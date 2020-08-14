Как протесты скажутся на обороноспособности Беларуси и России

Внутриполитическая дестабилизация в Беларуси угрожает серьезными последствиями оборонно-промышленному комплексу и обороноспособности РБ и РФ, а стабильность и обороноспособность Союзного государства — краеугольный камень региональной безопасности.

В революционный процесс (или психоз) уже втягиваются крупные промышленные предприятия Беларуси. Сотрудники завода БелАЗ 13 августа потребовали провести национальную забастовку. Акции протеста провели рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) и других предприятий. Вне зависимости от причин или полярных оценок происходящего, все это может очень плохо отразиться на состоянии оборонно-промышленного комплекса.

Наверняка большинство граждан РБ не заинтересованы в разрушении существующего Союзного государства и повторении пройденного послемайданной Украиной — деградации большинства предприятий ОПК, резкого сокращения объемов международного военно-технического сотрудничества, потери экспортных рынков. Заметим, коллективный Запад "самоликвидация" конкурентов вполне устраивает. Не потому ли европейские и американские "партнеры" требуют сегодня перевыборов президента РБ, даже такие зависимые от старших, как Чехия и Литва.

Россия крайне обеспокоена внутриполитической дестабилизацией в Минске и ряде других крупных городов республики, а также усиливающимся внешним давлением на стратегического союзника со стороны ряда государств НАТО. Для этого имеется несколько весомых причин. Оборонительный союз России и Беларуси скреплен договорами о создании Союзного государства (1999 года) и военном сотрудничестве (1997 года), десятками других документов. Отношения Москвы и Минска характеризует активное военное и военно-техническое сотрудничество.

Добрая сотня предприятий белорусского ОПК обеспечивает около 15 процентов оборонзаказа РФ, и в этом секторе имеются уникальные, незаменимые изделия. Вероятные "революционные" потери Беларуси и России в сфере безопасности сложно измерить деньгами, но даже экспорт вооружений РБ — до 1,5 млрд долларов в год — формируется большей частью заказами РФ.

Особенности ВТС

Расширение военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ в последние годы базируется на мощном фундаменте ОПК Беларуси и России, доминирующих на постсоветском пространстве. Только в рамках двустороннего стратегического сотрудничества 99 белорусских предприятий поставляют около двух тысяч наименований изделий военного назначения для сотен оборонных предприятий РФ. Преобладают поставки готовой к эксплуатации высокотехнологичной продукции. Это оптическое оборудование, шасси ракетных комплексов, комплектующие для современных российских танков, бронетранспортеров, артиллерийских и зенитных ракетных систем.

Сложно переоценить продукцию "Минского завода колесных тягачей" (МЗКТ): колесные шасси большой грузоподъемности (МЗКТ-70221) для российских мобильных комплексов МБР "Тополь-М" и "Ярс", унифицированные шасси (МЗКТ-6922) для размещения зенитных ракетных систем малой и средней дальности (ЗРПК "Тунгуска" и ЗРК "Тор"). На минских шасси размещены ОТРК "Искандер", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", РСЗО "Ураган-1М", самоходные пусковые установки и мобильные РЛС ЗРС С-400 "Триумф", машины инженерного обеспечения и другие. России адресовано около 50 процентов всего экспорта МЗКТ. Для понимания абсолютных цифр: в последние годы обрели мобильность в Минске около 100 российских "Ярсов", которые сегодня оснащаются гиперзвуковыми маневрирующими блоками индивидуального наведения "Авангард".

"Минский завод колесных тягачей" уникален, однако Беларусь имеет и много других замечательных предприятий ОПК. Так, ОАО "Интеграл" поставляет в Россию микросхемы для ракет, в том числе стратегических. Специалисты известного в РБ предприятия "Пеленг" совместно с российскими коллегами создают современные прицельные комплексы и тепловизоры для систем управления огнем бронетанковой техники. БелОМО отправляет в Россию комплексы высокоточных измерений параметров летающих аппаратов. ОАО "Экран" производит бортовую аппаратуру истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-33. Предприятие "Агат" экспортирует автоматизированные системы управления войсками. И это лишь начало списка.

