"Российские "Мистрали": в Крыму построят универсальные десантные корабли

Минобороны России и керченский судостроительный завод "Залив" подписали контракт на постройку первых двух универсальных десантных кораблей (УДК). Сумма сделки, по данным СМИ, составляет около 100 миллиардов рублей. Вероятно, головной УДК будет заложен в начале лета. Проект разработан в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро.
Подобных кораблей в Военно-морском флоте РФ еще не было. Российские аналоги французских "Мистралей" обеспечат ВМФ возможность оперативного присутствия в удаленных районах Мирового океана. Головной УДК должен войти в боевой состав флота до 2026 года, в дальнейшем строительство серии может быть продолжено. Судьба проекта в целом предопределена Государственной программой программу вооружений до 2027-го.
- Универсальные десантные корабли типа "Мистраль"© AFP 2018 / GEORGES GOBET
- Универсальные десантные корабли типа "Мистраль"© AFP 2018 / ISHARA S. KODIKARA
- Универсальные десантные корабли типа "Мистраль"© AFP 2018 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD
Военная операция РФ в Сирии подтвердила значимость крупных десантных кораблей водоизмещением 15 000–25 000 тонн. Этому сектору кораблестроения уделяется внимание на самом высоком государственном уровне — президент РФ Владимир Путин 9 января 2020 года посетил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе, ознакомился с экспозицией, посвященной развитию ВМФ, и некоторыми характеристиками УДК дальней морской зоны.
Боевой ковчег
Корабль сложный. Предназначение УДК — переброска морем (на тысячи миль) и высадка на необорудованное побережье войск и техники в ходе десантной операции с участием вертолетов боевой поддержки (корабельной авиагруппы). Корабль способен ставить минные и сетевые заграждения, гидроакустические буи системы наблюдения за субмаринами противника. Технологически возможна загоризонтная высадка десанта (плавающая бронетехника выходит в море из док-камеры далеко от береговой черты, неплавающая — стартует к берегу на десантных катерах).
Изначально предполагалось, что российский УДК будет иметь большую, чем у "Мистралей", авиагруппу (то есть более 16 вертолетов) и сильные средства самообороны (включая артиллерию и ПВО). Для этого корабля у России имеется прекрасные палубные вертолеты: ударный Ка-52К "Катран", противолодочный Ка-27, транспортно-боевой Ка-29 и радиолокационного дозора Ка-31. Американское издание Military Watch сообщило о вероятности появления на борту российского УДК истребителей вертикального взлета — преемников Як-141.
Производственная база
Керченский завод "Залив" накопил значительный опыт военного судостроения, и обладает всеми технологическими возможностями для воплощения проекта "крымского "Мистраля" в металле. Сухой док имеет длину 360 метров, ширину 60 метров — для УДК хватит с запасом.
"Залив" способен строить корабли длиной до 300 метров и водоизмещением до 150 тысяч тонн. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы, обладающее необходимым оборудованием и профессионалами высокого класса.
Достройка кораблей и судов после спуска на воду производится на двух глубоководных причалах, оснащенных специальным крановым оборудованием. Ранее крымские власти подтвердили готовность завода "Залив" в Керчи к размещению проекта строительства универсального десантного корабля.
В боевом строю Военно-морского флота России не так и много больших десантных кораблей (БДК), и они не вполне отвечают требованиям времени. К примеру, БДК проектов 775 и 1171 строились в 1974–1991 годах на верфях польского города Гданьска.
Безусловно, в этом "секторе" ВМФ вскоре грядет технологическая революция — на российскую Госпрограмму вооружений до 2027 года предполагается выделить 19 триллионов рублей, а строительство современного океанского ВМФ — одно из главных направлений развития обороноспособности РФ.