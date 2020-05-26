"Российские "Мистрали": в Крыму построят универсальные десантные корабли

В сфере укрепления обороноспособности и создания высокотехнологичных вооружений Россия не зависит от зарубежных партнеров, это подтверждается качеством и темпами современного кораблестроения в интересах российского Военно-морского флота.

Минобороны России и керченский судостроительный завод "Залив" подписали контракт на постройку первых двух универсальных десантных кораблей (УДК). Сумма сделки, по данным СМИ, составляет около 100 миллиардов рублей. Вероятно, головной УДК будет заложен в начале лета. Проект разработан в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро.

Подобных кораблей в Военно-морском флоте РФ еще не было. Российские аналоги французских "Мистралей" обеспечат ВМФ возможность оперативного присутствия в удаленных районах Мирового океана. Головной УДК должен войти в боевой состав флота до 2026 года, в дальнейшем строительство серии может быть продолжено. Судьба проекта в целом предопределена Государственной программой программу вооружений до 2027-го.

Универсальные десантные корабли типа "Мистраль" © AFP 2018 / GEORGES GOBET

Универсальные десантные корабли типа "Мистраль" © AFP 2018 / ISHARA S. KODIKARA

Универсальные десантные корабли типа "Мистраль" © AFP 2018 / JEAN-SEBASTIEN EVRARD 1 / 3 © AFP 2018 / GEORGES GOBET Универсальные десантные корабли типа "Мистраль"

Военная операция РФ в Сирии подтвердила значимость крупных десантных кораблей водоизмещением 15 000–25 000 тонн. Этому сектору кораблестроения уделяется внимание на самом высоком государственном уровне — президент РФ Владимир Путин 9 января 2020 года посетил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе, ознакомился с экспозицией, посвященной развитию ВМФ, и некоторыми характеристиками УДК дальней морской зоны.

Боевой ковчег

Ранее источник РИА Новости в ОПК сообщил, что в Керчи в 2020-м будут заложены два универсальных десантных корабля, способных нести на борту до 16 вертолетов. По другим данным, Минобороны РФ планирует разместить на борту УДК более 20 тяжелых вертолетов, корабли получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перебрасывать около 900 морских пехотинцев со штатным вооружением. Разночтения объясняются жесткой конкуренцией нескольких достойных проектов — во благо флоту. После срыва французской стороной в 2014 году контракта по строительству для ВМФ РФ двух вертолетоносцев типа "Мистраль" российские проектировщики прошли немалый путь и настроены превзойти французов по многим параметрам.

Корабль сложный. Предназначение УДК — переброска морем (на тысячи миль) и высадка на необорудованное побережье войск и техники в ходе десантной операции с участием вертолетов боевой поддержки (корабельной авиагруппы). Корабль способен ставить минные и сетевые заграждения, гидроакустические буи системы наблюдения за субмаринами противника. Технологически возможна загоризонтная высадка десанта (плавающая бронетехника выходит в море из док-камеры далеко от береговой черты, неплавающая — стартует к берегу на десантных катерах).

На борту УДК необходимо разместить штаб оперативной группировки войск и сил, около 1 000 десантников, ударные и транспортные вертолеты (в ангарах надстройки и под палубой), штурмовые и десантные катера (на сухой доковой палубе выше ватерлинии), 76-мм универсальную артиллерию (для самообороны и огневого поражения объектов противодесантной обороны противника), зенитные средства самообороны (модули типа "Панцирь-МЕ"), а также бронетехнику морской пехоты (минимум — 50 БМП и 10 танков), значительный арсенал (на несколько суток боевых действий всей группировки).

Изначально предполагалось, что российский УДК будет иметь большую, чем у "Мистралей", авиагруппу (то есть более 16 вертолетов) и сильные средства самообороны (включая артиллерию и ПВО). Для этого корабля у России имеется прекрасные палубные вертолеты: ударный Ка-52К "Катран", противолодочный Ка-27, транспортно-боевой Ка-29 и радиолокационного дозора Ка-31. Американское издание Military Watch сообщило о вероятности появления на борту российского УДК истребителей вертикального взлета — преемников Як-141.

Производственная база

Корабль должен располагать интегрированной системой боевого управления тактического и оперативно-тактического звеньев. Для успешного решения задач УДК необходимы также современные РЛС, навигационный комплекс, система радиоэлектронной борьбы и средства обнаружения подводных диверсионных сил. Все упомянутые функции требуют значительных размеров и водоизмещения, мощной двигательной установки. Точные характеристики крымских кораблей пока неизвестны, но один из конкурентоспособных проектов — УДК "Прибой" Крыловского государственного научного центра — имел длину корпуса 200 метров, ширину у ватерлинии 34 метра и водоизмещение около 23 тысяч тонн. В США аналогичные корабли типа "Америка" имеют полное водоизмещение 45 тысяч тонн (сравнимо с авианосцами).

Керченский завод "Залив" накопил значительный опыт военного судостроения, и обладает всеми технологическими возможностями для воплощения проекта "крымского "Мистраля" в металле. Сухой док имеет длину 360 метров, ширину 60 метров — для УДК хватит с запасом.

"Залив" способен строить корабли длиной до 300 метров и водоизмещением до 150 тысяч тонн. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы, обладающее необходимым оборудованием и профессионалами высокого класса.

Достройка кораблей и судов после спуска на воду производится на двух глубоководных причалах, оснащенных специальным крановым оборудованием. Ранее крымские власти подтвердили готовность завода "Залив" в Керчи к размещению проекта строительства универсального десантного корабля.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Вид на судостроительный завод "Залив" в Керчи из вертолета.

В боевом строю Военно-морского флота России не так и много больших десантных кораблей (БДК), и они не вполне отвечают требованиям времени. К примеру, БДК проектов 775 и 1171 строились в 1974–1991 годах на верфях польского города Гданьска.

Безусловно, в этом "секторе" ВМФ вскоре грядет технологическая революция — на российскую Госпрограмму вооружений до 2027 года предполагается выделить 19 триллионов рублей, а строительство современного океанского ВМФ — одно из главных направлений развития обороноспособности РФ.