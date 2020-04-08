Китай ждет "расплата за вирус"

В эпоху, которая закончилась вместе с началом пандемии коронавируса, Россия являлась по-своему уникальной страной, от которой постоянно требовали многомиллиардных репараций, компенсаций, а также публичного покаяния с отдачей территорий и посыпанием пеплом головы.
Без труда можно вспомнить призывы и даже требования заплатить и покаяться за Вторую мировую войну, за немецких жертв Красной армии, за "раздел Польши", за "голодомор", за Крым, за "Боинг", за Курильские острова, за "применение химического оружия на британской территории" (то есть за "кейс Скрипаля"), за дело ЮКОСа, за глобальное потепление (из-за российских нефти и газа), за "Северный поток", за Донбасс, а также за вмешательство в выборы и референдумы, проходившие в США, Великобритании, Черногории, Мадагаскаре и так далее.
Суть обвинений сводится к следующему (псевдо)рассуждению, которое схематично можно сформулировать так: "Если бы Китай вовремя рассказал западным странам, что найден новый страшный вирус, то страны цивилизованного Запада подготовились бы и эпидемии не было. А Китай все скрыл, врачей-правдорубов цензурировал, и вообще он теперь должен ответить за весь экономических ущерб и потерянные жизни граждан западного мира, которые умерли из-за действий Пекина".
Требование — очевидно абсурдное, но нужно быть очень наивным (и плохо знать специфику мышления наших западных партнеров), чтобы подумать, что эта абсурдность (не говоря уже про имиджевые соображения) остановит попытки принуждения Китая к оплате и покаянию.
Авторитетное исследование, на которое ссылается Mail on Sunday, — это "расследование" мозгового центра Henry Jackson Society, в котором вина за эпидемию возложена именно на действия правительства Китая.
Проект американского агентства Bloomberg публикует обстоятельное изучение юридических перспектив исков в отношении Пекина в международных судах от практикующего адвоката, специализирующегося на подобных делах, который сухо констатирует, что процесс уже пошел, причем в самом прямом смысле: "В одних только США были поданы два коллективных иска против Китая за подавление информации о вирусе в ранней стадии (эпидемии. — Прим. ред.) и получение миллиардов (долларов. — Прим. ред.) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный вспышкой коронавируса".
Помня о том, как нынешняя президентская администрация США относится к Китаю и "китайской угрозе", можно предположить, что такие действия получат максимальную политическую поддержку, особенно с учетом того, что списывание собственных ошибок на действия внешнего врага — это известная политическая тактика, которой американцы (да и не только они) успешно пользовались в отношении России (и не только ее).
Кстати, российский опыт демонстрирует, что очевидная юридическая ничтожность обвинений такого рода вообще никак не повлияет на судебные перспективы подобных исков (мы это уже проходили несколько раз), не говоря уже о том, что британское правительство может с успехом применить против Пекина свое секретное оружие, обнуляющее с точки зрения британцев любую тактику защиты. Это оружие — боевое "хайли лайлки" ("очень вероятно"), та самая волшебная формулировка, которая освобождает наших лондонских геополитических оппонентов от необходимости вообще предоставлять какие-то вменяемые доказательства российской вины в тех преступлениях, в которых обвиняется Москва.
Не нужно испытывать иллюзий: для Китая на Западе уже нашли (или совсем-совсем скоро найдут) и своего "китайского Браудера", и "китайского Ходорковского", и даже реальных жертв эпидемии, а также китайских врачей из Уханя, пострадавших от ошибок региональных китайских чиновников. И их будут довольно цинично "посмертно" использовать для того, чтобы стрясти с живых китайцев триллионы живых долларов.
Однако эти же обыватели в течение нескольких недель смотрели в западных СМИ репортажи о том, какие меры правительство КНР предпринимает для борьбы с эпидемией, включая блокированные жилые комплексы, доставку еды на дронах, массовое тестирование, остановку предприятий и даже срытые дороги между регионами, охраняемые полицией. Это все преподносилось как доказательства "авторитарности" и нерациональности пекинских властей.
Но теперь, указывая на эти же репортажи, можно спросить истцов о том, какие еще наглядные и шокирующие действия (не заявления, а именно действия) должны были быть предприняты, чтобы Борис Джонсон и Дональд Трамп поверили, что дело серьезное. Даже как пиар-акция все иски в адрес Китая будут довольно бесполезной затеей, а вот как повод для введения антикитайских экономических санкций они отлично подойдут.
Собственно, для этих санкций это все, скорее всего, и затевается.
Источник: РИА Новости