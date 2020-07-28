Россия совершает прорыв в производстве роботов для армии

Минобороны РФ проводит испытания и принимает на вооружение роботизированные системы, предназначенные для эксплуатации в различных средах боевого применения – подводные, наземные, воздушные, космические.

Маневры на российских полигонах традиционно набирают максимальные обороты в летнем периоде обучения. Нынешние июнь и июль интересны еще и технологическим рывком, активным внедрением в войска новых, роботизированных систем вооружений.

На фоне учений военно-морских сил НАТО Sea Breeze-2020, которые проходили в Черном море 20-26 июля, состоялись испытания российских экспериментальных подводных роботов и гидроакустической аппаратуры для военной системы подводного мониторинга. Новейшие роботизированные системы продемонстрировали способность успешно защищать важные военные и экономические объекты от угроз с моря.

В Минобороны России 21 июля принято решение о поставке роботов разминирования "Уран-6" в войска. Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования предназначен для проделывания проходов в минных заграждениях и для разминирования значительных территорий. Ранее комплекс испытан в Сирии. После "сирийской командировки" "Уран-6" прошел модернизацию с учетом опыта боевого применения.

Танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в начале июля проверен в беспилотном режиме, который возможен благодаря открытой цифровой архитектуре.

Войска Центрального военного округа 29 июня провели учения на полигоне "Чебаркуль" с применением новейшего боевого робота "Маркер", который помог успешно решить поставленные задачи. Комплекс позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем и станет основой интеграции наземных роботов, беспилотной авиации, спецназа. Специалисты Минобороны РФ намерены обучить робота ведению боевых действий в автономном режиме – на расстоянии в сотни и тысячи километров от командира-оператора. В качестве полезной нагрузки "Маркер" способен нести различные сочетания стрелкового оружия, гранатометов, кассет для запуска беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Разработка и испытания роботизированной платформы "Маркер" завершатся в 2021 году.

Рассмотрим некоторые из новейших роботизированных комплексов Минобороны России поближе.

Sea Breeze как мишенное поле

Российские военные специалисты испытали в Черном море разносредные робототехнические комплексы, предназначенные для обнаружения объектов противника. При этом в Минобороны РФ подробно рассказали о сути военно-технического эксперимента в северо-западной части Черного моря, где одновременно проходили учения военно-морских сил НАТО Sea Breeze-2020. Российские автономные необитаемые подводные аппараты (продукция концерна НПО "Аврора") должны были обнаружить и распознать крупные объекты и малогабаритные робототехнические комплексы вероятного противника. Один из аппаратов использовал гидролокатор бокового обзора и многолучевой эхолот, второй – инспектировал обнаруженные целевые объекты. Известно, что российские комплексы могут передать из "точки встречи" характеристики и координаты цели, фото и видео.

По словам командующего 6-м флотом ВМС США Джина Блэка, учения включали отработку противовоздушной и противолодочной обороны, операции запрещения (задержка или уничтожение сил противника по пути к зоне боевых действий). Благодаря этому сценарию боевые единицы НАТО в нейтральных водах у Крыма несколько суток представляли собой прекрасное "мишенное поле" для роботизированных комплексов ВМФ России.

Двум специалистам вполне по силам запустить с необорудованного берега компактные аппараты, которые практически невозможно обнаружить средствами потенциального противника.

Основная экспериментальная площадка Черноморского флота с 2017 года – роботизированное судно "Виктор Чероков". Полагаю, накоплены определенный опыт боевого применения и значительный потенциал взаимодействия российских подводных роботизированных систем с надводными, воздушными и береговыми разведывательными и ударными комплексами. Эта информация позволяет по-новому оценить степень защищенности стратегических объектов РФ в регионе.

"Уран-6" в боевом строю

По информации Минобороны РФ, в 2020 году более 20 многофункциональных роботизированных комплексов разминирования "Уран-6" будут поставлены на вооружение отдельных инженерно-саперных полков и бригад. Первую партию новейшей техники 10 июля получил саперный полк 20-й гвардейской армии Западного военного округа. Кроме того, подготовка операторов многофункционального робототехнического комплекса организована на полигоне Международного противоминного центра ВС РФ в Подмосковье.

