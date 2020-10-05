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Президент США Дональд Трамп в защитной маске

Коронавирус сам выбрал следующего президента США

© AFP 2018 / Doug Mills / POOL
Колумнисты
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Sputnik Узбекистан
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Избирательная кампания в США, которая уже войдет в историю своей хаотичностью и непредсказуемостью, стала еще менее предсказуемой из-за того, что Дональд Трамп заразился коронавирусом

Мнения экспертов разделились: кто-то считает, что коронавирус, даже если не убьет президента Соединенных Штатов, все-таки окончательно прикончит его шансы на переизбрание, а кто-то, наоборот, уверен, что болезнь серьезно улучшит его электоральные перспективы, пишет колумнист РИА Новости Иван Данилов.

Александр Кубышкин
© Foto Fefu TV
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Но есть еще один сценарий, который не может полностью устраивать ни одну из сторон американского политического конфликта: если Трамп все-таки станет очередной жертвой коронавируса или будет находиться в полностью недееспособном состоянии к моменту голосования, американская электоральная и политическая система может столкнуться с кризисом, к которому она однозначно не готова.

Если смотреть на вещи прагматично, то в случае действующего президента есть два фактора, которые снижают его личные шансы на выживание: преклонный возраст в 74 года (а, как известно, смертность от коронавируса резко возрастает вместе с возрастом зараженного) и лишний вес.

Дополнительным негативным (но, надо признать, неизученным) фактором, который может повлиять на его шансы, является колоссальный уровень стресса, испытываемого американским лидером. С другой стороны, в распоряжении Трампа лучшие медики страны и доступ к лучшим (и, возможно, даже экспериментальным) лекарствам.

В любом случае, если Трамп умрет или станет недееспобным, Республиканской партии придется определять другого кандидата на выборы, причем делать это не по полной процедуре, с предварительными выборами и внутрипартийными дебатами, а по ускоренному сценарию, который предполагает решение руководящего партийного комитета.

Проблема Республиканской партии в том, что никаких политических "звезд", хоть как-то приближающихся к харизме и популярности Трампа, у нее на скамейке запасных просто нет.

В случае смерти лидера в качестве кандидата, работающего в образе его "верного оруженосца", с натяжкой можно рассматривать разве что вице-президента Майка Пенса, но он тоже вряд ли сможет быть эффективным преемником.

RUPTLY/UNTV/Justin Trudeau
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Более того, как отмечает профессор конституционного права Университета Нью-Йорка Дэн Пилдэс, республиканцам потребуется не только срочно определить нового кандидата, но и добиться его внесения в бюллетени каждого штата и, "в зависимости от того, когда это произойдет, это может быть непросто: в разных штатах разные сроки, когда партии должны подтвердить своих кандидатов для голосования".

Вдобавок в силу того, что миллионы американцев уже получили бюллетени для голосования по почте (которое из-за эпидемии приняло небывалый размах), а во многих штатах уже началось досрочное голосование, процесс вряд ли можно будет организовать таким образом, чтобы замена кандидата прошла без негативных последствий для электорального результата республиканцев.

Конечно, конгресс может принять решение о переносе выборов, но для этого потребуется согласие демократического большинства конгрессменов, что представляется маловероятным, особенно если учитывать тот уровень взаимной ненависти, который сейчас демонстрируют конкурирующие сегменты американской политической элиты.

С другой стороны, ситуация, в которой примерно половина страны будет считать, что выборы были выиграны Байденом самым подлым и нечестным образом, вряд может считаться полезной для США и для легитимности американских институтов власти, и это даже без учета риска массовых акций протеста с элементами политического насилия.

Если Трамп переживет коронавирус, то в будущем может выясниться, что это заражение — едва ли не лучшее, что с ним могло случиться на финишной прямой избирательной кампании.

Это может показаться нелогичным, но есть уже прецедент аналогичного характера: когда премьер Великобритании Джонсон заразился коронавирусом и оказался в больнице (причем оказался после не очень популярных и не слишком успешных мер по борьбе с коронавирусом в Великобритании), его рейтинг стал расти.

Как справедливо отмечает профессор политологии Университета Шеффилда Мэттью Флиндерс, в случае британского премьера "резкий рост поддержки" (на шесть процентов) оказался краткосрочным. Однако в случае Трампа долгосрочного роста и не требуется, если он останется в живых, а пик его рейтинга придется как раз на выборы, то это будет идеальным для него вариантом.

© AFP 2018 / JOSHUA ROBERTS
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Более того, на руку Трампу может сыграть специфическая конфигурация американской культуры, которая очень любит истории героев-одиночек с нелегким характером, преодолевающих трудности и побеждающих мощных врагов наперекор обстоятельствам.

Образ президента США, в гордом одиночестве, без посторонней помощи идущего к вертолету, который доставил его в госпиталь, — это сильная электоральная реклама, по крайней мере, для американской аудитории. "Больничное видеообращение" заметно побледневшего, но решительного Трампа, сидящего за столом в костюме и работающего с документами, — это тоже эффектный визуальный образ, контрастирующий с поведением Джо Байдена, который практически не выбирается из своего дома.

Известный политический комментатор, сатирик, психолог и инфлюенсер Скотт Адамс описал этот же феномен в терминах, понятных для американцев:

"(История про то, что) Трамп, заразился COVID-19, может обернуться (историей о том), как Питера Паркера укусил радиоактивный паук. На бумаге это звучит плохо. Но учтите, что теперь он является кандидатом, которому больше всех сопереживают из-за риска пандемии, хотел он этого или нет".

Профессор журналистики Университета Нью-Йорка и сторонник Демократической партии Джей Розен исходит из аналогичного предположения.

"Если бы я был репортером в Белом доме, моя гипотеза (была бы такой): они думают, что все еще могут извлечь из этого выгоду. Победа заключается в следующем: "Понимаете? COVID — это не проблема. Президент высморкался и победил его за несколько дней". Работая в обратном направлении от фантастического исхода, они изо всех сил пытаются найти сценарий".

Джо Байден
© AFP 2018 / JIM WATSON
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Сценарий описан верно, и если Трамп выздоровеет, то именно этот политический месседж и будут продвигать его политтехнологи, причем это развитие событий совсем не фантастическое.

Вполне может оказаться, что в этих условиях победителя американской президентской гонки в некотором роде определяют не избиратели, а вирусы, которые сейчас обитают в теле действующего президента, и врачи, которые пытаются его спасти от инфекции, вряд ли это соответствует традиционным представлениям о демократии, но 2020-й — это год избавления от многих, в том числе политических, иллюзий.

Теги:
Дональд Трамп, Президент, США



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