В "мире после вируса" новым чудом станет Индия. Или не она

Всем хочется предсказать, а то и организовать очередную сверхдержавную неожиданность. А что, если больше всех в этот раз выиграет Индия?

Есть такой повторяющийся феномен в мировой истории: после очередного катаклизма выясняется, что одна-две страны — случайно или не очень — оказываются в выигрыше и превращаются в незапланированное экономическое чудо, считает автор РИА Новости.

Так было с Китаем, который стал одной из двух первых держав мира именно из-за кризиса 2008-2009 годов, так было с Японией вскоре после Второй мировой… И каждый раз это оказывалось неожиданностью с выяснением: как у счастливцев такое получилось?

В этот раз разговоры о "мире после вируса" начались заранее. Всем хочется предсказать, а то и организовать очередную сверхдержавную неожиданность. Вот хотя бы: а что, если больше всех в этот раз выиграет Индия? Об этом размышляет, например, Раджив Кумар, глава ставшего влиятельным Национального института по преображению Индии. И у него все получается абсолютно логично.

Во-первых, Индия, как Кумару кажется, очень качественно борется с пандемией, заморозив активность 18 процентов населения мира (то есть своего) и получив за это наивысшие рейтинги от международных экспертов в Оксфорде (Великобритания). В итоге, по оценкам ЮНКТАД, 2020 год все крупные экономики закончат в минусе, кроме Китая и, "возможно", Индии. А это хороший старт для чуда.

Во-вторых, говорит Кумар, если Китай после 2009 года окончательно стал мировым производственным цехом, создав глобальные сети поставок, то Индия может стать мировым лидером по созданию таких же глобальных сетей сферы обслуживания: от систем дистанционного обучения до графического и прочего дизайна или исследований по контракту.

В-третьих, у индийцев для этого есть уникальный ресурс: население англоязычное и молодое (700 миллионов в этой категории только в самой стране). Но еще есть десятки миллионов таких — англоязычных, молодых и грамотных — по всему миру: мигрантская община - идеальный материал для создания тех самых сетей.

Здесь все выглядит правильным и вполне реализуемым, если мыслить стратегически. Но в стратегических предсказаниях всегда трудно учитывать фактор клинического идиотизма. А ведь во времена катаклизмов этот фактор обостряется.

Но вот вам ситуация, показывающая, каким образом Индия может не стать новым глобальным чудом. Когда в стране ввели карантины и прочие социальные дистанцирования, отдельно взятые представители великого народа решили, что заразу несут иностранцы (да, и россияне тоже, мы помним). И постарались вытеснить таковых куда-нибудь подальше. Затем возникла идея, что другой источник заразы — это свои, граждане страны, но из мусульманской общины. Некоторые индийцы, работающие в странах Персидского залива, слишком активно начали обсуждать данный вопрос между собой. Не только устно. Не все ведь еще догадались, что соцсети не место для высказывания мнений, особенно такого рода. И поскольку то, что сделали не лучшие представители одного народа, могут повторить и другие не лучшие, — начали в ответ высказываться уже арабы. Причем по всему спектру вопросов о том, что такое индийцы. Одна из принцесс в Объединенных Арабских Эмиратах заявила (тоже в соцсетях), что можно и выслать индийских рабочих и специалистов из региона.

А речь идет почти о девяти миллионах человек. И, между прочим, страна получает 50 процентов своих валютных переводов от мигрантов именно с Ближнего Востока. Оттуда же Индия получает 80 процентов нефти. Арабские и индийские элиты хорошо понимают, что речь о предельно выгодных для обеих сторон отношениях и что не надо их портить из-за излишней страстности некоторых персонажей. А вот смогут ли они обуздать страсти всей публики в целом — большой вопрос: нынешняя ситуация в мире страсти только обостряет.

Это пока частный случай. Но есть и общие или размышления о таковых. Вот, например, если уж речь зашла о преимуществе Индии в виде ее громадной мигрантской общины: какой будет судьба миграции в мире в целом в связи с той же пандемией?

Ведь не секрет, что невиданный скачок процветания множества экономик как-то связан с массовым перемещением народов через границы, легальным и не очень. Насчет процветания — мы покидаем эпоху, когда в целом в мире за последние 30 лет удвоился ВВП, прибавилось два миллиарда людей и одновременно невиданным образом отступила нищета. Миграция — это часть процесса выравнивания доступа людей к тому самому глобальному ВВП. Это проблема (но и возможность), вокруг которой крутились до сего дня какие угодно политические процессы в странах, регионах, в мире в целом. И тут — нынешние неприятные события.

Связь массовой миграции и заражения — как вирусом, героем нынешней пандемии, так и прочими микроорганизмами — очевидна. Известен пример Сингапура, который уже было расправился с CОVID-19, но получил вторую волну заражений из-за скученных поселений мигрантов. Или вот материал из Лондона, где объясняют: географическая статистика заражений четко соответствует местностям (Лондон, Бирмингем и так далее), где в тесноте живут приезжие из Индии, Африки, Бангладеш… Пикантности ситуации придает тот факт, что в Национальной службе здравоохранения коренных жителей — только 56 процентов, а прочие — сами иммигранты. То есть их в расизме не заподозришь.

Экономисты только начали размышлять, какую роль сыграет фактор миграции в будущем возрождении "мира после вируса". Ни к какому выводу прийти не могут. С одной стороны, использование дешевого труда станет еще более актуальным, поскольку лишних денег в том, завтрашнем мире ни у кого не будет. С другой, мало того что местное население и так часто смотрело на мигрантов как на конкурентов, а теперь — если вдобавок миллионы умов по всему миру еще долго не отойдут от привычки видеть во всем и во всех только заразу или ее отсутствие, то… а будут ли вообще мигранты? Вот Дональд Трамп их вполне официально запретил, кто последует за ним?

Но одновременно на миграцию будет давить "снизу" грозящий голод и прочие бедствия в тех самых местах, откуда люди обычно мигрируют. Чиновники ООН говорят, что более 800 миллионов людей голодают сегодня, а к концу года эта цифра вырастет еще на 130 миллионов.

Миграция — только один фактор, делающий сомнительными любые предсказания о том, кто возвысится в завтрашнем мире. Есть и другие факторы. И все, что мы знаем сегодня, — да, какие-то страны по итогам начинающегося кризиса улучшат свою "турнирную позицию" в мировых рейтингах. Индия? Может быть, да, а может, и нет.