Испытания Су-57 завершены: ВКС России получают первые 76 истребителей

Россия занимает лишь четвертое место в мире по расходам на оборону. Однако успехи российского ОПК впечатляют: впервые в истории Россия в области новейших вооружений обогнала все страны мира, включая США. И на достигнутом не останавливается.
Замечу, истребительный авиаполк по боевой мощи сопоставим с общевойсковой дивизией. Три новых полка — это очень серьезное усиление ВКС России.
Юрий Борисов считает, что, несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за COVID-19, первая (установочная) партия истребителей пятого поколения Су-57 будет передана Вооруженным силам России в 2020 году. Аналогичную информацию о ритме серийных поставок ранее сообщил и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
На первом этапе Воздушно-космические силы России получат самолеты с двигателями четвертого поколения, поставки с силовыми установками пятого поколения — с повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла — начнутся в середине 2020-х. Но и нынешние двигатели во многом превосходят зарубежные аналоги.
В ходе испытаний многократно и в разных режимах, включая беспилотный, проверена работа всех систем и двигатели новейшего истребителя. Минобороны России неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в боевых условиях в Сирии. Иначе и быть не могло, ведь российский истребитель пятого поколения предназначен для эффективного уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Сочетание мощного вооружения, передовых систем обнаружения противника, сверхзвуковой крейсерской скорости и высокой маневренности, малой заметности обеспечивают Су-57 абсолютное превосходство в воздухе. Равноценных аналогов в мире нет.
Небывалые возможности
Три авиаполка Су-57 — это качественный скачок в развитии боевых возможностей ВКС России. Новейший истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов (и передавать целеуказания другим самолетам (ударным беспилотникам).
Малая площадь отражающей поверхности (0,4 кв. м) позволяет Су-57 оставаться практически невидимым для радаров противника благодаря высокотехнологичным композитным материалам конструкции (70% поверхности и 25% веса самолета). Основная РЛС и несколько других активных и пассивных радиолокационных и оптико-локационных станций, а также единая информационная система боевого применения и управления Су-57 интегрированы с подсистемой обмена данными с другими самолетами, командными пунктами, разведывательными системами ВКС, ВМФ и Сухопутных войск.
Два турбореактивных двигателя позволяют Су-57 развивать скорость до 2600 километров в час, и скорость набора высоты — 21 километр в минуту. Российский истребитель пятого поколения переходит на сверхзвуковую скорость, не включая форсаж, и способен наносить удары не только ракетами малой, средней, большой дальности, но и вести сверхманевренный ближний бой с применением пушечного вооружения (это качество очень ценят летчики). Трехмерная система отклонения вектора тяги двигателей обеспечивает самолету сверхманевренность.
Информация об отработке беспилотного режима на самом Су-57 крайне интересна и означает, что сложнейшая машина может управляться искусственным интеллектом (или оператором) на больших расстояниях от базы. Это снимает физиологические ограничения по скорости и маневру (перегрузки перестанут играть роль в тактике боевого применения). И не случайно в США с беспокойством следят за развитием в России беспилотной (беспредельной) модификации истребителя 5-го поколения, ведь американские новейшие F-35 Lightning II могут развалиться примерно через две минуты полета на сверхзвуковых скоростях — обшивка не выдерживает.
Военно-политическая турбулентность
Открытые характеристики и возможности тяжелого истребителя Су-57 — лишь "верхушка айсберга". Воздушная разведка и контроль, координация действий других родов войск, высокоточные ракетные удары широкого спектра дальности — "Сухому" пятого поколения все по силам.
Опыт военных конфликтов последних десятилетий в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Югославии показывает, что главный инструмент или "дубина" Запада — количественное и качественное доминирование в воздухе (ударная авиация, крылатые ракеты, беспилотники). В Пентагоне разрабатывают концепцию мгновенного неядерного удара, которая должна предоставить американским вооруженным силам возможность наносить удары по укрепленным и мобильным целям с помощью неядерных боезарядов так, чтобы любой противник США был повержен в течение пары часов.
Военный бюджет США в 2020 году вырос до 750 миллиардов долларов — эта цифра в 10 раз превышает российский оборонный бюджет и сопоставима с военными расходами всех других стран мира.
На этом фоне безусловным государственным приоритетом России становится формирование мощных Воздушно-космических сил и системы ПВО-ПРО. Москва вынуждена реагировать на рост военных угроз по всему периметру безопасности, наращивать боеготовность войск и возможности вооружений, укреплять безопасность союзников.