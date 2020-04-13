США побьют врага: автор антироссийских санкций нашел "украинский метод"

Надо отдать должное заокеанским политикам: иногда они умеют думать на ход вперед, особенно когда речь идет о том, чтобы присвоить чужие деньги. В этот раз соратники Дональда Трампа вновь продемонстрировали смекалку и находчивость. Мы уже писали о том, что в США и Великобритании активизируется кампания за привлечение Китая к политической и материальной (на несколько триллионов долларов) ответственности за распространение коронавируса, который уже нанес западному миру колоссальный экономический ущерб, и эта история получила интересное продолжение, пишет автор РИА Новости.

В Вашингтоне довольно быстро пришли к выводу, что даже оглушительная победа над КНР в каком-нибудь международном суде или в суде Нью-Йорка не даст возможности как следует заработать на коронавирусе, причем по довольно прозаической причине: сейчас не XIX век, а эпоха опиумных войн давно прошла и, значит, попытка принудительно взыскать с КНР сумму в несколько триллионов долларов будет стоить очень дорого как в плане ресурсов, так и в плане потерянных человеческих жизней со стороны "взыскателей", что никак не входит в планы американских "ястребов", уже давно ищущих способ уничтожить главного конкурента США на мировой арене.

Предложение элегантного решения этой проблемы было найдено довольно быстро, и оно до боли напоминает предложения украинских политиков по решению своих проблем с МВФ. Как бы то ни было, один из ведущих представителей Республиканской партии США (кстати, соавтор идеи "адских санкций" против России) — сенатор Линдси Грэм — предлагает эффективный способ сразу же "стрясти" с Китая чуть больше одного триллиона долларов, причем сделать это можно буквально "росчерком пера" и без единого выстрела.

Показательно, что это смелое предложение было сделано в прайм-тайме на популярном американском телешоу, то есть оно не просто обсуждается на экспертном или политическом уровнях, а сразу вырвалось на просторы широкого инфополя, гарантированно привлекая внимание миллионов рядовых избирателей.

Американское издание Salon сообщает: "На телеканале Fox News в четверг в беседе с (популярным телеведущим. — Прим. ред.) Шоном Хэннити сенатор Линдси Грэм (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина) сделал необычное заявление: он хочет, чтобы Соединенные Штаты "списали" часть (американского) государственного долга, который принадлежит китайским властям, в качестве наказания за то, что китайское руководство допустило распространение коронавируса за пределы страны.

"Я хочу вернуть производственную цепь медицинских товаров в Соединенные Штаты, и я хочу начать списывать некоторые наши долги Китаю, потому что они должны платить нам, а не мы должны платить им, — сказал Грэм. — Поэтому я думаю, что вы увидите слаженные действия против КНР, и эти действия сурово накажут Китай, чтобы сдержать (его) в будущем".

Сенатор Грэм — не единственный видный сторонник списания долгов Америки перед Поднебесной под предлогом коронавируса. С аналогичными предложениями выступали конгрессмен (тоже республиканец) Джим Бэнкс, представитель "мозгового центра" Gatestone Institute Гордон Чанг и даже личный друг (по совместительству — один из ключевых источников информации) Дональда Трампа — известный телеведущий Такер Карлсон.

Стоит отметить, что старший научный сотрудник влиятельного мозгового центра Gatestone Institute Гордон Чанг, выступая в эфире Fox News, выдвинул еще более смелую идею: создать эдакую "коалицию должников", которая единым фронтом откажется выплачивать долги Китаю, обеспечив тем самым максимальный ущерб финансам Пекина и снизив риски для самих должников за счет того, что их действия будут скоординированными.

