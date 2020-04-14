Прохоровка: как "Кембриджская пятерка" помогала громить "тигров"

Когда советского разведчика, британца Кима Филби спрашивали, что он сам считает главным достижением в своей разведывательной деятельности, он с заметным английским акцентом повторял: "Прохоровка, Прохоровка…"

В районе железнодорожной станции Прохоровка 12 июля 1943 года развернулось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны, да и всей военной истории в целом.

Сражение под Прохоровкой было частью битвы на Курской дуге, победа в которой закрепила перелом в ходе войны, достигнутый ранее в битве под Сталинградом, — сломала хребет нацистской военной машине.

Как же Ким Филби и его товарищи по "Кембриджской пятерке" помогли Советскому Союзу выиграть Курскую битву?

Накануне Курской битвы из сообщений Кима Филби и Джона Кернкросса в Москве узнали, что немецкому командованию полностью известно построение обороны советских войск. Буквально в последние дни перед решающей битвой Ставка Верховного Главнокомандования произвела скрытую передислокацию, и новое расположение сил стало для противника полной неожиданностью.

План сражения был скорректирован, но оставалась еще техническая проблема: в преддверии танковой битвы советские боевые машины уступали германским в мощи брони и орудий. Среднему танку Т-34, чтобы поразить броню "тигра", требовалось приблизиться к нему на расстояние 500 метров и ударить при этом в борт. "Тигр" же мог пробить броню Т-34 с расстояния в два километра — и даже лобовую.

В 1942 году Ким Филби добыл технические данные материале брони новых "тигров". Однако информация считается надежной, только если она подтверждается информацией из других источников, полученной независимо друг от друга.

Джон Кернкросс к тому времени служил в вожделенном для любой разведки месте — центре шифрования в Блетчли-парк. Напомним, Ким Филби знал всех участников "пятерки", кроме Джона. В Блетчли находилась переносная шифровальная машина "Энигма", которую англичане похитили у немцев еще до войны. Перехват и дешифровка особо важных секретных сообщений противника велась в рамках британской операции "Ультра".

В качестве союзника Британия могла бы делиться полученной информацией с Москвой — особенно в самые тяжелые времена с начала войны и на этапе решающих сражений. Но нет, этого Лондон не делал. Так что советские разведчики-британцы в некотором роде выполняли союзнические обязательства своего правительства, которыми то, мягко говоря, пренебрегало.

Из Блетчли-парк, с роторов "Энигмы" Джон Кернкросс передал в Москву технические характеристики нового немецкого "тигра", в частности материал его брони, подтвердив информацию от Кима Филби. И советские оружейники смогли быстро изготовить новые типы снарядов, с сердечником из цветного сплава, которые прожигали и пробивали мощную броню "тигра".

Кроме того, Кернкросс передал карту расположения немецких аэродромов в районе Курской дуги. Эти аэродромы стали целями артподготовки Красной армии накануне немецкого наступления — было уничтожено до 500 немецких самолетов.

Именно за Курскую дугу Джон Кернкросс был награжден орденом Красного Знамени.

И битва на Курской дуге — это лишь один из эпизодов в деятельности "Кембриджской пятерки" в годы Великой Отечественной войны.

Во время сражения под Москвой Ким Филби сообщил о предстоящем нападении Японии на Сингапур, то есть направлении японской агрессии в Юго-Восточной Азии, подтвердив данные из токийской резидентуры, которые ранее поступили от Рихарда Зорге. Это означало, что японцы на СССР в тот момент нападать не собираются, и позволило советскому руководству срочно перебросить дивизии из Сибири и с Дальнего Востока на московское направление, где тогда решалась судьба страны.

На протяжении всей войны Ким Филби регулярно информировал Москву о ситуации с открытием Второго фронта и о намерениях союзников, которые, как известно, союзных действий предпринимали не много. Когда обещанные западные поставки взрывчатки через Мурманск не состоялись, Филби передал документ, показавший, что сорваны они были намеренно. Это еще раз подтвердило, что полагаться нужно было только на собственные силы.

