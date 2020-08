Международный форум "Армия-2020": экспозиции России, Казахстана и Беларуси

На форуме "Армия-2020", который состоится 23-29 августа в нескольких регионах России и на территории Армении, более 1500 компаний представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

Участие в форуме подтвердили 72 государства. Десять из них – Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия – будут представлены делегациями высокого уровня. Национальные экспозиции развернут пять стран – Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан.

Основными выставочными площадка станут подмосковный парк "Патриот", аэродром Кубинка, полигоны "Алабино" и "Ашулук", но экспозиции вооружений и военной техники будут развернуты также во всех военных округах и на Северном флоте России. Только в Южном военном округе форум "Армия-2020" охватит Ставропольский край, Владикавказ, Волгоград, Каспийск, Астрахань, Адыгею, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Чечню. Форум пройдет и в Армении, на территории города Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

В сравнении с прошлым годом общая площадь статической экспозиции увеличена на 60 тысяч квадратных метров и составит свыше 320 тысяч квадратных метров. Всего – 47 площадок (включая полигоны и аэродромы), расположенных от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Североморска до Севастополя. Для оборонных предприятий разных стран это возможность продемонстрировать готовность к расширению производства и поставок высокотехнологичной продукции.

Научно-деловая программа форума включает более 170 мероприятий, участники обсудят проблемы обороноспособности, развития научно-технического и производственного потенциала ОПК, перспективы международного военного и военно-технического сотрудничества.

Если на форуме "Армия-2019" ближнее зарубежье представляли стенды Армении, Азербайджана, Беларуси и Казахстана, то в нынешнем году свою продукцию покажут только предприятия ОПК Беларуси и Казахстана.

Республика Беларусь представит традиционную коллекцию продукции национального ОПК: электронику, оптику, беспилотные летательные аппараты. Московская площадка в республике считается перспективной для расширения бизнеса, и даже внутриполитическая турбулентность нынешнего августа не снизит активность участников, которых объединяет площадка компании "Белспецвнештехника".

Если в форуме "Армия-2019" участвовало 15 предприятий, то в нынешнем году около 20 белорусских компаний различной формы собственности представят более 200 образцов продукции военного назначения, включая макеты боевой машины РСЗО калибра 122 мм "Шквал" и оконечной станции спутниковой связи Р-443О, легкобронированный автомобиль МЗКТ-490101-010, макет мобильного комплекса радиопеленгования ВЧ диапазона "Волар". Республика Беларусь ежегодно экспортирует вооружений и военной техники на сумму до 1,5 млрд долларов и большую часть этой суммы получает от поставок в Россию.

Республика Казахстан с каждой выставкой "Армия" наращивает активность, и укрепляет взаимодействие национального ОПК с российскими партнерами. Казахстанскую "оборонку" в прошлом году представляло более 10 предприятий различной специализации. Большой интерес профессионалов и гостей форума "Армия-2019" вызвал стенд завода "Семей инжиниринг", в числе посетителей был и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На форуме "Армия-2020" Казахстан представит модифицированный гусеничный транспортер-тягач "Семипалатинского машиностроительного завода", защищенные ноутбуки и планшеты "Завода имени Кирова", услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетехники предприятия "Семей инжиниринг". Дочерняя структура компании "Казахстан инжиниринг" – завод "Тыныс" – покажет натурные образцы авиационных комплектующих изделий, средства индивидуальной защиты для силовых структур. Заметим, "Тыныс" – единственное предприятие Казахстана, экспортирующее авиационные комплектующие в Россию.

Форум "Армия" позволяет специалистам ближнего и дальнего зарубежья точнее оценить современные тенденции в области разработки, производства и реализации вооружений, военной техники и продукции двойного назначения. А также успешно продвигать совместные проекты.

Министерство обороны РФ представит более 370 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе не имеющие аналогов основной боевой танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 – на платформе "Армата", новую боевую машину поддержки танков (БМПТ), самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортер "Бумеранг К-16" с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ.

Кроме того, гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой "Аллея Танкпрома", посвященной 100-летию российского танкостроения – 22 танка и бронеавтомобиля впервые покажут широкой общественности в парке "Патриот".

В павильонах и на открытых площадках парка "Патриот" и в его региональных филиалах будут демонстрироваться известные серийные и совершенно новые опытные образцы вооружений российского ОПК. Их можно будет увидеть одновременно.