"Если бы мы это (дефолт по государственным облигациям США, которые принадлежат Китаю. — Прим. ред.) сделали, а мы могли бы легко это сделать, Китай сделал бы пару вещей. Прежде всего было бы сказано, что это было дефолтом по долгам, а затем они бы нас подвергли жесткой критике. Они сказали бы, что мы — безответственный член мировой финансовой системы. Затем они попытались бы свергнуть доллар (то есть лишить доллар США статуса базовой мировой валюты. — Прим. ред.). Я знаю, о чем вы думаете. Но дело в том, что мы можем как бы избежать этих обвинений, если будем работать с эмитентами других основных валют, и тогда у Китая не останется никаких аргументов в этом отношении. <...> Это звучит сложно, но тем не менее, когда мы видим, что сейчас происходит в Англии, особенно с премьер-министром, я думаю, что гнева там достаточно, чтобы мы могли создать эту коалицию, чтобы заставить других эмитентов (главных мировых валют) работать с нами" (цитата стенограммы по MediaMatters).

Этот план стоит перевести с языка американских финансистов на разговорный русский: американский эксперт осознает, что дефолт по американским облигациям, даже если это "селективный дефолт" против одного конкретного держателя и под предлогом коронавируса, означает серьезнейшие риски для американского доллара. Создание прецедента "селективного дефолта" — это кошмар для американского госдолга, ибо каждый держатель начнет подозревать (и готовиться к тому), что он будет следующим и что на его руках не "мировой безрисковый актив" в виде американских государственных облигаций, а токсичный финансовый инструмент, который может в любой момент "превратиться в тыкву" из-за каприза Белого дома. Европейских государственных держателей американских облигаций могут наказать селективным дефолтом за нежелание платить два процента от ВВП на содержание американских военных, как того требует Трамп. Саудовскую Аравию могут наказать таким же дефолтом за нежелание выполнять указания американских сенаторов на рынке нефти и так далее — поводы (и предлоги) найдутся.

И в этом контексте предлагается интересное (но ошибочное) решение: по логике американского эксперта, если удастся договориться с эмитентами государственных облигаций в других валютах, то есть с руководством Великобритании (фунт стерлингов), а также Германии и Франции (евро), то получится ситуация, в которой Китаю будет в некотором роде "некуда бежать" из долларовых инструментов и придется смириться с тем, что доллар США, несмотря на дефолт по американским облигациям, и дальше будет мировой валютой, и с тем, что западные должники Китая вместе его "кинули" на триллионы долларов, причем точная сумма зависит от количества желающих присоединиться к "американскому дефолту".

В качестве предлога для, например, британского дефолта предлагается использовать тот факт, что британский премьер заразился "китайским" коронавирусом. Нельзя исключать, что британским властям сейчас предлагают объявить эту ситуацию "актом биотерроризма" со стороны КНР.

Проблема с этим подходом заключается даже не в том, что дефолт по облигациям федерального правительства Соединенных Штатов запрещен американской конституцией (конкретно — четырнадцатой поправкой от 1868 года). А в том, что такие действия, даже предпринятые целой коалицией эмитентов государственных облигаций в долларах, евро и фунтах (возможно, также в йенах, канадских и австралийских долларах), приведут просто к уничтожению современной глобальной финансовой системы, которая, по сути, основана на том, что валютные резервы каждой страны состоят из некоего набора облигаций и активов в иностранных валютах, в основном в валютах стран "Большой семерки". Более того, Китай и других держателей облигаций (то есть, если называть вещи своими именами, кредиторов) западных стран будет довольно сложно "загнать в угол", потому что на планете есть как минимум один универсальный актив (своего рода "универсальная валюта"), который можно использовать в качестве основного элемента валютных резервов и даже мировой валютной системы, — это золото, не приносящее, конечно, процентного дохода, но зато его нельзя принудительно "списать" решением Белого дома и его союзников.

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Если американское руководство, напуганное кризисом или желающее воспользоваться эпидемией для решения геополитических проблем, попробует воплотить в жизнь план по "селективному дефолту" (возможно, в коллективном варианте — с привлечением Евросоюза и Великобритании), то парадоксальным образом главными бенефициарами этого демарша окажутся такие страны, как Россия, которые за последние годы серьезно нарастили свои резервы золота. Впрочем, даже активное обсуждение таких мер воздействия на Пекин уже подрывает доверие к американоцентричной финансовой системе: китайское, да и не только китайское руководство учтет "селективный дефолт" Штатов в качестве одного из возможных сценариев развития событий в отношениях с Вашингтоном. И, значит, превентивные или ответные меры будут обязательно разработаны и воплощены в жизнь.