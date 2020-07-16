На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?

Между тем впервые артиллерийская стрельба началась на границе двух республик еще тогда, когда она не была государственной границей. Тогда, когда мы жили с ними в одном государстве, — и это были первые всполохи войны, полноценно разыгравшейся в момент распада СССР. Сейчас армяне и азербайджанцы стреляют друг в друга не в Нагорном Карабахе, спор за который и стал причиной их конфликта, а далеко на севере от него — но этот конфликт по-прежнему имеет непосредственное отношение к России и нашим национальным интересам. Есть ли риск большой войны на Кавказе? И что должна делать Россия?

Страсти накалялись, вскоре пролилась первая кровь, азербайджанцы стали бежать из Армении и Карабаха, а армяне из Азербайджана. В итоге — если раньше в Азербайджане жили армяне, то теперь их там практически нет. Если в Карабахе было много азербайджанцев — их там не осталось. Армения выиграла войну начала 90-х — отделив от Азербайджана не только подавляющую часть Карабаха, но и несколько районов, расположенных между ним и собственно Арменией (без этого обеспечить безопасность Карабаха было бы невозможно).

Как минимум помнить о том, что именно карабахский вопрос стал первым сильным ударом по единству Советского Союза — то есть именно с февраля 1988-го берет начало процесс развала нашей страны. К этому моменту уже несколько месяцев в Карабахе было неспокойно, начались конфликты на национальной почве — и парламент Нагорно-Карабахской автономной области обратился к союзному руководству, к Горбачеву, с просьбой передать автономию из Азербайджанской ССР в Армянскую. Прецедентов передачи автономий из одной республики в другую в СССР давно уже не было, тем более под давлением снизу, и центр попытался уладить все миром — но действовал неуклюже, на местах не видели серьезного настроя Москвы, а те же армяне рассчитывали воспользоваться перестройкой и восстановить то, что они считали "исторической справедливостью", то есть воссоединить армянские земли и армян Карабаха и Армении в одной республике.

При этом формально Карабах не только не является частью Армении, но и не признается ею в качестве независимого государства (Республики Арцах). Азербайджан, естественно, не смирился с потерей своих земель — тем более что с точки зрения международного права Карабах и остальные территории остаются азербайджанскими. Азербайджанцы верят в то, что рано или поздно вернут потерянные земли — а армяне уверены в том, что сумеют сохранить их за собой. Периодически на границе вспыхивают перестрелки, иногда они перерастают в более серьезные боевые действия — последний раз такое было в 2016 году, и вот сейчас мы снова наблюдаем за эскалацией конфликта. Что со всем этим делать России?

Россия за прошедшие годы не раз пыталась примирить две бывших союзных республики — и все безрезультатно. Потому что нужна воля к компромиссу, хотя бы к первым шагам на пути к нему — на который не хочет идти прежде всего армянская сторона.

Она боится отдать Азербайджану даже часть тех районов, которые лежат между Карабахом и Арменией — опасаясь, что в будущем они станут плацдармом для атаки на Карабах. Азербайджан же уверен, что время работает на него — четырехкратное превосходство в населении, еще большее в ВВП, крупный военный бюджет и пусть и формальная, но поддержка мирового сообщества: так что слабая Армения не сможет вечно удерживать занятые территории. В самой Армении тоже понимают, что соотношение сил не в ее пользу — но у армян есть главный козырь. Без него новая война давно бы уже стала реальностью. Этот козырь — Россия. В Армении находится российская военная база, республика входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, то есть является военным союзником России.

Однако это взгляд армянской стороны — интересы России в Закавказье вовсе не сводятся к тому, чтобы выступать гарантом безопасности Армении. России нужны близкие отношения с обеими конфликтующими сторонами — и Азербайджан, и Армения не должны даже думать о военном конфликте между собой. Ведь он мало того что станет убийственным для обеих сторон — так еще и совершенно не нужен России. Никакая война в Закавказье не отвечает нашим национальным интересам — и в Баку, и в Ереване это хорошо понимают. Россия является для обоих государств не просто главным союзником и партнером — она, по сути, является гарантом их существования как таковых. Убери Россию — и завтра две республики сойдутся в безумной схватке, в битве на взаимное уничтожение. Карабах уже стал спусковым крючком для гибели СССР — стоит ли позволять спорам из-за него уничтожить еще и два осколка великого государства?

Но где же выход из этого тупика? Единственным разумным путем является постепенная реинтеграция Армении и Азербайджана не только с Россией, но и между собой — то есть их сближение через Евразийский союз. Армения входит в Евразийский союз, Азербайджан пока что стоит в стороне — но тут вопрос, конечно, не в экономике, а в будущем постсоветского пространства как таковом. В рамках одного государства, которым рано или поздно станет Евразийский союз, появится шанс найти компромисс по Карабаху: через обмен территорий, частичное возвращение беженцев, общую оборонную политику. Армяне и азербайджанцы не обречены на вечную вражду — несмотря на взаимно пролитую кровь и миллионы беженцев, есть место, где они вполне мирно уживаются с друг с другом. Да, это не Карабах, а Россия, на территории которой живут многие миллионы армян и азербайджанцев, причем как российских граждан, так и граждан этих республик.

Баку и Ереван могут, конечно, еще не одно десятилетие ждать удобного момента для начала войны между собой — но это тупиковый путь. Пока есть Россия — войны между ними не будет. Если же не будет России — или Россия вдруг, непонятно по каким причинам, уйдет с Кавказа — оба народа горько пожалеют об этом. Никакие внешние игроки не обеспечат не только примирение, но и устойчивое перемирие двух республик — для них Закавказье всегда будет только полем для игры против соседствующих с ним великих держав: России, Турции, Ирана. Но из трех этих держав только Россия способна быть гарантом мира в регионе — та же Турция слишком неравнодушна к Азербайджану.

Чего стоят хотя бы вчерашние заявления турецких руководителей — если в том, что Реджеп Эрдоган обвинил Армению в нынешнем обострении, нет ничего удивительного (тем более что виноваты, скорее всего, обе стороны), то слова министра обороны Турции Хулуси Акара крайне неуместны. "Мы будем рядом с вооруженными силами Азербайджана, будем поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства", — сказал министр, и это сложно оценить как миротворческую позицию. При всей близости турок и азербайджанцев Баку не нуждается в подобной демонстрации солидарности и помощи — чтобы не допустить войны в Закавказье, достаточно веса и влияния России, которая сознательно не собирается занимать ничью сторону в армяно-азербайджанском конфликте. И тем самым мешает ему разгореться.

Источник: РИА Новости