В свою очередь Россия поставляет в Беларусь широкий спектр вооружения и военной техники — от стрелкового оружия до авиатехники и комплексов ПВО. Военно-воздушные силы РБ получили новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ, войска ПВО — четыре зенитных ракетных дивизиона ЗРК С-300ПС.

Белорусско-российское ВТС основаны на "Соглашении между правительством РБ и правительством РФ о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 год". В нем есть нереализованный потенциал и перспективу (разумеется, если соглашение будет продлено на новый срок). На этом поле есть что терять и Минску, и Москве.

Военная безопасность

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Беларусь занимает 53 место из 138 возможных, и 18 место в Европе (для сравнения, соседняя Литва — на 83 позиции). В действующей армии служат 45 500 человек. Республика имеет более 530 танков, 230 ракетных комплексов, 700 артиллерийских установок, 1 560 бронетранспортеров и БМП. Военно-воздушные силы РБ располагают двумя сотнями самолетов и вертолетов, в том числе 60 — ударные. Приоритетные направления дальнейшего развития — ПВО, ракетные войска (высокоточные комплексы), силы и средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи. Боевая подготовка белорусских войск соответствует уровню современных угроз, тактических приемов и технологий.

Минск ставил задачу — к 2020 году создать компактную, мобильную и эффективную армию, и это получилось. По крайней мере соседние страны НАТО обеспокоены дальностью поражения целей белорусскими реактивными системами залпового огня "Полонеза" (до 300 км). Минск никому не угрожает. Беларусь превратится в "кинжал, направленный в сердце НАТО", лишь в ситуации крупномасштабного военного конфликта в Восточной Европе.

Министерство обороны РБ адекватно реагирует на существующие и перспективные угрозы, использует российский боевой потенциал (включая ядерный) и опыт. На западном стратегическом направлении Минск и Москва могут надеяться только на свои силы и средства, других союзников нет. Поэтому Россия и Беларусь создали эффективную конфигурацию военного взаимодействия, которая включает единую систему ПВО, региональную группировку войск (способную действовать по единому замыслу и плану), объекты военной инфраструктуры для совместного использования (аэродромы, узлы связи, арсеналы, базы, предприятия по ремонту боевой техники). Модернизация белорусско-российской системы ПВО вызывает озабоченность Пентагона, потому что не позволяет вести себя по-хозяйски в Восточной Европе.

Россия и Беларусь ежегодно проводят десятки командно-штабных учений, совместно формируют и размещают оборонный заказ, объединяют систему технического обеспечения войск, проводят взаимозависимую оборонную политику, координируют усилия в области военного строительства. Министерства обороны двух стран на случай агрессии Запада имеют план переброски войск, военной техники и материальных ресурсов: на первом этапе реагирования армия РБ должна в маневренной обороне выдержать первый удар, а затем на помощь придут войска РФ.

Однако и в мирное время на белорусской территории действуют два важнейших объекта Минобороны России: радиолокационная станция "Волга" (Ганцевичи) отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном направлении, а 43-й узел связи ВМФ (Вилейка) обеспечивает связь Главного штаба ВМФ с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

В свое время американцы предлагали Беларуси 10 млрд долларов за ликвидацию российской РЛС, но президент Александр Лукашенко ответил, что братство с Россией не продается. И до сего дня Минск не берет плату с Москвы за ее военные объекты (это стоило бы примерно 20 млн долларов в год).

Политическую и военную интеграцию двух стран определяет и регламентирует Договор о Союзе Беларуси и России, подписанный 2 апреля 1997 года. Соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки войск действует с 2004 года. Соглашение о взаимных поставках продукции военного назначения в период угрозы агрессии действует с 2011 года. Восточно-европейская объединенная региональная система ПВО (Беларусь плюс Россия) обеспечивает безопасность с 2016 года.

Вроде бы безопасность Республики Беларусь незыблема. Не учтены только протестные настроения в обществе. Вероятно, "бунтари" в молодежной среде искренне верят, что прозападная политика и европейский "безвиз" позволят каждому сменить родное картофельное поле на соседнее клубничное, на котором и ожидает счастье. Однако обороноспособность Союзного государства (и западного фланга ОДКБ) — высший международный приоритет и не может зависеть от избирательных кампаний и политических амбиций любого уровня.