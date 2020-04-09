Побег из карантина: собрала пожитки за 4 года и пошла куда глаза глядят

Столица Узбекистана, областные и некоторые районные города закрыты на карантин. На улице нельзя появляться без маски, главное, чтобы она была не на глазах, ведь так можно не увидеть, кому нужна помощь.

...Карантин карантином, друзья, а долги все равно отдавать придется. Узнав от коллеги, что оплату за кредит нужный мне банк все еще принимает, решила сходить. У меня был ровно час в запасе, чтобы успеть до обеденного перерыва. Пройти предстояло 8 остановок.

Машины в городе ездят, хоть и не в таком количестве, но толку от них почти никакого. Такси тоже людей не возит — только курьерская доставка. Впервые в жизни пожалела, что не умею кататься на велосипеде, что не обзавелась электросамокатом. Молча позавидовала парнишке, проехавшему мимо на скейте.

Sputnik / Дильшода Рахматова Пустые улицы Ташкента

Когда ускорила шаг, перейдя почти на бег, увидела впереди себя молодую женщину, навьюченную большой сумкой и несколькими пакетами. Она еле шла, согнувшись под тяжелой ношей.

"Вам помочь?" Мой вопрос застал ее врасплох. Она, думая о чем-то своем, даже не предполагала, что кто-то ее может окликнуть в такой час и тем более предложить свои услуги.

Женщина виновато улыбнулась, когда я потянулась к самой увесистой сумке. Мне показалось, что там лежит штук пять чугунных утюгов, настолько она была неподъемной. Но попутчица отказалась отдать баул, согласившись расстаться с пакетами полегче.

"Ох, как я устала. Хочу уехать из Ташкента. Работы нет, платить за квартиру нечем, продукты закончились, никакой родни. Я с утра собрала вещи и вот до сих пор не могу покинуть город. Пытаюсь пешком дойти до Сабир Рахимова!", — сетует случайная знакомая.

Прозвучавшие почти как исповедь слова Севары (имя я узнала потом), огорошили меня. С таким грузом она решила с Юнусабада дойти пешком до Сабир Рахимова. 17 км! Три с половиной часа без передышки.

Я моментально остановилась и огляделась. Она шла совсем не в ту сторону.

"Вы знаете, как по этой дороге дойти до Сабир Рахимова?", — спросила я женщину.

Та покачала головой.

Я не сказала ни слова. Просто в мыслях крутилось множество вопросов, на которые я пыталась найти ответ. Насколько человеку может быть плохо, что он, не зная дороги, собирает вещи и идет куда глаза глядят…

Мы остановились почти возле Аквапарка. До отделения банка оставалось совсем чуть-чуть.

"Вы не туда идете, — сказала я Севаре. – Если вы меня подождете максимум час, я на обратной дороге провожу вас. Только, пожалуйста, никуда не уходите и стойте тут".

Женщина покорно кивнула, а я побежала расплачиваться по счетам.

На обратном пути еще издали увидела, как Севара, отчаявшись ждать, взяла свои пакеты и двинулась в обратном направлении, постоянно оборачиваясь в надежде увидеть меня. Я догнала ее и вновь подхватила нелегкий багаж. При виде меня она приободрилась,

По дороге беглянка рассказала, что работала в Ташкенте медсестрой. Несколько дней назад их поликлинику временно закрыли, и она осталась без заработка. Родом женщина из Бухары, своей семьи нет. Четыре года пыталась устроиться в столице, но теперь решила уехать отсюда насовсем. Сказала, что просто устала так жить. Врачи сейчас везде нарасхват, но иногородним наняться на работу сложно даже в такое время. А тут еще на малой родине больная мама, которой нужен уход.

В ответ на ее исповедь я осторожно заметила, что ситуация в мире сейчас еще хуже – она хотя бы на родине, где ей смогут как-никак помочь. Сотни тысяч людей и вовсе остались на чужбине и пережидают опасное время в более сложных условиях.

В ответ, Севара горько усмехнулась.

"С раннего утра я с этими сумками таскаюсь от одного уличного поста к другому, но никто не смог мне помочь. Все лишь советуют идти домой. А куда я пойду, если мой дом в Бухаре", — сказала она.

Так за разговорами мы добрались до рынка Универсам, откуда лежала прямая дорога до автостанции Собир Рахимов. Там, за чертой столицы, Севару ждал на машине земляк, который и должен был отвезти ее в Бухару.

На остановке несколько таксистов, на лобовых стеклах машин пестреют таблички "доставка".

"Пожалуйста, доставьте девушку до Сабир Рахимова", — обратилась я к водителям. Таксисты отмахивались: за перевозку пассажиров штрафы ввели огромные, а до пункта назначения 20 постов. Тогда я спросила, могут ли они довезти груз женщины до остановки, где ее ждал напарник.

"Сорок тысяч сумов", — ответил один из мужчин.

"Вы что обалдели!?", — сорвалось у моей изможденной попутчицы.

Я с укором посмотрела таксисту в глаза: мол, так вы простому народу в трудный час помогаете? Тот виновато опустил голову и заметил, что не от хорошей жизни задирает цену – людей и посылок нет, а значит, обратно придется ехать пустым. У каждого своя правда.

Торговаться не было ни сил, ни смысла. Погрузив свой скарб в машину, Севара побрела по прямой — в сторону своего дома.

Я и сама еле ноги донесла после нелегкой прогулки, а вечером вдруг позвонила Севара. Со слезами то ли радости, то ли усталости, поблагодарила за помощь и сообщила, что благополучно добралась до заветной машины.

А сколько таких молчаливых и несчастных может бродить в одиночестве по пустым улицам городов или сидеть в самоизоляции без надежды на поддержку. Всех не обойдешь и не проверишь. Но если заметили, почувствовали — не проходите мимо. Ведь, как известно, доброта спасет мир, в том числе и от эпидемии коронавируса.