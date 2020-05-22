Испытания Су-57 завершены: ВКС России получают первые 76 истребителей

Россия занимает лишь четвертое место в мире по расходам на оборону. Однако успехи российского ОПК впечатляют: впервые в истории Россия в области новейших вооружений обогнала все страны мира, включая США. И на достигнутом не останавливается.

Курирующий оборонную промышленность России вице-премьер Юрий Борисов 21 мая заявил в интервью РИА Новости: "В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки".

Замечу, истребительный авиаполк по боевой мощи сопоставим с общевойсковой дивизией. Три новых полка — это очень серьезное усиление ВКС России.

Юрий Борисов считает, что, несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за COVID-19, первая (установочная) партия истребителей пятого поколения Су-57 будет передана Вооруженным силам России в 2020 году. Аналогичную информацию о ритме серийных поставок ранее сообщил и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

На первом этапе Воздушно-космические силы России получат самолеты с двигателями четвертого поколения, поставки с силовыми установками пятого поколения — с повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла — начнутся в середине 2020-х. Но и нынешние двигатели во многом превосходят зарубежные аналоги.

В ходе испытаний многократно и в разных режимах, включая беспилотный, проверена работа всех систем и двигатели новейшего истребителя. Минобороны России неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в боевых условиях в Сирии. Иначе и быть не могло, ведь российский истребитель пятого поколения предназначен для эффективного уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Сочетание мощного вооружения, передовых систем обнаружения противника, сверхзвуковой крейсерской скорости и высокой маневренности, малой заметности обеспечивают Су-57 абсолютное превосходство в воздухе. Равноценных аналогов в мире нет.

Небывалые возможности

Три авиаполка Су-57 — это качественный скачок в развитии боевых возможностей ВКС России. Новейший истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов (и передавать целеуказания другим самолетам (ударным беспилотникам).

Превосходство "Сухого" над американскими истребителями пятого поколения обеспечивают: малозаметность на сверхзвуковой крейсерской скорости (чего нет у F-35 и F-22), выдающиеся пилотажные качества, основная радиолокационная станция, уникальные оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех (умная обшивка), 10-тонный оружейный арсенал на борту (включая гиперзвуковые ракеты). Весь боезапас истребителя находится во внутренних отсеках, то есть не "светится" на радарах противника.

Малая площадь отражающей поверхности (0,4 кв. м) позволяет Су-57 оставаться практически невидимым для радаров противника благодаря высокотехнологичным композитным материалам конструкции (70% поверхности и 25% веса самолета). Основная РЛС и несколько других активных и пассивных радиолокационных и оптико-локационных станций, а также единая информационная система боевого применения и управления Су-57 интегрированы с подсистемой обмена данными с другими самолетами, командными пунктами, разведывательными системами ВКС, ВМФ и Сухопутных войск.

Два турбореактивных двигателя позволяют Су-57 развивать скорость до 2600 километров в час, и скорость набора высоты — 21 километр в минуту. Российский истребитель пятого поколения переходит на сверхзвуковую скорость, не включая форсаж, и способен наносить удары не только ракетами малой, средней, большой дальности, но и вести сверхманевренный ближний бой с применением пушечного вооружения (это качество очень ценят летчики). Трехмерная система отклонения вектора тяги двигателей обеспечивает самолету сверхманевренность.

Можно лишь предполагать, насколько возрастут боевые возможности 76 заказанных российской армией тяжелых истребителей Су-57, если они будут выполнять задачи в интеграции с новейшим БПЛА "Охотник". При взаимодействии с истребителем пятого поколения ударный беспилотник-невидимка может стать прорывом в области боевого применения истребительной авиации. Здесь открывается огромный простор для эффективного взаимодействия летчика и боевого робота.

Информация об отработке беспилотного режима на самом Су-57 крайне интересна и означает, что сложнейшая машина может управляться искусственным интеллектом (или оператором) на больших расстояниях от базы. Это снимает физиологические ограничения по скорости и маневру (перегрузки перестанут играть роль в тактике боевого применения). И не случайно в США с беспокойством следят за развитием в России беспилотной (беспредельной) модификации истребителя 5-го поколения, ведь американские новейшие F-35 Lightning II могут развалиться примерно через две минуты полета на сверхзвуковых скоростях — обшивка не выдерживает.

Военно-политическая турбулентность

Открытые характеристики и возможности тяжелого истребителя Су-57 — лишь "верхушка айсберга". Воздушная разведка и контроль, координация действий других родов войск, высокоточные ракетные удары широкого спектра дальности — "Сухому" пятого поколения все по силам.

Однако боевое превосходство не самоцель. Эффективность новейшего авиационного комплекса имеет огромное (принципиальное) значение для обеспечения военной безопасности России и ее союзников — для предотвращения внешней агрессии. Немаловажно и сохранение технологического прогресса в авиационной промышленности, лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений.

Опыт военных конфликтов последних десятилетий в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Югославии показывает, что главный инструмент или "дубина" Запада — количественное и качественное доминирование в воздухе (ударная авиация, крылатые ракеты, беспилотники). В Пентагоне разрабатывают концепцию мгновенного неядерного удара, которая должна предоставить американским вооруженным силам возможность наносить удары по укрепленным и мобильным целям с помощью неядерных боезарядов так, чтобы любой противник США был повержен в течение пары часов.

Напомню, Соединенные Штаты под надуманным предлогом сломали в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создали неопределенность в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, нарастили ударный потенциал глобальной системы ПРО.

Военный бюджет США в 2020 году вырос до 750 миллиардов долларов — эта цифра в 10 раз превышает российский оборонный бюджет и сопоставима с военными расходами всех других стран мира.

На этом фоне безусловным государственным приоритетом России становится формирование мощных Воздушно-космических сил и системы ПВО-ПРО. Москва вынуждена реагировать на рост военных угроз по всему периметру безопасности, наращивать боеготовность войск и возможности вооружений, укреплять безопасность союзников.