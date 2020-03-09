Эксперт: договоренности России и Турции по Сирии внушают осторожный оптимизм

На днях президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, центральной темой которых стала обстановки в сирийском Идлибе.
По итогам встречи стороны заключили договоренности о режиме прекращения огня и создании коридора безопасности.
Военный эксперт Виктор Баранец убежден, что оценить то, как работает кремлевское соглашение между Путиным и Эрдоганом, можно будет уже в ближайшие дни.
По его словам, сложившаяся ситуация "внушает осторожный оптимизм" и остановить войну будет непросто, а потому и делать скоропалительные выводы по итогам недавних договоренностей президентов России и Турции не стоит.
"Война в Сирии ― это вам не автомобиль, когда ключ зажигания повернул на себя и машина заглохла. Каждая война похожа на кипящий электрочайник. Даже когда вы его выключаете, он какое-то время еще работает и очень медленно остывает", ― заявил военный эксперт в интервью Радио Sputnik.
Баранец добавил, что сейчас многие журналисты с иронией пишут, что Путин и Эрдоган в "очередной раз остановили войну", намекая на очевидные сложности.
Сам эксперт тоже не торопится с оценками, в том числе и потому, что очень многие в Сирии хотят продолжения этой войны. Усиливается все это неоднократными призывами Эрдогана к НАТО вмешаться в ситуацию.
"Усиливается все это неоднократными призывами Эрдогана к НАТО вмешаться в ситуацию. Мне кажется, ему надо дать почитать устав НАТО. Там написано, что нападение на одну из стран альянса является нападением на всех. Сегодня на турок никто не нападает, но Эрдоган просит о помощи. В общем-то, альянс отнесся к этому на уровне пустых деклараций", ― отметил Баранец.
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