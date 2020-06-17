Антиторпеда — уникальная защита российских фрегатов проекта 22350

В России возрождается кораблестроение. Чему способствует и активизация блока НАТО. Для защиты интересов страны в Мировом океане строятся ракетные корабли дальней морской зоны проекта 22350.

Они предназначены для решения широкого круга задач и ведения боевых действий без ограничения дальности плавания.

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 достойно завершил испытания на Северном и Балтийском флотах и войдет в состав ВМФ России в начале июля 2020 года. Появление серии ракетных кораблей-невидимок этого проекта означает качественный скачок возможностей флота.

Фрегат вооружен шестнадцатью крылатыми ракетами "Оникс" или "Калибр-НК", способными в равной степени успешно "работать" по кораблям противника и по береговой зоне. На борту имеются также зенитный ракетный комплекс "Редут", 130-мм артиллерийская установка А-192, противолодочный ударный комплекс "Пакет-НК" и противолодочный вертолет Ка-27. Корпус создан с применением технологии снижения заметности, и вероятному противнику будет сложно обнаружить корабль средствами РЛС.

Современный мощный фрегат дальней морской зоны "Адмирал Касатонов" предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок, для противовоздушной, противоракетной и противолодочной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, для защиты гражданских судов и производственных объектов.

Водоизмещение корабля – 5 тысяч тонн, длина –135 метров, ширина – 16 метров. Главная энергетическая установка мощностью 65 тысяч л.с. обеспечивает скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 170 человек.

Головной фрегат этого проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вошел в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота в 2018 году и успел отлично зарекомендовать себя в океанских походах. Обошел вокруг света (26 февраля – 19 августа 2019-го) по маршруту протяженностью 35 тысяч морских миль, включая Суэцкий и Панамский каналы.

Закладка еще двух фрегатов проекта 22350 ожидается на судостроительном заводе "Северная верфь" в конце июня. Строится второй серийный фрегат "Адмирал Головко" (в мае спущен на воду). Проект продолжается кораблями "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

Уникальное вооружение

В ходе государственных испытаний проверены все проектные характеристики "Адмирала Касатонова": работа корабельных механизмов, систем РЛС и РЭБ, всего комплекса бортового вооружения, оборудования противоатомной защиты, а также технологические цепочки и алгоритмы взаимодействия с подводными лодками и авиацией. На одном из этапов 3 июня новейший фрегат был атакован учебной торпедой, и для защиты экипаж "Адмирала Касатонова" успешно применил антиторпеду комплекса "Пакет-НК".

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Система подводной защиты кораблей, напоминающая атмосферную систему ПВО, не имеет аналогов в мире. Антиторпеда из состава комплекса "Пакет-НК" движется под водой со скоростью около 50 км в час. Точность поражения цели обеспечивают инерциальная система и акустическая активно-пассивная система самонаведения антиторпеды. Бризантно-фугасная боевая часть мощностью 80 кг в тротиловом эквиваленте оснащена неконтактным взрывателем и способна эффективно поражать торпеды потенциального противника на всех рабочих глубинах.

Противолодочный комплекс "Пакет-НК" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля (или субмарины), состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.

"Пакет" способен автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечить в автоматическом режиме выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций. Автономное обнаружение, классификация и определение параметров движения атакующих корабль торпед обеспечивает двойную прочность обороны.

Пусковая установка модульного типа позволяет применять малогабаритные тепловые торпеды и антиторпеды в различных комбинациях в зависимости от решаемых задач. В конструкции комплекса "Пакет-НК" учтены особенности длительной эксплуатации оружия в агрессивной среде и применения в непредсказуемых гидрологических условиях.

Укрепляя противолодочную оборону, уникальный комплекс значительно повышает боевую устойчивость корабля. И эта принципиально новая система вооружения – лишь один из "штрихов к портрету" фрегата "Адмирал Касатонов" проекта 22350.

В начале славных дел

Считанные дни остаются до подъема Андреевского флага, а потом – могучему и красивому кораблю предначертаны десятилетия напряженной службы. Судьба "Адмирала Касатонова" складывается благополучно. Фрегат построен достаточно быстро и с российским "сердцем", дизель-газотурбинным агрегатом М-55Р производства Рыбинского НПО "Сатурн" (что весьма немаловажно после разрыва отношений российского ВПК с украинскими производителями). Торжественная церемония спуска на воду состоялась 12 декабря 2014 года – в присутствии сына Владимира Афанасьевича Касатонова, тоже адмирала, Игоря Касатонова - подобная удача сопутствует не каждому кораблю.

Для сравнения: строительство головного фрегата дальней морской зоны проекта 22350 осложнялось "технологической паузой" после распада СССР. Спущенный на воду в 2010 году "Адмирал флота Советского Союза Горшков" стал первым крупным надводным боевым кораблем (фактически – первого ранга), заложенным на верфях России в XXI веке.

Изначально Минобороны РФ планировало построить 20 таких кораблей (по пять – каждому флоту). По оценкам специалистов, фрегат проекта 22350 стоит около 400 миллионов долларов. С учетом разрабатываемых новейших вооружений цена может возрасти до 500 миллионов долларов. Дорого, но такова цена безопасности и суверенитета.