Энтони Блант сообщил Центру о переговорах эсэсовского генерала Вольфа с американцами. В обмен на прекращение войны на Западе личный представитель Гиммлера гарантировал, что войска Германии будут действовать только против СССР. Сталин обратился за официальными разъяснениями к Англии и США, намекая, что об этих тайных переговорах станет известно всему миру. Опасаясь позорной огласки, те отказались от сепаратных сделок с представителями фашистской Германии. Эта история легла в основу сюжета замечательного советского телефильма "Семнадцать мгновений весны".

Благодаря Бланту Центру стало известно и о секретных сепаратных переговорах с Италией, которые вели Англия и США с помощью Ватикана. Муссолини был свергнут, арестован, и союзники, не ставя в известность Советский Союз, подписали перемирие с главой нового итальянского кабинета министров. Вашингтон и Лондон были вынуждены согласиться с предложением Москвы создать комиссию для ведения переговоров с государствами, пытающимися выйти из-под влияния Третьего рейха.

Осенью 1944 года Центр особенно заинтересовали полученные от Джона Кернкросса директивы Гиммлера. Фашисты предполагали создавать в Германии и оккупированных странах крупные подпольные группировки с тремя функциями: разведка, саботаж и обеспечение собственной безопасности. Во главе — офицеры СС и преданные нацисты. Для успешной легализации будущие руководители фашистского подполья уже в 1944 году были готовы пойти под арест, сесть в тюрьму или даже концентрационный лагерь. Этими спецами, хорошо обученным убивать, изготавливать и применять взрывчатку и даже химические ядовитые вещества, управляли бы Гиммлер, Кальтенбруннер и Борман. Однако развернуть такую систему у гитлеровцев не получилось — этому помешало, в том числе, предупреждение, переданное Кернкроссом.

В начале 1945 года Гаю Берджессу удалось раздобыть записку секретаря британской делегации на Крымской конференции глав трех союзных держав в Ялте в феврале того же года. В ней четко определялась позиция англичан по основным вопросам послевоенного обустройства Европы. О документе было доложено Сталину, и полученная информация серьезно помогла при подготовке советской стороны к участию в конференции.

В годы Великой Отечественной войны, как говорили сами члены "Кембриджской пятерки", они работали на пределе своих возможностей. Поток ценнейшей информации от "пятерки" в Москву был колоссален. С 1941 по 1945 год от Джона Кернкросса поступило 5805 секретных документов, от Гая Берджесса — 4605, от Дональда Маклина — 4593, от Кима Филби — 914 отчетов чрезвычайной важности, от Энтони Бланта — сотни имен агентов иностранных разведок по всему миру плюс вся почта иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Лондоне.

Сколько тысяч жизней советских солдат удалось спасти благодаря информации от "Кембриджской пятерки"!

А Ким Филби позднее, уже в Москве, говорил, что всю жизнь считал себя офицером советской разведки. Своим убеждениям коммуниста и антифашиста, принятым еще в Кембридже, он не изменил до конца своих дней.

Предыдущие статьи цикла рассказали, кем были участники "Кембриджской пятерки" и как они помогали Советскому Союзу подготовиться к нападению Третьего рейха. Следующие статьи расскажут о вкладе "пятерки" в обретение СССР ядерного оружия и об операциях в годы холодной войны. Автор благодарит коллег — соучредителя Фонда памяти Кима Филби, полковника СВР в отставке Михаила Богданова и историков разведки, писателей Николая Долгополова и Владимира Антонова, чьи книги легли в основу серии статей про "Кембриджскую пятерку". Эта серия является частью просветительского проекта "Ким Филби и "Кембриджская пятерка": сохранение исторической памяти о героях-разведчиках", www.cambridge5.ru. Цель проекта — рассказать широкой аудитории о подвиге выдающихся советских разведчиков-британцев, посвятивших свои жизни борьбе против фашизма, за строительство справедливого мира.

Источник: РИА Новости