперелеты временно приостановлены. Чтобы отправит 1 миллион узбекистанцев домой, необходимо совершить более 8 тысяч рейсов за год или 22 в день. Граждане стран Центральной Азии уже столкнулись с нехваткой средств. Помимо этого, у многих мигрантов есть проблемы с продлением сроков пребывания.
Эти вопросы могут быть каким-либо образом постепенно разрешены, но все равно коронавирус нанесет ощутимый ущерб экономике Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Попробуем подсчитать.
Численность мигрантов
Из-за несовершенства статистики мы не имеем точных данных ни о количестве реально проживающих в России трудовых мигрантов (имеется лишь статистика Пограничной службы ФСБ РФ по въезду иностранных граждан), ни о размерах их заработков, ни о точном распределении их по отраслям экономики. Придется использовать выборочные данные, часть из которых за 2017 год.
Хотя многие мигранты приезжают и живут с семьями, подавляющее большинство из них относится к людям трудоспособного возраста. Так что будем принимать в расчет, что все они работают.
Заработки и расходы
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, трудовые мигранты вносят в экономику России ощутимый вклад — около 11 трлн рублей. Это 10,2% от ВВП России в 2019 году.
При этом заработная плата приезжих, по данным 2017-го, почти не отличалась от среднероссийской и составляла для граждан Узбекистана 29 тысяч рублей в месяц, Таджикистана — 28 тысяч рублей, Кыргызстана — 29,3 тысяч рублей.
Часть заработка мигранты тратят на свое же содержание. Уровень их жизни в России, как правило, невысокий, и если превышает прожиточный минимум, то ненамного. Минтруд РФ в 2019 году оценивал прожиточный минимум трудоспособного работника в 11,9 тысячи рублей в месяц. Округлим до 12 тысяч рублей. Затем можно свести все данные по труду мигрантов в таблицу (в годовом исчислении).
Деньги - в семью
За 2019 год граждане из стран ЦА перевели на родину более 8 млрд долларов.
Таким образом, мы можем сравнить суммы переводов с чистым доходом трудовых мигрантов, который остается у них на руках после всех бытовых расходов. Скорректированные данные остатка пересчитаны в доллары по среднему курсу рубля к доллару за 2019 год – 64,7 рубля.
Оценка ущерба
Ввиду сокращения занятости мигрантов в России заработки и переводы, конечно, сократятся. Оценить объемы падения можно с помощью отраслевого распределения трудовых мигрантов.
Какие отрасли и как могли упасть в период самоизоляции? Торговля уже уменьшилась примерно наполовину, сократившись в основном до продаж продовольственных товаров (в 2019 году доля продовольственных товаров составила 47,7% общего розничного оборота). Строительство, насколько можно судить, работает без существенного снижения объемов. Транспорт несколько сократился, связь работает. Вырос спрос на услуги курьеров.
В итоге в апреле сокращение переводов мигрантов на родину может упасть на 50% и больше, поскольку мигранты в России придержат деньги для своего проживания в условиях кризиса.
Если учесть, что в среднем каждый месяц граждане трех центральноазиатских республик отправляли на родину по 725 млн долларов, то в кризис эта сумма может упасть до 362,5 млн долларов. Это немало — 4% от годового объема переводов в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
В свою очередь, это негативно скажется на внутреннем потреблении в данных странах, на объеме импорта, в значительной мере финансируемого переводами мигрантов, окажет угнетающее воздействие на занятость местного бизнеса и доходность госбюджетов.