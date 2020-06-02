Для чего России расширение военных баз в Сирии

Увеличивая территории военных баз в Сирии, Россия укрепляет свои международные позиции и наращивает конструктивное влияние в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Путин 29 мая поручил МИД и Минобороны РФ провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным базам дополнительного недвижимого имущества и акватории. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени РФ. Это не импульсивное решение, а продолжение выверенной стратегии и развитие тактики – сообразно обстановке и в полном соответствии с международным правом.

Отвечая на вызовы времени, России необходимо приумножить военно-политическое влияние в Средиземноморье и на Ближнем Востоке и на десятилетия сохранить войсковой контингент в САР. Прежде всего для поддержания международной стабильности. Сегодня, после вывода большей части иранских войск и возвращения домой ливанской Хезболлы, российская группировка остается единственной иностранной силой, которая успешно и легитимно борется на сирийской земле с террористическими организациями. В тактическом плане территориальное расширение российских военных объектов необходимо для надежного обеспечения периметра безопасности в Тартусе, Хмеймиме и, возможно, в других точках Арабской Республики.

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В Сирии действуют два крупных российских военных объекта – авиабаза "Хмеймим" (здесь бессрочно базируется авиационная группа) и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) "Тартус" (аренда на 49 лет с возможностью продления на 25 лет, базируется корабельная группа ВМФ). Напомню, по официальной просьбе Дамаска в сентябре 2015 года в "Хмеймиме" была создана авиационная группа российских ВКС и началась войсковая операция против террористической группировки ИГ*. Позднее, в 2017 году, Москва и Дамаск подписали еще один документ, согласно которому в" Тартусе" могут базироваться до 11 российских кораблей (включая субмарины с ядерными реакторами), и предполагается расширение судоремонтных возможностей порта.

Региональная стабильность

Безусловно, Сирия одобряет расширение военного присутствия России на своей территории – на суше и на море. Настолько очевидно и неопровержимо, что откровенно жалко выглядят отдельные попытки Запада испортить репутацию РФ в регионе дезинформацией о неких трениях Дамаска с Москвой в области военного и военно-технического сотрудничества.

Взаимодействие Сирии с Россией – путь к миру и стабильности во всех сферах жизни, это прекрасно понимают региональные игроки. С другой стороны, присутствие в Средиземноморье 6-го флота ВМС США и оккупация отдельных нефтедобывающих районов САР американскими войсками (без какой-либо санкции ООН или законного правительства Арабской республики) – источник многолетней военно-политической турбулентности и угроз безопасности мирному населению.

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Генштаб ВС РФ 1 июня назвал воздушную разведку США вблизи районов расположения российских военных объектов в Сирии агрессивной и противоречащей договоренностям с Россией. И все же, американцы и другие "партнеры" с некоторых пор утратили ощущение вседозволенности и безнаказанности на Ближнем Востоке и в Средиземном море – редкая неделя проходит без перехватов российскими истребителями Су-35 самолетов разведчиков 6-го флота ВМС США. По данным Генштаба ВС РФ, в мае было 17 таких эпизодов. Во всех случаях полеты российской авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, маневры истребителей Су-35 лишь указывают самолетам-разведчикам США куда лететь не надо.

Широкую известность в мире получил эпизод, когда британская подводная лодка пыталась нанести удар крылатыми ракетами по сирийской территории и не смогла этого сделать, потому что российские субмарины вынуждали ее маневрировать, а затем и вовсе вытеснили из позиционного района – заставили уйти.

Касаясь сирийской проблематики, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на днях заявил: "Моя задача – сделать это болотом для русских". С учетом позитивной четырехлетней динамики сирийского урегулирования при многостороннем посредничестве РФ задача "заболачивания" вряд ли будет решена в обозримой перспективе. Планы Москвы на перспективу предельно ясны, президент Владимир Путин ранее заявил: "Мы там, чтобы защитить свои интересы в этом регионе. Военнослужащие там будут, пока это будет в наших интересах". Логично предположить, что на ближайшие 50 лет вывод российских войск не планируется, а текущее расширение сирийского операционного пространства даст России возможность более эффективно реагировать на изменение обстановки в регионе.

Новое оружие

Разумеется, Сирия не полигон для испытаний российского оружия, но так сложилось, что именно в ходе сирийской операции удалось проверить передовые образцы, а предприятия российского оборонно-промышленного комплекса смогли "на линии огня" оперативно усовершенствовать свои изделия. Этот опыт сложно переоценить.

На Сирийском театре военных действий (ТВД) впервые применили крылатые ракеты "Калибр" надводные корабли и субмарины ВМФ России – по отдельности и в составе группировки, из Каспийского и Средиземного морей.

Российская дальняя авиация впервые применила по террористам в Сирии новейшие высокоточные стратегические крылатые ракеты Х-101 дальностью до 5000 км (ядерная версия ракеты (Х-102) способна нести заряд мощностью 250 килотонн). Эта демонстрация военной мощи – яркий сигнал недоброжелателям.

В Сирийской Арабской Республике доказали высокую эффективность бомбардировщики Су-34. Успешно прошли испытания в боевых условиях тяжелый многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, новейший танк Т-14 "Армата", системы радио-электронной борьбы (РЭБ) и много чего еще.

Практика боевого применения новейших российских вооружений в Сирии закономерно вызывает интерес потенциальных зарубежных покупателей: все длиннее становится очередь иностранных покупателей за бомбардировщиками Су-34, после переговоров с Египтом, Индией, Китаем и другими странами Москва получила предварительные заявки на приобретение Т-14 "Армата". Возможно, сирийская операция в итоге окажется не только взаимовыгодной (для Дамаска и Москвы), но и прибыльной.

И еще одно ценнейшее обретение России. В боевых действиях с жестоким и фанатичным противником, использующим тактику спецназа, беспилотники и космическую связь, российские войска (молодые специалисты и зрелые военачальники) получили уникальный опыт, который невозможно добыть ни на каких учениях. Сирию с 2015 года прошло значительное количество российских военнослужащих, и они в реальности ощутили напряжение современного боевого конфликта, осознали, насколько важны разведка и связь, поняли, как обеспечивается эффективность разнородных сил и средств. Таким образом, высокопрофессиональных специалистов и надежных инструментов укрепления мира у России становится всё больше.

ИГ * – запрещенная в РФ террористическая группировка.