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Комплекс "Уран-6" в режиме дистанционного управления (на удалении до 1 км от оператора) с достаточной степенью надежности обеспечивает сплошное разминирование местности, проделывает проходы в противопехотных минных полях. То есть позволяет исключить непосредственное участие военнослужащих в зоне высокого риска для жизни и значительно расширяет возможности инженерных подразделений.

В зависимости от задачи, на машину устанавливается один из нескольких видов тралов. Боевой робот-сапер имеет массу около 6 тонн и поставляется вместе с платформой для транспортировки (КамАЗ с системой "мультилифт" и площадкой для смены тралов). "Уран-6" способен за 3-4 минуты сойти с платформы или подняться обратно.

"Уран-6" проверен в боевых условиях при разминировании сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор и после этого получил новые функции. В перспективе действия саперов не будут ограничиваться расчисткой минных полей, местности, строительством мостов и фортификационных сооружений. Благодаря роботизированным комплексам инженерно-саперные полки смогут участвовать в штурме укрепленных объектов, проводить скрытное минирование.

В составе каждой общевойсковой или танковой армии имеется инженерно-саперный полк, а в военном округе – инженерная бригада. По данным СМИ, в них уже создаются роты и батальоны саперов-штурмовиков, "Уран" им в помощь.

"Маркер" из будущего

Платформа "Маркер", которая создается для Минобороны России, безусловно, наиболее интересный проект в области боевой робототехники. В перспективе искусственный интеллект "Маркера" позволит ему самостоятельно принимать решения, то есть рассчитывать маршрут, время боевых действий, расход боезапаса и прочие параметры для выполнения тех или иных задач – автономно, в составе группы машин, в подразделении (с людьми). Причем автономность предполагает удаленность от командного центра на сотни и тысячи километров, наличие высокоточного оружия и функции точной идентификации целей.

Робототехническая платформа "Маркер" получила оборудование для высокоточной стрельбы, ранее боевой робот участвовал в учениях Центрального военного округа, и все же проект далек от завершения. Создатели – Фонд перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" – пока не планируют проверку машины реальными боевыми действиями. На унифицированной платформе в три этапа отрабатываются основные технологии целой линейки наземной робототехники (техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, голосовое управление). Запланирована серия из пяти машин (две колесные и три гусеничные), которые должны к июню 2021 года вместить все лучшие знания и компетенции. Платформа разработана по модульному принципу и позволяет оперативно изменять (дополнять) полезную нагрузку, модернизировать системы.

В качестве полезной нагрузки можно установить сразу несколько комплексов вооружения, способных действовать независимо друг от друга. При этом модуль БПЛА обеспечит запуск в автономном режиме целой группы беспилотников, каждый из которых будет решать задачи в составе группы или индивидуально.

Возможно, вскоре российский робот научится выполнять команды голосом, как живой солдат, такая цель в ходе испытаний поставлена. На Западе уже обеспокоены российскими успехами – американский журнал Forbes опубликовал статью "Без паники, но Россия учит роботизированные танки понимать человеческую речь".

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Роботы Минобороны РФ успешно осваивают воздушное и космическое пространство, и все же сухопутный "Маркер" с его нынешним потенциалом придет в войска лишь для испытаний и экспериментов, это "гость из будущего", который обещает принципиально новые системы вооружений и тактику "многодоменного боя". Этот робот – авангард армии будущего, однако уже сегодня аналогов в мире не существует. Попытка Пентагона создать боевую автономную платформу для пехотных подразделений ("шагающий" BigDog от Boston Dynamics) оказалась безуспешной. Американский робот не научился самостоятельно принимать простейшие решения или хотя бы понимать голосовые команды, а постоянное управление человеком с пульта в боевых порядках и условиях нецелесообразно.